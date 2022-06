HBO se encuentra desarrollando diferentes spin-off de Game of Thrones, y ahora se ha sumado uno enfocado en el personaje conocido como Jon Snow.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el proyecto se encuentra en sus fases preliminares y el actor que interpretó al personaje, Kit Harington, regresaría al papel para esta serie. Hasta el momento hay pocos detalles sobre la producción.

¿Quién es Jon Snow?

En Game of Thrones, Jon Snow fue un recluta bastardo de la Guardia de la Noche, un comandante, un rey y un guerrero que unió a dos pueblos enemigos para luchar contra el ejército de los muertos. Su historia fue uno de los viajes más increíbles de toda la serie.

Sin embargo, aunque en los episodios finales se descubre que es uno de los candidatos a convertirse en el Rey de los Siete Reinos, en el final de la octava y última temporada es exiliado con la Guardia de la Noche tras asesinar a Daenerys Targaryen, y se le ve por última vez cabalgando con salvajes al norte del Muro.

¿Qué hay del resto de personajes de Game of Thrones?

Además de Jon Snow, personajes como Arya Stark (Maisie Williams), Sansa Stark (Sophie Turner) o Brienne de Tarth (Gwendoline Christie) sobrevivieron hasta el final de la serie. Sin embargo, se desconoce si volverán para una nueva entrega.

Lo que sí se sabe es que HBO trabaja actualmente en siete producciones diferentes basadas en la obra de George R.R. Martin. Entre los spin-off confirmados están 10.000 Ships, 9 Voyages y Dunk and Egg.

Mientras se desarrollan las mencionadas series, un spin-off ya se prepara para ver la luz el próximo 21 de agosto de 2022. Hablamos de House of the Dragon, precuela que narrará la brutal guerra civil entre la familia Targaryen que sucedió unos 200 años antes de los eventos de Game of Thrones.

Fuente: MeriStation