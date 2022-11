“Historia viva de la televisión”, así es como se le conoce a “Amar es para siempre”, la teleserie española con más años al aire y que este 21 de noviembre emite a través de AtresPlayer Premium Internacional su capítulo 2500. Estrenada el 14 de enero de 2013, la ficción protagonizada por Itziar Miranda, Manuel Baqueiro y José Antonio Sayagués, los más longevos del reparto, se ha convertido desde su llegada a la pantalla chica en una cantera de jóvenes actores y una vitrina para aquellos más experimentados que sostienen la ardua faena de la tira diaria.

Estrenada inicialmente en TVE con el nombre de “Amar en tiempos revueltos” en 2005, “Amar es para siempre” ha contado decenas de historias de amor, familiares y amicales, ambientadas en diferentes épocas que van desde la guerra civil española, los primeros años del franquismo, en adelante.

Ubicada actualmente en 1981, la temporada 11 de “Amar es para siempre” se estrenó el 12 de setiembre y es hasta la fecha la serie diaria más vista de la plataforma y ocupa el top 5 entre los contenidos más seguidos por el público peruano.

Parte del equipo técnico de "Amar es para siempre", durante el rodaje de la serie. Foto: Gabriela Delgado

En medio de las grabaciones

La jornada arranca muy temprano, alrededor de las 8 de la mañana. Equipo técnico, vestuaristas, son los primeros en llegar al plató ubicado en Ciudad de la Imagen (Oeste de Madrid) al que hemos tenido acceso.

Recorriendo los diferentes escenarios de la serie, es destacable el nivel de detalle que ambienta la historia actualmente. Cuadros, teléfonos, revistas, el decorado en general, es un factor determinante para transmitir la veracidad de una época.

El director de capítulo Carlos Pérez junto a Fernando Gallardo, director de fotografía de "Amar es para siempre", en un día de grabación de la serie. Foto: Gabriela Delgado.

Uno de los ambientes actuales que vemos en la décimo primera temporada de "Amar es para siempre". Foto: Gabriela Delgado

“Hemos llegado a recrear 5 décadas, desde los años 40 a los años 80 que es donde ahora se encuentra la ficción...”, nos comenta Marcelo Pacheco, Director de Arte de “Amar es para siempre”.

“Para desarrollar la dirección de arte de una serie histórica como “Amar es para Siempre”, es necesario hacer un proceso de documentación, en el ámbito sociocultural que se encuadre en el momento histórico que vamos a recrear. Después toca canalizar detalladamente los documentos de soporte gráfico, reportajes, entrevistas, fotografías, sorteos audiovisuales, de ámbito documental, o cine o series contemporáneas a la época que vamos a ambientar”, agrega.

Decorado de la décimo primera temporada de "Amar es para siempre". Foto: Gabriela Delgado

En busca del objeto preciado

Interesados en recrear el costumbrismo y lo cotidiano, para dotar a la serie de espacios y acciones de naturalidad y realidad, Marcelo revela que los procesos de ambientación se llevan a cabo por distintas vías: “Por alquileres en casas de Atrezzo, anticuarios, coleccionista; compras a particulares o en anticuarios, o si no queda otra, construyendo los elementos necesarios, ya sean ficticios o funcionales para las acciones del rodaje, y que por no existir o no encontrarlos óptimos en su funcionamiento se recrean fielmente”.

La farmacia, uno de los ambientes fijos de las últimas temporadas de "Amar es para siempre". Foto: Gabriela Delgado

Una cantera de actores

A lo largo de casi 10 años, el número de actores que ha participado durante una corta o larga temporada en “Amar es para siempre” es incontable. Entre ellos, destacan: Ana Milán, Nadia de Santiago, Ana Castillo, Silvia Alonso, Lucía Jiménez, Pepón Nieto, Miguel Ángel Muñoz, Asier Etxeandia, Jordi Rebellón, Álvaro de Juana, David Janer, Jonas Berami, Lucía Martín Abello, Paula Usero, Carol Rovira, por mencionar solo a algunos.

Cada temporada y según funcionen las tramas, vemos entrar y salir actores y abrirse y cerrarse historias. Sobre este proceso, Eduardo Casanova, director y productor ejecutivo de la serie, detiene las coordinaciones que hace con su equipo de trabajo para charlar con nosotros unos minutos.

