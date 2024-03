Adiós a los Gómez Sanabria, al Asturiano, a la Plaza de los Frutos pero sobre todo a los ya icónicos Manolita Sanabria, Marcelino y Pelayo Gómez, el trío protagonista de “Amar es para siempre”, la longeva serie de Antena 3, que se despedirá definitivamente de las pantallas de España y del mundo, este 6 de marzo.

Estrenada el 14 de enero de 2013, la ficción española comandada por Itziar Miranda, Manuel Baqueiro y José Antonio Sayagués, concluye su gran etapa en la televisión española con un final que como adelantó la actriz hace algunas semanas, “no va a dejar defraudado a nadie’”. Y vaya que así esta siendo este cierre, tan cargado de nostalgia desde varios capítulos atrás cuando gracias a un mal entendido de Luisita (Paula Usero), finalmente pudimos ver juntos en pantalla a los 8 hijos de Manolita y Marcelino, en compañía de otros viejos y queridos personajes.

Transmitida al mundo por Antena 3 Internacional y AtresPlayer, “Amar es para siempre”, ha sido una cantera de decenas de actores durante más de 10 décadas, entre ellos: Paula Usero, Carol Rovira, Lucía Martín Abello, Cristina Alcázar, Alejandro Albarracín, Jonás Berami, Álvaro de Juana, Ana Milán, Nadia de Santiago, Ana Castillo, Silvia Alonso, Lucía Jiménez, Pepón Nieto, Miguel Ángel Muñoz, Asier Etxeandia, Jordi Rebellón, entre otros.

Marcelino (Manu Baqueiro) y Manolita (Itziar Miranda en el penúltimo episodio de la serie.

Lágrimas y y emociones a flor de piel

Fue Itziar la que también reveló hace poco que durante el rodaje de la escena final, le costó muchísimo hacer la última escena. “Todos lloramos mucho. De hecho, nos costó mucho hacerla. Yo no fui capaz de aprenderme la última frase. No sé qué me pasó, mi cerebro se bloqueó y tuvimos que repetir mucho, algo que nunca me había pasado. Porque sabía que cuando dijera esa frase, ya estaba”, declaró la actriz a El Periódico.

Ambientada en 1982, esta última temporada de “Amar es para siempre” ha ido cerrando las tramas de algunos de sus personajes en los últimos días pero es el reencuentro del núcleo Gómez Sanabria el que ha despertado el interés y nostalgia del público.

El error de Luisita que reunió a la familia

Por un error, Luisita entiende que Pelayo está a punto de morir y no tarda en llamar a sus hermanos, todos ubicados en distintas partes del mundo, para decirles lo que ocurre con el abuelo. La noticia alerta a todos por lo que inmediatamente deciden viajar a Madrid para dar el último adiós al querido viejo. Es así que en cuestión de horas, los hermanos viajan al encuentro de su familia pero es al llegar a casa de Marcelino que se enteran que todo ha sido un mal entendido y que el abuelo está más vivo que todos.

Sorprendidos por la noticia, a los hermanos Gómez Sanabria no les queda otra que sonreír y es ahora que están todos reunidos, menos Luisita producto del contagio de una varicela. Es en este momento en que Pelayo decide reunir a sus familiares y revelarles su decisión de jubilarse y heredarle el Asturiano a su hijo Marcelino.

Superada la noticia de Pelayo, aunque aún sin creérsela del todo, Marcelino y Manolita renuevan sus votos en una boda íntima como la que siempre soñaron pero ahora en compañía de sus siete hijos. Es hasta este momento en que Luisita, la octava que faltaba, aparece en escena y felicita a sus padres por tan emotivo evento.

Luisita sorprende a sus padre el día de su boda.

El reencuentro familiar no solo ha servido para reunir a los Gómez Sanabria sino para revelar que ninguno es tan feliz como todos imaginaban. Cada uno, con un problema distinto, descubre con esta vuelta a España que lo que realmente necesitan para ser felices es volver a casa.

Luisita (Paula Usero) y Amelia (Carol Rovira) mostrando la foto de su hijo Lino.

De cara al final de la serie, Manu Baqueiro e Itziar Miranda agradecieron el apoyo del público de “Amar es para siempre” durante estos 11 años. “Hemos hecho compañía a mucha gente y hemos sido su familia”, declaró Manu, en una serie de entrevistas.

Los actores recordaron en un momento, durante una charla con Antena 3 que nunca se imaginaron que los personajes que interpretaron en la recordada “Amar en tiempos revueltos”, la serie que precedió a “Amar es para siempre” de 2005 a 2012, fuera el inicio de una etapa protagonista y exitosa para ellos.

