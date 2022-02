Conforme a los criterios de Saber más

En 2011, el escritor español Nando López publicó “La edad de la ira”, un libro basado en su experiencia como profesor de un instituto de adolescentes y la homofobia y violencia que convivieron con él y sus alumnos años atrás. Una década después, aquel libro, ahora adaptado a una serie de televisión, se estrena el 27 de febrero en AtresPlayer Premium y nos hace preguntarnos ¿qué tanto ha cambiado la sociedad respecto a este tema?

En conferencia de prensa en Madrid, en la que la plataforma de streaming presentó por primera vez al equipo detrás de la serie, López dijo que “Lo que cuenta el libro sigue ocurriendo a fecha de hoy. La serie se estrena en un momento en el que aún es más necesaria que cuando yo la escribí porque esas violencias han repuntado y se han intensificado. Tanto los datos de violencia machista, homófoba y tránsfoba son mayores”.

En tanto, Manu Ríos, quien interpreta a Marcos, el protagonista de la historia, conversó con nosotros acerca de este papel con el que espera poder hacer reflexionar a mucha gente sobre esta latente problemática mundial.

La serie “La edad de la ira” inicia con Marcos ensangrentado. Todo indica que acaba de asesinar a su padre, un hombre homófobo y violento. Minutos después, la policía lo detiene enmarrocado, la noticia del asesinato se convierte en la comidilla del día a día en la ciudad y en el instituto donde estudia el adolescente.

-Manu, bienvenido al Perú... ¿Qué tanto conoces de nuestro país?

Manu: No he tenido la suerte de estar allí pero me encantaría. Sé cositas de allá pero me gustaría estar allí, vivirlas en persona y aprender.

-El público latinoamericano te conoce de “Élite”, más que nada, y ahora protagonizas “La edad de la ira”. ¿Cómo así llega a ti este papel?

Manu: No conocía la novela, la verdad, entonces cuando recibí el cásting sí que me informé un poco y me gustó mucho. Después, cuando ya entré en el proyecto, en la historia ya como estaba escrita, me hizo mucha ilusión formar parte de un proyecto que habla de este tema.

Manu Ríos es Marcos en "La edad de la ira". Foto: Atresplayer

-¿Qué te atrajo de este papel? Es un papel complejo y creo, nada fácil.

Además del papel de Marcos, la historia en general, el mensaje que tiene. Y creo que va a allegar a mucha gente, la va a poner a reflexionar. Dar visibilidad a estos temas sociales tan importantes creo que es lo que más me llamó la atención y me hizo ilusión también.

-¿Cómo describirías a Marcos?

Marcos tiene un desarrollo a lo largo de la serie pero al principio lo describiría como un chico muy introvertido. Tiene un poco esta fachada de que no le afectan mucho las cosas pero todo viene de toda la situación que tiene en casa, de todas sus inseguridades. De no poder ser, expresarse él mismo. Entonces esto hace que sea básicamente impersonal pero luego, sí que es cierto que a lo largo de la serie se va viendo una evolución en él cuando conoce a Sandra, a Raúl que son sus compañeros de clase y empieza a revelarse con su padre un poco también y a alzar la voz y a tener su propia opinión.

Manu Ríos en una escena de "La edad de la ira". Foto: Atresplayer

-¿Cómo fue preparar este papel?

Antes de empezar a rodar tuvimos semanas de ensayos para conocer bien a los personajes, al equipo, al resto del cast y fue muy interesante. Lo pasamos muy bien, aunque fue un poco duro por la historia que tiene Marcos pero aprendí mucho.

-En el primer capítulo, hay una escena en la que el profesor les cuestiona a sus alumnos, su supuesta apertura de mente. Al final está apertura no es tal y como se cree sino que se evidencia mucha homofobia latente todavía... ¿Así lo percibes entre la gente de tu edad?

Por suerte en mi círculo de amigos y de la gente con la que me muevo no es así pero soy consciente de que en los institutos y colegios sigue pasando y conozco a gente que tiene experiencias y es realista lo que está pasando. Entonces, creo que hemos avanzado muchas cosas pero aún queda mucho por hacer y aún siguen dándose estas situaciones. Es muy realista en este aspecto la serie.

