Coronando lo que comenzó en lo que parecía ser un viaje cualquiera a Colombia, este miércoles 10 de abril, el periodista italiano Massimo Di Ricco verá cómo la gigante del streaming Netflix estrenará “Secuestro del vuelo 601″, una miniserie de seis episodios inspirada en “Los condenados del aire” (Libros del K.O.), un libro de su autoría que empezó a gestarse allá por el año 2010, cuando llegó por primera vez al país sudamericano, una experiencia que a la postre marcaría su vida.

Como experto en Medio Oriente, el nacido en la provincia italiana de Lugo se había interesado inicialmente por el imaginario colectivo vinculado a los secuestros de aviones ejecutados por guerrilleros palestinos, chiitas y demás. Aunque sería en medio de las largas horas que pasó indagando sobre la historia de la inmigración árabe en Barranquilla que, casi literalmente, ‘vio la luz’: Colombia tenía su propia y muy singular historia de aeropiratas.

“Me asombró al principio porque creía saber bastante sobre el tema de los secuestros aéreos, pero me di cuenta que, por un lado, no había mucha información en América Latina sobre este fenómeno y, por otro, la historiografía regional había dejado de lado un detalle muy particular”, asegura Di Ricco en entrevista con Saltar Intro de El Comercio.

SECUESTROS SIN VIOLENCIA COMO ‘SELLO’

Revisados miles de secuestros aéreos perpetrados en las décadas del 60 y 70, Di Ricco resalta el poco nivel de violencia usado por los ‘piratas del aire’ en esta zona del hemisferio. Aunque por supuesto que tomarse un avión es un hecho traumático por donde se le mire, el periodista no encontró ni ejecuciones masivas, ni detonaciones y mucho menos atentados como los de las Torres Gemelas en 2001, por dar un ejemplo mucho más históricamente cercano.

Tráiler de la serie "Secuestro del vuelo 601"

“Fueron claves los primeros casos con poca intervención de las autoridades. Los comandantes (pilotos) fueron bastante permisivos y se propagó la idea de que ‘solo era un viaje a Cuba y no nos va a pasar nada’, como efectivamente en gran número de casos ocurrió. Es más, creo que el único pasajero que murió, de las más de 5 mil personas que ‘viajaron’ a la Isla, lo hizo por un paro cardiaco luego del secuestro”, detalla el hoy académico residente en Barcelona.

Christian Tappan es el protagonista en "Secuestro del Vuelo 601". / Pablo Arellano / Netflix

¿Qué motivaba a arriesgados personajes a tomarse un avión y, de un momento a otro, pedirle al piloto que cambie el rumbo y los lleve a la Cuba de Fidel Castro y compañía? Precisamente, el factor político entra a tallar. Más aún en la Latinoamérica de mediados del siglo XX.

Aunque la reacción inicial era tildar de ‘castristas’ y ‘comunistas’ a los aeropiratas, Di Ricco considera que muchas de las personas que ejecutaban estos actos habían quedado en el medio de la lucha ideológica que Latinoamérica protagonizó en plena Guerra Fría. Como recordamos, Fidel Castro tomaría el poder tras derrocar a Batista en 1959. A partir de entonces, las naciones vecinas debieron sentar posición: a favor o en contra de dicho régimen. Y el bloqueo también hizo lo suyo.

“(Algunos) veían a la Isla como un lugar utópico, propicio para un cambio, para arrebatarle el poder a las élites tradicionales y conservadoras, relacionadas también con Estados Unidos, y que además claramente querían mantener el poder (…) en muchos casos, eran personas que habían perdido un poco el tren del progreso, que querían cambiar sus vidas, aunque sin saber bien la realidad, porque Cuba era demonizada por ciertos medios conservadores, así que muchos desconocían lo que se iban a encontrar al llegar allí”, añade Di Ricco.

EL CASO DEL AVIÓN DE SAM COMO ELEMENTO CENTRAL

Antes de que el famoso Christian Tappan se ponga en la piel del comandante Lucena, la historia de cómo se originó “Secuestro del vuelo 601″ también merece ser contada. El 30 de mayo de 1973, dos encapuchados secuestraron el avión Lockheed Electra HK-1274, de la aerolínea SAM, que volaba entre Pereira y Medellín. Fue a partir de este rapto de 60 horas y 15 minutos de duración que Di Ricco decidió repasar la historia de los secuestros aéreos en la región latinoamericana.

