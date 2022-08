House of the Dragon- HBO Max

(Disponible desde el 21 de agosto)

Tres años después del final de “Game of Thrones”, se estrena la primera de las más de siete series derivadas anunciadas por HBO. En “House of the Dragon” nos trasladaremos unos 200 años antes de los eventos de la serie original y conoceremos los eventos de la guerra civil que comenzó la decadencia de los Targaryen. Matt Smith, Paddy Considine y Olivia Cooke son parte de esta serie que no ha escatimado en costos para ser uno de los shows más ambiciosos en la historia de la TV.