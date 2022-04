hace unos días, Kurt anunció que uno de sus grandes sueños se cumplió. Se trata de la grabación del tema “Por su amor”, nada menos que al lado de Sting.

“Querido Kurt de 16 años, se que será difícil de creer esto…..pero un día el gran @theofficialsting te invitará a cantar con él una de sus bellas canciones… y te darás cuenta que los sueños se cumplen. 😄🙌🏿✨Para mi es un verdadero honor cantar con uno de mis héroes de la música”, escribió el cantautor mexicano en su cuenta de Instagram, para anunciar semejante colaboración, disponible en las plataformas musicales desde el 8 de abril.





“Pasar de generación en generación”

Con 32 años de edad y 8 de carrera, Kurt mira hacia atrás y revela qué aún le quedan muchos retos por cumplir pero que como artista “el saber permanecer” es una lucha de todos los días.

“Encontrar tu lugar completo en la música, que tu público siga yendo a tus conciertos y sigas creciendo de cierta manera y pases de generación en generación, es por lo que estoy luchando ahora”, nos dice en entrevista con este diario.

Portada del segundo disco de Kurt "La Vida". Foto: Universal Music





Y con su segundo álbum de nombre “La Vida”, lanzado tres años después de su disco debut “En medio de este ruido”, Kurt afirma que si hay algo que describa este nuevo trabajo es la madurez. “el primer disco era yo a los 30 y el segundo a los 33. Sería muy raro expresarme como me expresaba y sentía antes las cosas. Ahora es diferente, por eso este nuevo disco “La vida” tiene un grado de madurez distinto, porque yo estoy en una época distinta de mi vida”.





Con la pandemia de por medio

Como a muchos artistas y mortales en general, la pandemia que inmovilizó el mundo desde hace dos años, lo marcó y lo llevó a prestarle atención a aquellas cosas que antes, en medio del trajín que exigía una vida de conciertos, entrevistas y demás, no hacía.

“Creo que la pandemia nos hizo a todos vernos al espejo para enfrentarnos a todos esos demonios. Y al parecer, yo tenía muchos que sin darme cuenta había acumulado. Entonces, la canción “La vida” me trajo muchas respuestas en un momento de mucho caos en mi vida y se volvió muy especial para mí. Es un mantra, yo la escucho y me hace bien escucharla. Y si la hubiera cantado otro, yo comentaría igual de la canción y me haría mucho bien. No se trata tanto de decir: ‘Yo la hice’ sino de ponerla al servicio de los demás”.

Actualmente Kurt se encuentra de gira por todo México, y nos ha dejado saber su deseo de cantar en Perú. “Me encantaría, espero que haya algo con esta gira muy pronto. Quiero ir a Perú, Ecuador, Colombia y Chile”, finalizó.

Datos ¿Sabías qué...? El primer álbum de Kurt "En medio de este ruido" debutó en 2019 con disco de oro en México. "La mujer perfecta", tiene triple disco de Platino en México, un Oro en Colombia, Platino en Ecuador y Doble Platino en Perú. Además, el video de este tema cuenta con 128 millones de vistas en YouTube. Kurt ha grabado a dúo con Tomy Torres, Luis Fonsi, Cami, entre otros cantantes. El marzo de este año, abrió el quinto ´sold out' de Morat en Bogotá.