“La Casa de los Famosos” se ha convertido en uno de los reality favoritos del público en México. Con transmisión ininterrumpida, este programa reúne a distintas figuras del espectáculo en un solo lugar. Entre ellos, se ubica el político y actor mexicano Sergio Mayer; quien, la semana pasada, reveló detalles de la razón por la que terminó su relación con la también actriz Bárbara Mori (“Rubí”) después de tres años de matrimonio.

Sin embargo, Mayer no fue el único que declaró sobre esta relación fallida. ¿Quieres saber qué confesó el actor sobre su matrimonio y cuál fue la respuesta por parte de Bárbara Mori? A continuación, te damos todos los detalles.

¿Qué dijo Sergio Mayer sobre Bárbara Mori?

Durante la transmisión del programa mexicano “La Casa de los Famosos”, el actor y político Sergio Mayer se confesó con la influencer Wendy Guevara sobre la relación con la también actriz Bárbara Mori que terminó en divorcio.

La pareja se conoció en medio de la década de los 90 en un club nocturno. Ella tenía 17 años y él tenía 28 años. Pese a la gran diferencia de edad, ambos continuaron y se casaron en el año 1997; y, al año siguiente, dieron la bienvenida a su hijo Sergio Mayer Mori. El matrimonio duró poco porque para el año 2000, la pareja decidió divorciarse.

Ambas personalidades no habían hablado abiertamente sobre el fin de su relación, pero la semana pasada, Sergio Mayer confesó que quería que Bárbara Mori “fuera disciplinada”. “Tuvo que ver mucho eso. En aquel tiempo yo fui muy estructurado y disciplinado y hay gente que no quiere, que no le gusta”, agregó.

El personaje mexicano también refirió haber cometido un “error” al intentar ser “manager, papá y esposo” porque quería protegerla. “Tengo mucho ese problema. Así que dije ‘o somos pareja, o soy su papá o soy su manager’, y agarré todos los papeles. Y eso fue un error, un error tremendo mío”, finalizó.

En respuesta a esta confesión, la propia Bárbara Mori salió a aclarar que el fin de su matrimonio con Sergio Mayer se debía a que vivió durante cinco años “bajo sus órdenes”. “Yo era una niña totalmente con falta de amor, completamente insegura de mi misma y al crecer en un entorno así yo crecí pensando que no valía nada, que no merezco nada y te empiezas a relacionar con gente que te hace daño y todas las decisiones eran tomadas desde el miedo y la inseguridad”, dijo en entrevista con Marimar Vega vía Instagram Live.

¿Dónde ver “La Casa de los Famosos” en streaming?

Para ver el reality mexicano “La Casa de los Famosos”, el público puede acceder a través de la plataforma de streaming Vix+. El costo mensual de suscripción es de 22.90 soles.

Además, puedes ver fragmentos de cada episodio de “La Casa de los Famosos” en la página oficial del reality, ingresando a ESTE LINK. Asimismo, Telemundo tiene contenido del famoso programa mexicano en su página web, puedes acceder en ESTE ENLACE.

