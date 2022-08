6 / 10

La actriz Emilia Clarke actualmente es imagen de varias marcas y hay varios rumores aún no confirmados que formaría parte del Universo Cinematográfico de Marvel. En lo que ha estado trabajando estos años, es su organización sin fines de lucro Same You, cuyo objetivo es brindar tratamiento a las personas que se recuperan de lesiones cerebrales en el Reino Unido y en Estados Unidos; como se recuerda, Clarke tuvo dos aneurismas durante el rodaje de las primeras temporadas de “Game of Thrones”.