Sentados en la sala de guionistas, nos explica cuál es el secreto para que las historias de “Amar es para siempre” no decaigan con el tiempo y menciona que el pilar que sostiene este proyecto, es el equipo de guion de la serie, conformado por 17 personas, sumando escaletistas, coordinadores de diálogo, de escaleta y una coordinadora general que se llama Verónica Viñé.

“¿Historias parecidas? Claro que hay historias parecidas, es decir si tenemos historias de amor, pues las historias de amor pueden parecerse unas a otras pero interpretadas por distintos personajes al final no tienen nada que ver... salvo que tengan un camino más tortuoso o menos, casi siempre te va a recordar a algo. ¿Qué serie no recuerda a alguna historia o algún argumento de otra serie, no? ¿O alguna película? Al final hay tantos referentes en el mundo audiovisual que casi todo te recuerda algo. Si tienes una cultura audiovisual extensa y eres una persona que que ves muchas series, muchas películas bueno, casi todo te suena, pero yo creo que interpretado por distintos personajes como acabo de decir, no tiene nada que ver”.

Iñaki Miramón y Luz Valdenebro, repasando guion antes de salir a escena. Foto: Gabriela Delgado

Un núcleo actoral principal

Algo que ha caracterizado a “Amar es para siempre”, es que a pesar de la rotación de decenas de actores durante todos estos años, se mantiene al núcleo principal de la historia: Manolita Sanabria (Itziar Miranda) Marcelino Gómez (Manu Baqueiro) y Pelayo Gómez (José Antonio Sayagués) y lugares ya emblemáticos como “El asturiano”, el bar de los Gomez Sanabria; la Plaza de los Frutos o el Hotel La Estrella.

Un pensativo José Antonio Sayagués, caracterizado como Pelayo, durante el rodaje de la temporada 11 de "Amar es para siempre". Foto: Gabriela Delgado

El hotel La Estrella, un ícono en la historia de "Amar es para siempre". Foto: Gabriela Delgado

Con el paso del tiempo y la aceptación de algunos personajes por parte del público, personajes como los de Justo Quintero (Iñaki Miramón) Benigna Castro (Anabel Alonso) Cristina Martínez (Luz Valdenebro) Sebas (Sebas Fernández) y Visi (Ángeles Martín) se han sumado al elenco fijo de la serie.

Esta estrategia ha hecho que la serie adopte una identidad propia, un ADN, en palabras de Eduardo Casanova que la ha convertido en el tiempo en un símbolo televisivo. “Ya no solo con los asturianos, sino con el barrio que es con lo que la gente se identifica, creo que hemos conseguido hacer una marca y esto lo digo siempre que hablo con distintas personas sobre lo difícil que es crear una marca y nosotros lo hemos hecho y es maravilloso. Si tú pones la tele y están los asturianos, sabes que esa es “Amar es para siempre”.

De izquierda a derecha: Daniel Cabrera (Ciriaco Gómez Sanabria) junto a Itziar Miranda (Manolita Sanabria) y Manu Baqueiro (Marcelino Gómez). Foto: Gabriela Delgado

Otro recurso que juega a favor de este reconocimiento de la ficción española es haber mantenido una misma cabecera desde la temporada 5 (2017).

“La máxima es hacer un mismo tema pero con arreglos diferentes, de tal manera que se siga reconociendo la marca. Y visualmente, también se reconoce que aunque no salieran los asturianos, si tú ves unos cuantos segundos la cabecera es muy probable que entre otros productos la gente reconozca que esa es “Amar es para siempre” y eso nos hace sentir orgullosos”.





“Un símbolo de la mujer española de la post guerra”

Interpretar un papel por 18 años no es fácil e implica un trabajo arduo, diario y del que se sienta admiración. Estos requisitos y tarea las cumple Itziar Miranda desde 2005, cuando dio vida por primera vez a Manolita Sanabria, el pilar de la familia Gómez.

