Antonio Orozco nos recibe con una sonrisa y los brazos abiertos desde un hotel de Madrid, lugar donde ha recibido a media decena de periodistas para hablar sobre el último tramo de su gira en España. Somos los últimos en entrevistarlo y a pesar de su cansancio no deja el buen ánimo y la emoción para contarnos sobre lo que será su próxima gira americana, la cual incluye al Perú, a mediados de 2023.

-La última vez que hablamos (mayo 2022) tu gira latinoamericana todavía estaba tomando forma y recién había salido tu primera colaboración con Sebastián Yatra. Seis meses después, con tu visita a América Latina a la vuelta de la esquina y con cuatro duetos en el mercado, ¿cómo va siendo esa recepción?

La idea surge del presidente latino de Universal, Jesús López. Fue una propuesta que devuelve la oportunidad de volver a empezar en Latinoamérica. Yo viví cuatro años allá, estuve en Miami y en varios países y fue un trabajo duro porque yo viajaba solo y habíamos remontado, empezamos a tener una posición bonita pero una enfermedad que se coló en la familia me hizo volver a España y no me quejo, de repente comenzaron a pasar cosas increíbles. Ahora la labor es volver y le pedí la mano a unos cuantos amigos míos a los que quiero y tienen mucho éxito en Latinoamérica. El camino se va haciendo poco a poco. Hemos ido a Argentina, ahora Centroamérica se abre. Ya estamos cerrando para todo Estados Unidos. Si me lo hubieran contado, no lo creía.

Antonio Orozco, en el WiZink Center de Madrid, el 22 de noviembre de 2022. / Gabriela Delgado

-Aquella vez hablamos también de la identidad que toman tus viejos temas en la voz de nuevos artistas. Siguiendo en la misma línea, ¿cómo es para ti que eres el compositor y cantante, el renacer de estas nuevas versiones?

Las canciones hoy en día, son de las poquitas cosas que nos quedan que son libres y que para ir por el mundo no tienen que pedir permiso a nadie y se meten donde quieren. Una canción es una canción y aquí se demuestra que quien la cante sigue siendo una canción. Más allá de que la haya escrito o no, las canciones tienen esa capacidad de volar, abrazar y darnos oportunidades. Quién iba a decir que en Argentina, donde recién estuve, ¡el público iba a cantar todas las canciones! ¡Todas!

Antonio Orozco, en el WiZink Center de Madrid, el 22 de noviembre de 2022. / Gabriela Delgado

-Estás a punto de finalizar la gira de Aviónica en España. Hablemos de lo que será el próximo tour en Latinoamérica en mayo y junio de 2023.

Sí, será un espectáculo nuevo creado para Latinoamérica, no tiene nada que ver con esta gira de Aviónica y va a ser súper cool porque tira de todos los éxitos pasados. Monta como una especie de concierto en el recuerdo que va a ser chulísimo, te lo prometo, lo mejor que hemos hecho.

-¿Tienen prevista alguna colaboración peruana en esta gira, algo así como la participación de Luciano Pereyra en Argentina?

Es muy probable que tengamos músicos de distintos países de Latinoamérica. Están interviniendo casi todos. Y digo casi todos porque no se está dando con todos.

Antonio Orozco, en el WiZink Center de Madrid, el 22 de noviembre de 2022. / Gabriela Delgado

-¿Y del Perú, alguien en particular?

No puedo decir nada aún porque comprometería mucho al artistas. En todo caso que lo hagan ellos, así lo estamos haciendo.

Antonio Orozco invita al público peruano a ver el final de "La Voz España" y a reunirse con él en su próximo concierto en nuestro país a mediados de 2023.

-Me llama mucho la atención en entrevistas tuyas que he revisado y es que hablas siempre como en un estado de calma y muy agradecido de lo que has vivido, también de tus inicios complicados y de la oportunidad que se te dio en la música cuando estabas por tirar la toalla. ¿Qué puedes decirle a la gente que está ahí luchando y buscando oportunidades y que se le cierran las puertas?

Quiero decirle a todos los que empiezan, que el universo, o sea, que todo su horizonte está lleno de muchos “no”, entonces el día que empieces a entender que el “no” es la situación normal, empezarán a darse los “sí”. Así tienes que asumir que en general el mundo no está preparado para escucharte porque son perlas maravillosas. Cada uno de los artistas nuevos que yo escucho tienen una magia particular entonces cuando empiezas a asumir que eso es así y que el “no” es lo normal, hay un día que si eres capaz de no escuchar muchos consejos y hacer lo que tienes que hacer o lo que quieres hacer entonces pasará, y sobre todo el consejo que les doy es que no escuchen ningún consejo.

Antonio Orozco, en el WiZink Center de Madrid, el 22 de noviembre de 2022. / Gabriela Delgado





