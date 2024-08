Fernando Rovzar dirigió “Las Azules” (“Women in Blue”), la nueva serie en español de Apple TV+. Con este proyecto en mano, Rovzar toca la puerta de la plataforma después de un rechazo, y por fin lo reciben con los brazos abiertos. Le dan el visto bueno, en cierto forma, por que sería la primera colaboración del cineasta mexicano con su esposa, Bárbara Mori, quien es la protagonista de la serie. La historia ocurre en 1971, cuando la tasa de asesinatos a mujeres crece y el primer cuerpo policial femenino de México investiga un crimen bastante difícil de resolver.

Joven y apasionado, Rovzar ya pasea por los pasillos del éxito con su Emmy Internacional por su trabajo en la serie “Señor Ávila”, protagonizada por Tony Dalton. El cineasta mexicano es dueño de Lemon Studios, productora de “Las Azules” y que también hizo otros proyectos, como la serie “Monarca” junto a Salma Hayek como productora ejecutiva, entre otras. En sus ratos libres, viaja con su esposa Bárbara Mori, recordada actriz de “Rubi”, cuando algún rodaje llama. Estuvieron en Lima por tres meses, cuando la actriz mexicana rodaba la película “Mistura”. Por eso, lo primero en mencionar al abrir la ventana de Zoom e iniciar la entrevista fue la palabra “Perú”.

Visita al Perú

Fernando Rovzar y Bárbara Mori contemplan la costa verde en Lima, Perú.

“Estuve hace poco acompañando a Bárbara en una película que filmó en Perú, ya se va a estrenar. Increíble el encuentro con Christian Meier y con el increíble director peruano Ricardo de Montreuil. Acompañé a Bárbara (Mori), porque nunca había ido a Perú y solo fui de fan. Delicioso, increíble, qué país más bello. Amé el trato de la gente la comida, quiero regresar muchas veces”, dijo Rovzar a este diario durante la comunicación virtual.

"Las Azules" Sinopsis Durante la transformación política y social de México en 1968, algunas mujeres de México se volvieron activistas del cambio. A pesar de la cultura patriarcal y de haber obtenido el derecho al voto hasta 1954, ellas se unieron en un incipiente movimiento feminista que llevó a la, entonces, escandalosa idea de que las mujeres podían convertirse en oficiales de la policía mexicana. Vestidas de azul, un cuerpo especial se formó sin mayores aspiraciones, pero con el tiempo marcó la historia.

Mira el trailer oficial de “Las Azules” antes de seguir leyendo:

Filmando con Bárbara Mori: ¿La peor idea del mundo?

Fernando Rovzar: entrevista completa

“Fue increíble (trabajar con mi esposa). Todo el mundo me advertía que no lo hiciera, que era la peor idea del mundo. Me advertían que, si quería mantener mi matrimonio intacto, nunca debía trabajar con mi esposa, y qué bueno que no les hice caso”, ríe Rovzar con el recuerdo. “Qué bueno que sí lo hice”, agregó.

Por primera vez en la historia de su reciente matrimonio, Rovzar y Mori filman un proyecto y se acompañan en el proceso de escritura. Siendo una historia sobre mujeres, el cineasta no solo investigó los datos sobre las primeras policías femeninas, sino también necesitaba una perspectiva del género. “Bárbara me enseñó mucho en el proceso de escritura del guion. Cuando yo escribía, mi primer filtro era ella siempre. Le leía las escenas, me acompañaba, veía los castings con ella. Se volvió una pieza esencial en la creación de estos personajes. Tanto así que siento que hay mucho Bárbara en María, y eso me parece muy interesante”, agrega.

Bárbara Mori es María en "Las Azules" de Apple TV+.

María es la protagonista de “Las Azules”, una mujer sumisa a los deseos de su esposo en un inicio. En la piel del actor Leonardo Sbaraglia, Alejandro es un marido infiel que está arrepentido de descuidar a su esposa. Cuando quiere recuperar a su familia, es muy tarde, porque su esposa se ha unido a un cuerpo de policías mujeres y está muy ocupada para sufrir por él. Sin duda, Mori tiene mucha destreza para actuar con verdad en los ojos y ser una mujer moderna, determinada y trabajadora, hacia el final de la historia.

Ricardo de Montreuil es un director de cine peruano que reside en Estados Unidos. Dirigió la película "La mujer de mi hermano" (2005), donde Christian Meier y Bárbara Mori compartieron papeles protagónicos por primera vez. La segunda película que dirige y donde vuelve a juntar a los actores es "Mistura", próxima a estrenarse.

“¡Es la primera vez (que dirijo a mi esposa)! Te digo que llevaba muchos años acompañando a Bárbara en sus filmaciones, conociendo a sus directores, entre ellos, Ricardo (de Montreuil) en Perú y a Amat Escalante en México. Me daba cuenta cómo ellos y ellas se expresaban de trabajar con ella, y yo decía: ‘¡Por qué, por qué, por qué! Si vivo con esta mujer, por qué no estoy trabajando con ella. Obviamente, depende de muchas cosas”, aseguró Rovzar.

Una historia de violencia real

Según Rovzar, “historias como ‘Las Azules’ hay en cada familia”. María es solo una pieza del engranaje. Los personajes femeninos de la serie sufren la discriminación de la sociedad mexicana y de sus familias, mayormente constituidas por hombres. Otras escenas muestran a las policías mujeres tratando de validar sus investigaciones, pero los agentes masculinos minimizan sus esfuerzos.

"Las Azules".

“Nuestros padres tienen historias más fuertes que nosotros. Afortunadamente, las historias de nuestros hijos son diferentes. Muchas veces, es cuestión de recolectar estas anécdotas y poner atención. Si trazo una línea de 1971 hasta hoy, hay cosas que han mejorado y otras que han empeorado en mi país”, comenta el cineasta mexicano.

Parte de la investigación de Rovzar pasa por estudiar cuándo nacen las policías mujeres. El primer hallazgo fue en 1930, cuando México fue la primera ciudad del mundo en contratar policías femeninas, pero la idea no fue aceptada por la sociedad. Parecía demasiado adelantada a su tiempo, así que eso conclusión rápido. Décadas más tarde, se retoma la iniciativa en los años 60 y se hace realidad más tarde.

“Por ejemplo, tenemos una mujer en la presidencia, eso me parece un gran triunfo para la lucha que emprendieron las mujeres. Por otro lado, asesinan a 10 mujeres al día en mi país por el simple hecho de ser mujeres, y eso no pasaba tanto. Es trágico que estemos al borde de acostumbrarnos a ese nivel de violencia. En cada diálogo de la serie, hay una anécdota real con un hermano, un marido, un padre que se resiste al cambio, a la igualdad”, sentencia el director mexicano.

Ficha técnica

Título: “Las Azules” / “Women in Blue”

Plataforma: Apple TV+

Género: Misterio, thriller, crimen.

Temporada: 1

Capítulos: 10

Creadores: Fernando Rovzar y Pablo Aramendi

Productores ejecutivos: Fernando Rovzar, Billy Rovzar, Erica Sánchez Su, Sandra Solares y Wendy Riss.

Elenco de la serie: