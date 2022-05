Son más de 22 años de carrera artística, un millón y medio de discos vendidos, 9 discos de platino y un disco de oro, pero Antonio Orozco confiesa tener mucho miedo de que su música no sea lo suficientemente reconocida, sobre todo en América, el continente al que volverá pronto con una gira especial y con la ilusión de alguien que recién empieza.

Sereno y humilde al hablar, el cantautor español abre los brazos cuando escucha la palabra Perú, uno de los países de América Latina que no tuvo la oportunidad de visitar hace más de 15 años, cuando vivía en Argentina y tiempo después, durante sus primeras giras por estos lares. Dos décadas después, dice sentir que es momento de volver y “de una manera soñada”.

Sin fronteras

El proyecto que unirá a Antonio con el continente americano se llama “Sin fronteras”, una serie de colaboraciones musicales al lado de amigos con los que interpretará varios de sus éxitos con sonidos renovados y con los que viajará en una gira especial hacia este lado del charco. Pero aclara, aunque sin soltar mucha data, que no se trata de un disco de duetos.

“No hemos compartido la idea de hacer un disco de duetos, no me parece que sea una historia que se tenga que contar así porque son muchos años, muchas canciones y hay mucho camino andado. No quería contarlo como una historia de duetos, esta es una historia hermosa que tiene un principio, un desarrollo y un final y que lo que cuenta es que la música no tiene y no entiende ni de colores, ni de fronteras ni de absolutamente nada que no sea emoción”, nos dice en una charla con El Comercio, vía Zoom.

“Sin fronteras” vio la luz a fines de abril, con la reversión de “Entre sobras y sobras me faltas”, el primer tema de “Aviónica”, el disco que Antonio lanzó hacia finales de 2020. Este “nueva canción”, suena en la voz del artista catalán junto al colombiano Sebastián Yatra.





“Había que empezar en América de alguna manera. Teníamos que elegir la canción adecuada y teníamos que planear cómo contar una historia de vuelta, que fuese real y que tuviese un sentido. Estaba cantando el tema en un programa de televisión y al salir, me llama Jesús López, presidente de Universal y Sebastián Yatra para felicitarme por la actuación en directo. Y fue en ese momento que decidí que la primera canción que vería la luz seria esta y tendría que ser con él. Me pareció algo tan bonito y que ocurre tan pocas veces. No sé, en esta profesión, a veces es difícil compartirse ese tipo de cosas. A mí me pareció tan noble por parte de Sebastián, que me lo dijese así que pensé: voy a intentar crecer con él, porque las cosas cuando son de verdad, son doblemente buenas. Por eso, creo que esto ha sido tan orgánico que si la gente lo recibe como fue tiene que hacerse un hueco y un oído en el corazón de la gente”, revela Antonio.





Dejando que las canciones se adapten a su país

Poco a poco Antonio nos revela un poco el ADN de “Sin fronteras” y lo hace emocionado, añorando un tiempo ya lejano y un reencuentro que espera sea el que le abra nuevamente los brazos.

“Contarlo así suena raro pero si yo te digo que una canción escrita en Sevilla, cantada por un colombiano, y de repente el flamenco desaparece para dejar entrar a la cumbia siendo la misma canción y esta cambia de identidad y a todo el mundo le parece buena. Osea, las canciones no piden permiso y tampoco piden perdón y eso es lo que yo quería comentar, que en este proyecto que se llama “Sin fronteras”, no hay mas que pensar y dejar sentir a las canciones que se vayan adaptando, cada una, a su país”, explica Antonio sin revelar la identidad de los cantantes que lo acompañarán en el proyecto.

“A ellos los vamos a ir descubriendo poco a poco, y además, vais a ir viendo que las canciones tienen un sello tremendamente español y de repente ya no. De repente suena a Puerto Rico, a Guatemala, o a México y es hermoso sentir que eso es así. Y tienen la capacidad de curar el corazón ya sea en Venezuela, en Perú, en Barcelona. Así que esta es la forma que tengo de compartir las canciones... Esto es cuestión de tiempo y espero que la gente se acostumbre de nuevo a escuchar mi música en sus oídos y ese es el plan”, agrega.





“Hay música que sencillamente sobra de verdad”

En 2018, Antonio Orozco lanzó “Dicen”, un tema que fusiona el pop con el flamenco y el vallenato colombiano. Sobre esta colaboración, el español tuvo palabras de elogio con la música de la reguetonera y se refirió a este género y a sus cuestionadas letras.

“He trabajado con ella en varias ocasiones y es una mujer muy sensata, con una capacidad extraordinaria de empatía, no solo con lo que hace sino con lo que hacen los demás y me parece muy respetuosa. Ese fue el motivo por el que me comuniqué con ella. Fue un proyecto súper bonito y divertido y la pasamos muy bien. Y aquí fue un madrazo, un super éxito. Yo tengo un hijo de 15 años e intento que escuche lo menos posible, según que tipo de artistas hablan, según qué tipo de cosas. No me parece que representen a nadie ni a nada. Odio las letras que solo tienen un tinte machista, deberían banearlas en todas las plataformas digitales. Y me parece que en un mundo que avanza en la dirección que estamos tratando de avanzar todos, hay música que sencillamente sobra, pero sobra de verdad. Tampoco voy a criticar particularmente pero en esta casa, eso sobra”, sostuvo.





Volver a empezar

Haciendo una retrospección a sus 22 años de carrera, Antonio dice estar encantado de haber llegado a donde está. “Me encanta haber llegado hasta aquí. ¡Que vivo de puta madre, que vivo bien! Que elijo lo que quiero hacer, que no tengo prisa y que no me llaman del banco por las mañanas”, dice en voz alta.

Finalmente. el español de 47 años se refiere a lo que ha aprendido de su papel en el reality musical “La Voz”, en donde se desempeña como coach desde hace nueve años y lo hace dudando acerca de la llegada del programa al público peruano.

“Mi papel de coach en “La Voz” me ha enseñado que no sé nada, que todo lo que me queda de vida, me queda para aprender. Y ahora te pregunto ¿‘La Voz’ se ve en Perú? A veces tengo mucho miedo, fíjate en este caso la experiencia no cuenta. Yo siento que vuelvo a empezar, no sé, me visualizo con la guitarra otra vez, en bares, discotecas, pizzerías, de vuelta a empezar y lo veo bien. Pero a veces cuando hablo con los periodistas pienso que a lo mejor no sea así, quién sabe”.

DATOS -Hasta fines de 2022, Antonio Orozco cumplirá con su gira Aviónica -El mes tentativo para los conciertos en América es marzo de 2023