Amaia Aberasturi es Sandra en "La edad de la ira". Foto: Atresplayer

-Y como dices existe aún mucha homofobia, no solo en España, sino en el mundo. Casos como los de Samuel Luiz, la marcha nazi en Chueca... dan cuenta de eso... ¿Desde tu lugar de actor, de figura pública, puedes ayudar a que esto pare de alguna manera?

Yo creo que sí. Al final cuando tienes a gente siguiendo un poco tus pasos y poniendo la atención en ti, yo creo que puedo aportar a estos temas y si puedes pasar la voz y dar tu opinión y darle visibilidad creo que es muy importante y necesario. Me gusta pensar que con esta serie, puedo darle voz y ayudar a gente.

-Jesús Rodrigo, el director de “La edad de la ira”, ha dicho que uno de los objetivos de la serie es generar conversación entre padres e hijos y que “el espectador no se quede sentado en el sofá, sino que esté metido en la historia, entre los personajes”... Para ti, ¿qué podría generar esta historia entre el público? O en todo caso, ¿qué esperas que suceda?

Manu Ríos en una escena de "La edad de la ira". Foto: Atresplayer

Yo creo que es una historia de adolescentes pero también va a hacer reflexionar a otras generaciones como pueden ser los padres, porque se les da importancia a lo que están sintiendo los adolescentes y tiene un peso. Entonces, ojalá que cuando terminen de verla, reflexionen y le den la importancia que tiene y pueda también cambiar y mejorar.

-Dos personajes gays hasta el momento en tu corta carrera como actor. ¿Sientes que eres una especie de símbolo del colectivo? ¿Sientes algún tipo de responsabilidad al encarar estos personajes?

Bueno, no me siento un símbolo. Siempre que afrontas un personaje, donde se están poniendo temas sobre la mesa tan sensibles y hay gente que sufre y les afecta, tienes la responsabilidad de contarlo bien, con cariño, sensibilidad y respeto. De esta parte sí pero no quiero ser como un referente porque al final todo somos personas. Ayudar y dar voz sí pero tampoco quiero convertirme en ningún referente.

-Cambiando totalmente de tema. ¿Qué novedades con Élite? ¿Estarás en la sexta temporada?

¡Sí! La quinta viene pronto, no sabemos aún cuándo pero imagino que pronto anunciaremos la fecha. Y sobre la sexta, sí, seré parte.

Manu Ríos junto a Arón Piper en una escena de "Élite". Foto: NETFLIX © 2020

-En cuanto a la música, ¿Tienes algún proyecto en camino?

Sí. Bueno, ahora he estado más centrado en el rodaje de “La edad de la ira” y “Élite” pero tengo pensado en este verano, si tengo más tiempo, de hacer más música. Igual ir a Los Ángeles o viajar fuera para componer. Me encantaría.

-Y actoralmente, ¿te gustaría interpretar algún papel en especial?

Me gustaría hacer algo de acción, me llama mucho la atención. O sino también en alguna peli de terror o algo así más oscuro porque me encanta, es mi género de película favorita pero bueno, ya se verá.

-Gracias Manu, un placer.

-Gracias, igualmente, un saludo. ¡Chao!





AtresPlayer Premium reveló que el estreno de "La edad de la ira" será el 27 de febrero.

DATOS

-“La edad de la ira” será transmitida en España por Atresplayer Premium y para el resto del mundo por Atresplayer Premium Internacional.

-Manu Ríos, Amaia Aberasturi, Daniel Ibáñez, Carlos Alcaide y Eloy Azorín encabezan el reparto de la serie.

-”La edad de la ira” contará con cuatro capítulos de 50 minutos de duración. Está producida por Atresmedia en colaboración con Big Bang Media (THE MEDIAPRO STUDIO) y MASFICCIÓN.

Poster oficial de "La edad de la ira". Foto: Atresmedia.