“Nunca pensamos que durara tanto y fue una sorpresa encontrarnos en “Amar”, dijo Itziar ante el anuncio del estreno de la entonces nueva telenovela en 2013. “Tenéis para un año con suerte, hacedlo bien”, le dijeron a Manu, que no se imaginó el camino que recorrería la serie.

Parte del elenco protagonista de "Amar es para siempre".

Y así como Marcelino, Manolita y Pelayo encontraron en “Amar es para siempre” el espacio dónde desarrollar su propia historia, otros personajes como Luisita y Amelia lograron hacerse de un spin-off llamado #Luimelia de 2020 a 2021.

Tras cuatro temporadas, este romance muy bien contado de la pareja encarnada por Paula Usero y Carol Rovira, y que contó con la participación de varios personajes de “Amar es para siempre”, incluidos Marcelino y Manolita, terminó en una boda que puso más que feliz a su gran legión de fans pero al mismo tiempo, dejó inconclusa una historia que daba para más.

Amelia (Carol Rovira) y Luisita (Paula Usero) en el penúltimo episodio de "Amar es para siempre".





De vuelta al origen

Para sus últimos episodios, lugares emblemáticos de la serie como la Plaza de los Frutos, el Asturiano y el King’s Road Club, volvieron a albergar a recordados actores como Paula Usero, Carol Rovira, Lucía Martín Abello, Cristina Alcázar, Alejandro Albarracín, Jonás Berami, Daniel Cabrera, Álvaro de Juana, David Janer, Ángeles Martín, Sofia Milán, Natalia Rodríguez y Luz Valdenebro.

“Volver a @amaresparasiempre para despedir a esta gran familia televisiva es un regalo del cual me siento profundamente agradecido… abrazar de nuevo a @itziar_miranda @manubaqueiro_ y @joseantoniosayagues en el Asturiano ha sido algo que me ha hecho muy feliz...”, escribió Álvaro de Juana en su cuenta de Instagram. Al actor, lo podemos ver actualmente en la última temporada de “Élite”.

Álvaro de Juana y Manu Baqueiro en una escena de "Amar es para siempre".

“Amar es para siempre” en cifras

Desde su estreno el 14 de enero de 2013, “Amar es para siempre” se convirtió en la favorita en su horario. La ficción ha reunido cada tarde a una media histórica de 1.380.000 espectadores y un 12,5% de cuota. Además, promedia la cifra de 2,5M de espectadores únicos a diario y destaca de manera sobresaliente en el público femenino (14,4%).

Durante su recta final, “Amar es para siempre” se ha consolidado como la serie diaria más vista en los últimos meses y líder. En este 2024 ha logrado alcanzar una media del 11,8% de cuota y 1,2 millones de espectadores, además de más de 2,2 M de espectadores únicos cada día.

Itziar Miranda en una escena de "Amar es para siempre".

A lo largo de estos casi once años, “Amar es para siempre” ha contado con más de 1.700 actores y 30.000 extras para los cuales se han utilizado más de 7.500 vestuarios distintos.

En cuestión de decorados, se han construido más de 300 y se han rodado 42.000 secuencias con 170.000 minutos de emisión. Todo ello grabado en unas instalaciones con dos estudios de 1.500 m2 y otro en exterior de 1.000 m2 en el que está construida la mítica Plaza de los Frutos y otras dos calles.

Manu Baqueiro junto a Iztiar Miranda, durante el rodaje de "Amar es para siempre".

Una historia contada en 22 años

En estas doce temporadas, “Amar es para siempre” ha recorrido un total 22 años reales en el tiempo, narrando, a través de sus tramas, los momentos más importantes de la historia reciente de España. Así, la ficción comenzó en 1960, con el país sumido en un momento convulso y complicado tanto a nivel político como social, donde todavía eran palpables los estragos provocados por la Guerra Civil y con la dictadura franquista implantada.

Con el paso de los años, las tramas evolucionaron a la vez que lo hizo la historia real española; y con ello, la mentalidad y lo que se vivía dentro de la Plaza de los Frutos fue cambiando.

En la última temporada, “Amar es para siempre” se ubica en 1982 y la historia actual demuestra la gran transformación sufrida en España con el fin del régimen dictatorial, la transición, la llegada de la democracia, el surgimiento de nuevas costumbres, el auge del turismo, de la moda y, sobre todo, los primeros atisbos de una sociedad que pudo comenzar a vivir con mayor libertad.

DATO -'Sueños de libertad' es el nombre de la serie que desde el 25 de febrero ocupará el lugar de "Amar es para siempre". -La trama de la ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay, transcurre en la España de 1958 y narra la historia de Begoña Montes, una mujer atrapada en un matrimonio tóxico, pero con un porvenir optimista y esperanzador por su incesante búsqueda de la libertad.