“Para mí es un regalo Manolita. Desde el primer día he disfrutado de este personaje precioso. Creo que es un símbolo de la mujer española de la post guerra y ahora de esos años 80s de la transición española que fueron muy importantes y que marcaron mucho al país de alguna manera. Manolita, además, es una mujer adelantada a su tiempo y que me ha dado muchísimos regalos a nivel guion. Los guionistas han sido absolutamente generosos con ella, no paran de inventar, no se aburren, no se cansan y si se cansan, a mí no me lo hacen ver. Yo siempre siento que están encantados con el personaje y lo gozo cada día”, nos dice la actriz en medio de una pausa en la grabación.

Itziar Miranda, recibiendo instrucciones del director de escena de "Amar es para siempre". Foto: Gabriela Delgado.

Los 8 hijos de Manolita, una reunión que piden todos

Hace un par de meses, Itziar compartió en sus redes sociales, un par de fotos junto a algunos de sus ocho hijos en la ficción. “Todos era mis hijos… (y faltan dos!!)”, escribió la actriz generando un pedido masivo sobre la reunión de todos ellos.

Consultada sobre este tema, Itziar se mostró a favor de este pedido. “Yo soy la primera que estoy constantemente pidiéndoselo a la productora, a la cadena y creo que les encantaría a todos. La verdad, que he tenido mucha suerte, he tenido a grandes actores y actrices como hijos que ahora tienen unas carreras muy brillantes. Lo difícil es cuadrar fechas, creo que está la voluntad de todos ellos, de nosotros y de la productora”, aseguró la actriz.

Manu Baqueiro, caracterizado como Marcelino Gómez, en una pausa en las grabaciones de la temporada 11 de "Amar es para siempre". Foto: Gabriela Delgado

Un final muy, muy lejano

Toda historia tiene su final pero parece que esa regla no aplica para “Amar es para siempre”. Tras 18 años al aire, Eduardo Casanova no duda cuando se le consulta si la conclusión de la historia de los Gómez Sanabria y compañía está cerca.

“Nosotros haremos capítulos hasta cuando el espectador quiera. Y Manolita y Marcelino seguirán. Eso es una licencia, de que los asturianos no envejezcan...”, sostiene el director de la ficción.

En ese sentido, Itziar Miranda afirma que no ve cerca el final de la ficción que interpreta”, “Ojalá no me equivoque pero creo que esta serie tiene para rato. “Amar... se ha convertido en un ritual ya, en una tradición española y de parte del mundo, porque esta historia se ve en muchos países, en todo Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, Asia, Indonesia, entonces creo que hay larga vida para ella”.

Itziar Miranda y Daniel Cabrera, listos para recibir la indicación y salir a escena. Foto: Gabriela Delgado.

Sin embargo, si de hablar de un final se trata, Itziar se atreve a develar cuál sería para ella un posible desenlace y en qué época le gustaría que este se realice: “Me gustaría que se dé en la actualidad y con el cierre del Asturiano y un poco echando la vista atrás, con toda la familia. Creo que sería la escena perfecta”, finaliza la actriz, minutos antes de meterse en la piel de Manolita, una vez más.

Sobre la temporada 11

La décimo primera temporada de “Amar es para siempre” cuenta con la participación del cantante Antonio José en la voz de la cabecera de este año, así como las incorporaciones de Melani Olivares, Jorge Bosch, Adriana Ubani, Daniel Cabrera, Ander Azurmendi, Paula Iwasaki, Carlos Serrano-Clark, Antonio Durán ‘Morris’, Adelfa Calvo, Dani Muriel, Pepa Rus y Toni Sevilla.

Daniel Cabrera, uno de los nuevos actores de la décimo primera temporada de la serie, dándole un repaso al guion. Foto: Gabriela Delgado

Además, continúan una temporada más dando vida a sus ya veteranos e icónicos personajes Itziar Miranda, Manu Baqueiro, José Antonio Sayagués, Anabel Alonso, Iñaki Miramón, Ángeles Martín, Sebas Fernández, Luz Valdenebro y Andoni Ferreño.

DATOS "Amar es para siempre" está producida por ATRESMEDIA y Diagonal (Banijay Iberia).

Todas las temporadas de la serie están disponibles para todo el mundo en AtresPlayer Premium y en cable por Antena 3 y Antena 3 Internacional.

La serie se emite de lunes a viernes a partir de las 16:30 horas.





SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM