La temporada 2 de “Andor” se despide de las pantallas de Disney Plus con los tres episodios que se lanzan el martes 13 de mayo del 2025. Así, a propósito de la llegada de estos capítulos a la famosa plataforma de streaming, quizá te preguntes si la serie del universo “Star Wars” tendrá tercera temporada. Por ello, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que debes saber al respecto.

Vale precisar que la serie de Disney Plus se estrenó en el 2022 como una precuela de la película “Rogue One” (2016) y, desde entonces, tiene a Tony Gilroy como showrunner.

Además, en su elenco, destacan las estrellas: Diego Luna, Kyle Soller, Adria Arjona y Stellan Skarsgård, por solo mencionar algunos nombres.

“ANDOR”, ¿TENDRÁ TEMPORADA 3 EN DISNEY PLUS?

La respuesta corta es NO, “Andor” no tendrá temporada 3 en Disney Plus. Pese a la aclamación de la crítica y del público gracias al destacado trabajo de guion, interpretación, edición y otros aspectos técnicos de la ficción, hay una importante razón por la que la producción culmina de manera definitiva con su segunda entrega.

Resulta que Tony Gilroy, el creador del show televisivo, tenía pensado -en un inicio- desarrollar la historia a lo largo de 5 temporadas, con cada una de ellas relatando un año en la vida del personaje principal.

Sin embargo, se dio cuenta de que las limitaciones del tiempo habrían hecho que los actores envejecieran demasiado para ser coherentes con lo mostrado en “Rogue One”.

En declaraciones para Variety, él afirmó: “Es físicamente imposible hacer cinco años de la serie (...) Diego [Luna] tendría 65 años. Yo estaría en una residencia [de ancianos] (...) Nos entró el pánico. No podemos firmar esto para siempre”.

¿CUÁNDO SE DECIDIÓ QUE “ANDOR” TERMINARÍA CON SU TEMPORADA 2?

Tony Gilroy le contó a SFX que tomó la decisión de reducir la duración de “Andor” justo cuando estaba en medio de la filmación de la serie.

“Estábamos a mitad del rodaje de la primera temporada, pasando por el COVID-19, y nos dimos cuenta del tamaño monumental de la serie, del esfuerzo y de todo lo demás (...) Nos dimos cuenta de que yo no tenía suficientes calorías para hacerlo, y la cara de Diego [Luna] no aguantaba el ritmo, porque se tarda demasiado en hacerla”, manifestó.

Entonces, para asegurarse de que “Andor” y “Rogue One” parezcan un paquete completo cuando se vean juntos, Gilroy abrevió su historia original, adelantándola un año por cada tres episodios de la segunda temporada.

LAS SERIES DEL UNIVERSO “STAR WARS” QUE LLEGAN TRAS LA TEMPORADA 2 DE “ANDOR”

A continuación, conoce las series de la franquicia “Star Wars” que se estrenan luego del final de “Andor”.

“LEGO Star Wars: Reconstruye la Galaxia - Piezas del pasado” (2025): Secuela de “LEGO Star Wars: Reconstruye la Galaxia”, programada para estrenarse el 19 de septiembre del 2025.

Secuela de “LEGO Star Wars: Reconstruye la Galaxia”, programada para estrenarse el 19 de septiembre del 2025. “Star Wars: Visions. Volumen 3″ (2025): Tercera entrega de la miniserie de cortometrajes anime de “Star Wars”.

Tercera entrega de la miniserie de cortometrajes anime de “Star Wars”. “Star Wars: A Droid Story” (2025): Serie que protagonizarán dos de los droides más reconocibles y queridos de la saga “Star Wars”, los inseparables R2-D2 y C-3PO.

Serie que protagonizarán dos de los droides más reconocibles y queridos de la saga “Star Wars”, los inseparables R2-D2 y C-3PO. “Star Wars: Maul - Shadow Lord” (2026): Serie de animación ambientada en la Era Imperial, la cual sigue a Maul mientras reconstruye su imperio criminal...

