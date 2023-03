Y es precisamente bajo este formato que llega a partir del 5 de abril a Disney Plus, “Viaje al centro de la Tierra”, una serie de ocho episodios de 30 minutos de duración basada en el universo creado por el visionario Julio Verne.

La ficción, realizada íntegramente en México por TIS (antes Estudios TeleMéxico) sigue a un grupo de niños y niñas en una travesía por una dimensión paralela. Pero como las cosas siempre tienen sus pro y sus contra, nada será fácil, sobre todo si un ambicioso aspirante a explorador encarnado por Óscar Jaenada, los persigue por intereses propios y nada bondadosos.

De este estreno y lo que significó el rodaje de “Viaje al centro de la Tierra”, Saltar Intro conversó con el actor español y los mexicanos Yankel Stevan y Camila Núñez.

-Vi los dos primeros capítulos y quedé con muchas ganas de seguir el resto de la historia. Me entretuvo mucho, se pasó muy rápido esta hora y media de adelanto y me alegra porque se trata de una serie de ciencia ficción en español, un género que no suele abordarse mucho en nuestro idioma.

Óscar Jaenada: Sí, había que arriesgarse. Yo creo que tarde o temprano había que mirar al monstruo a la cara, tanto al norteamericano como al anglosajón y una producción como esta apuesta por ello y aquí estamos.

-Óscar, tu arco de personajes es muy variado, recientemente te vimos en esta serie “Horario Estelar”, un drama de suspenso en el que interpretas a un periodista medio oscuro, y ahora te muestras como un explorador ambicioso, en una historia de aventuras sacadas del cerebro de Julio Verne. ¿Cómo fue la preparación?

Era un personaje que pedía un mundo nuevo para mí, para un público también nuevo, con otro lenguaje, otra manera de explicar las cosas. Pedía otra manera de hacer entender tanto la maldad como la bondad, tanto la ambición como tal, pues habían otras reglas. Los chavales hablan de otra manera, sienten de otra manera, entonces había que jugar a su juego y yo gracias a Dios tengo un hijo de esa edad y jugué mucho con él. Qué te parecería si esto, si lo otro, y fui montando un personaje que si bien estaba un poco alejado del guion original, creo que aporta bastante a lo que es esta historia de fantasía.

-¿Fue complicado el francés masticado con el que habla tu personaje?

Óscar Jaenada: (Risas) no fue complicado porque no es francés. Entonces ‘la coña’ que yo tenía con con dirección era si mostrar en algún momento que él se hacía el francés porque ni siquiera era francés. Entonces nos preguntábamos, ¿Mostramos esto o no?Lo que pasa es que él, en su creencia antepasada francesa, había cultivado ese francés.

-¿Qué retos tuvo la producción para adaptar este clásico de Julio Verne?

Óscar Jaenada: Camila, es una pregunta para ti, ¡jaja! Supongo que había varios retos. El primero, intentar concentrar todo ese mundo en un espacio suficiente según el formato de la plataforma donde se iba a exhibir. Y luego, hacer creer que todo eso que vemos era real. Sí que hubo ciertos momentos en que tuvimos que echar atrás ciertas secuencias y decir ¡Oye, cambiemos esto! ¡Esto merece una mejora! Porque realmente los chavales se dan cuenta de ciertas cosas que hay que apreciar también y entender su punto crítico, y esto hacer falta mucho en producciones para niños.

-¿Jankel, fue muy complicado trabajar con la pantalla azul o verde?

Más que complicado fue muy bonito. Fue un reto actoral el tener todo en la cabeza y tener que llevarlo a cabo en las grabaciones. Fue increíble el haber trabajado con los chavales, algo mágico y era algo que ya necesitaba yo hacer y como dijo Óscar, creo que es un parteaguas en Latinoamérica, un producto hecho en Latinoamérica con mucha calidad.

-Camila ¿Qué te gustó y qué no al rodar esta serie?

A mí me encantó porque fuimos a lugares muy padres, usamos pantalla verde, yo nunca había usado pantalla verde, pero fue una experiencia padrísima. Además, me gustó mucho que usáramos unos arneses para hacer los efectos de volar. ¿Y qué no me gustó? Nada, me gustó todo (risas).

-¿Habrá segunda temporada o se cierra acá la historia?

Hicimos como muchos capítulos que creo los están reajustando porque sí que son mundos muy distintos. Entonces sí que hay un reajuste ahí pero no hay nada confirmado aún.





DATO Sinopsis de “Viaje al centro de la Tierra” Diego (García) es enviado por sus padres al campamento de Pompilio Calderón (Jaenada). Allí, junto a sus hermanos y amigos, encuentra el carro abandonado de su abuela Pola (de Francisco), y siguiendo sus huellas llega a un misterioso portal hacia otra dimensión. Cuando Diego descubre un poderoso secreto familiar, comprende que debe proteger la dimensión que ha hallado, pero la misión no es tan simple: Pompilio y su secuaz Claudio (Mauricio “El Diablito” Barrientos) harán todo lo posible para destruir ese mundo fantástico al que han logrado entrar.