Alian Devetac y Valentín Villafañe en "Secuestro del Vuelo 601". / Pablo Arellano / Netflix

“No quería que fuera un ‘ladrillo’ con puros datos de secuestros, entonces, me puse a pensar en hacer algo más entretenido. Porque, sé que suena surrealista hablar de entretenimiento al analizar raptos de aviones, pero para mí era entretenido porque, como habrás leído en el libro, pues no hubo tantos episodios de violencia. Tenía, pues, la información sobre los secuestros y, además, un avión que daba vueltas por toda América Latina. Entonces, pensé meterle algo más de cultura y política, para situar a los lectores en una época que fue muy diferente a la actual”.

Como puede leerse en “Los condenados del aire” (Libros del K.O.), el avión de la aerolínea SAM protagonizó una ruta de vuelo bastante particular, atravesando no solo ciudades colombianas, sino además países de Latinoamérica que, al enterarse del delito aéreo que ocurría casi ‘en vivo’, terminaron muchas veces en ascuas, casi rogando a Dios que los piratas no decidan forzar a los pilotos a aterrizar en sus respectivos aeropuertos.

El periodista Massimo Di Ricco y su libro publicado por Libros del K.O.

Ahora, ¿qué tan distinto era el mundo en los sesentas que si hoy no nos dejan entrar con nuestra Tablet a un avión en ese entonces sí era posible hacerlo con cuchillos y metralletas? Aquí entran a tallar las particularidades de una joven industria aérea como la latinoamericana. No era solo un tema de detectores de metales, perros entrenados y grandes operativos de seguridad.

“Siendo la aviación comercial en esta época la punta de lanza del ‘progreso’, de esta humanidad que va adelante casi sin mirar atrás, el hecho de poner trabas a ese tipo de medio de transporte, que es principalmente para una élite, podía provocar miedo y, por ende, un colapso”. Para Di Ricco, en esa época podías llegar 10 minutos antes y embarcar, “como si se tratase de un bus”, algo absolutamente lejano de la idea de ir cuatro horas antes para hacer tu cola y ser revisado. “Lo que hoy sí nos parece normal”, acota.

DEL LIBRO A LA SERIE: EXPECTATIVAS Y REALIDAD

Massimo es consciente de que trasladar su historia a la pantalla implica cambios insalvables, pero asegura que no le preocupa. “En el contrato les di carta blanca para que puedan dramatizarlo de la forma en que quisieran. No era mi interés que reflejaran la historia real, porque sé que cualquier cosa ocurrida entonces fue mucho más loca, complicada y surrealista de lo que podría contarse”.

En el camino que recorrió “Los condenados del aire” hasta convertirse en “Secuestro del vuelo 601″, el libro de Di Ricco atravesó una escala que resultó clave: el Podcast. Como reconoce el italiano, entrevistar a aquellos personajes que había buscado para su libro más de una década atrás, fue una experiencia sumamente emotiva. El resultado, estrenado el 20 de abril de 2021 en la plataforma Radio Ambulante, fue el gancho que convenció a los productores colombianos que tiempo después lo contactarían en busca de su historia. Netflix haría lo demás.

Alian Devetac es Toro Solano y Valentín Villafañe es Borja en "Secuestro del Vuelo 601"/ Netflix ©2024 / Pablo Arellano / Netflix

“Veo esto como algo circular. Mi intención era escribir un libro, o por lo menos un ensayo, pero el trabajo final está muy influenciado por mi consumo de series tipo true-crime, de Podcasts (...) entonces, el input más importante para ‘Los condenados del aire’ vino de otro tipo de medios. Además, para escribirlo también me empapé de muchas crónicas latinoamericanas”, refiere el italiano antes de mencionar libros como “Operación Masacre” y “Los crímenes de Moisés Ville” de Rodolfo Walsh y Javier Sinay, respectivamente, como grandes referentes.

Cuando este miércoles 10 de abril “Secuestro en el vuelo 601″ se estrene en Netflix, será motivo no para contrastar diferencias entre la miniserie y el libro de Di Ricco, sino para disfrutar la forma de contar historias en diversos formatos. Por un lado, un periodista que vio en un hecho delictivo la forma de delinear el fresco de una agitada época latinoamericana y, por otro, la oportunidad de ver nuevamente a Christian Tappan –el recordado Gonzalo Gaviria en ese clásico de la TV latinoamericana titulado “El patrón del mal”—brillando en lo que mejor sabe hacer: actuar.