Todo va quedando listo para la integración de Lali Espósito como ‘life coach’ de “El hormiguero”. En una edición cargada de risas y buena onda, la cantante y actriz argentina conversó con Pablo Motos y reveló detalles de su nuevo papel en el show español así como de su gira por el país europeo.

“Doctora corazón 2022″

Pablo Motos, conductor de “El Hormiguero”, explicó en el programa del último miércoles el papel de Lali en la temporada de este año. “Lali va a ser nuestra life coach. Vamos a hacer un consultorio de la vida y me gusta Lali porque ella es una mujer libre, sin prejuicios y tabúes y eso va a servir”.

Lali, por su parte, agradeció la oportunidad que se le da en el programa y explicó lo que aportará desde su experiencia de vida. “Cuando me propusiste este espacio, flashe un poco porque ¿Life coach? Osea, qué puedo aportar yo que soy también una buscavidas y una aprendiz constante de todo y después pensé: de eso se trata, compartir lo que pensamos, lo que nos pasa, así que acá estoy, muy contenta...”.

Pablo Motos y Lali Espósito en "El hormiguero". Foto: El hormiguero / Carlos Lopez Alvarez

Sobre lo qué decir y cómo actuar

La presentación de “2 son 3″, el último tema de Lali en el que habla sobre tríos sexuales, dio pie a que la conversación hablara sobre los tabúes y miedos y de lo que nos impone la sociedad.

“Cada día es más difícil decir lo que te gusta a ti porque nos están metiendo en un carril sobre lo que tenemos que pensar, sentir y decir”, señaló Motos a lo que la argentina respondió: “el ser humano es cíclico, quizás la tecnología y las redes nos hagan sentir que algo cambió pero yo siempre siento que la esencia nuestra es la misma. En cualquier era el ser humano se manejó igual pero ahora está globalizado lo que cada uno piensa, condimentado además por la información que recibimos todos los días a través de nuestro teléfono”.





Enamorarse de 2 o 3 personas al mismo tiempo

En otro momento de la conversación, Pablo le preguntó a Lali si ella creía que era posible enamorarse de dos o tres personas a la vez y ella dijo que sí.

“Siempre nos enseñaron que si el amor no era recíproco era el bajón de tu vida y yo creo que en realidad, estar enamorado de más de una persona y no depositar toda tu frustración, tus deseos, tus ilusiones en un ser y poder vibrar muchas situaciones que sientas... Yo por ejemplo, he sentido estar super interpelada por dos personas a la vez y nunca ni las comparo. Eso no existe... Para mí aceptar que te puedes enamorar de varias personas es hacerte cargo de tu felicidad...”.

Lali Espósito en El hormiguero. / Carlos Lopez Alvarez

El chape tour

Un momento curioso que se dio en la charla entre Motos y Lali fue cuando la cantante habló de lo que ya es una costumbre en sus conciertos. Es lo que ella llama: “el chape tour”, el cual consiste en besarse con miembros de su banda.

“Hay muchos amigos que vienen al concierto. Se arma una gran fiesta, así lo armé, así lo pensé y así sucede. Suben muchos amigos en un momento al escenario, nos tomamos unos chupitos y ahí suceden algunos besos porque yo amo besar a mis amigos”.

Lali Espósito en El hormiguero. / Carlos Lopez Alvarez

El fernet de Pablo

Con el fin de argentinizar a Pablo Motos, un deseo que la propia Lali ha dicho que tiene; la cantante enseñó al público de “El hormiguero” la forma en que ella prepara un fernet con coca cola y cómo lo comparte en Argentina con sus amigos.

“Esto se llama el viajero y es un trago comunitario. Viste que nosotros compartimos todo”, le dijo Lali a Pablo mientras cortaba con un cuchillo una botella de plástico y mezclaba ambas bebidas.

“Te bendigo con el trago más argentino Pablo Motos, rey de la televisión española”, le dijo ella al español mientras este procedía a probar por primera vez el popular trago.

“Qué les pasa a los argentinos. Es como tomar una coca cola y chupar un mueble”, respondió él, provocando las risas de la cantante y el público.

Pablo Motos y Lali Espósito en "El hormiguero". Foto: El hormiguero / Carlos Lopez Alvarez

