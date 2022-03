En 2020, Morat alistaba lo que sería su tercer disco pero la pandemia paralizó los planes de la banda colombiana y fue recién a mediados de 2021 que este material vio la luz y es hasta ahora, marzo de 2022, que el grupo integrado por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas, sale de gira y de qué manera, obteniendo cinco ‘sold outs’ al hilo en el Movistar Arena, una hazaña que ninguna banda ha logrado hasta ahora en ese país.

¿A Dónde Vamos? que es como se llama el tercer disco y también la gira de la banda, inició el 17 de marzo y terminó el 24 del mismo mes. A este último encuentro musical, El Comercio tuvo acceso y esta es la crónica.

Todo va quedando listo para el quinto concierto de @MoratBanda en el @MovistarArenaCo La banda recibe discos de oro y platino por su éxito de ventas en varios países de América Latina pic.twitter.com/3G1zL38e3D — Luces El Comercio (@Luces_ECpe) March 25, 2022

Una hora antes del show, alrededor de las 19 horas, Morat fue reconocida con discos de Oro y Platino por su éxito de ventas en varios países de América Latina como Chile, Argentina, Perú, entre otros. La banda agradeció brevemente ante la prensa y precisó que estos diez años de carrera han sido un viaje increíble para ellos.

Minutos después, ya frente al escenario, Kurt, el cantautor mexicano, abrió el show de Morat con una breve presentación de sus temas más sonados, entre ellos su éxito: “Vengo del futuro”. “Hola, mi nombre es Kurt”, se presentó el intérprete que fue bien recibido por un respetuoso público bogotano.

La noche estaba fría pero el Movistar Arena parecía una olla en ebullición cada vez más caliente. Kurt se despidió y solo quedaba esperar a Morat. Para entonces, ya algo más de las 20 horas, la algarabía e impaciencia de los fans de la banda, pedían a gritos a Morat sobre el escenario.

Con media hora de retraso, cerca de las 20:40 de la noche, finalmente Morat apareció y el cariño del público, en su mayoría jóvenes de veintitantos años, se unió en un solo grito que explotó al ritmo de “A dónde vamos”, el primer tema que ofreció la banda. A este le siguió el sonado “Amor con hielo”. Cantos al unísono, saltos, gritos y más gritos.

Con el segundo tema de la noche, la banda tenía en el bolsillo a todos los presentes.





Artistas invitados

Si bien Morat ha demostrado que le basta su sola presencia para salir airoso de un concierto, la banda no estuvo sola sino bien acompañada por cantantes bien queridos en esta parte del mundo.

La primera invitada de la noche fue Susana Cala, hermana de Juan Pablo Isaza, integrante de Morat. La cantautora colombiana de 24 años, quien recién cumple oficialmente un año como cantante, entonó junto a la banda el tema “Presiento”.

La noche no parecía apagarse con nada, todo lo contrario, la voz de la gente no dejaba de acompañar a su banda favorita en cada tema y enloquecían cada vez que alguno de los integrantes contaba cómo había nacido algunos de sus hits más sonados.

Ya eran más de las 21 horas y llegó el turno de ver a Cami, la cantautora chilena, en el escenario. La intérprete de “El peor” cantó junto a Morat el tema “Simplemente Pasan”. La gente ya no solo enloquecía para esta parte del concierto sino que las muestras de cariño se hacían más frecuentes entre los presentes.





Tan solo unos minutos después, otras de las sorpresas de la noche, Andrés Cepeda, no se hizo esperar. El cantante, actor y compositor colombiano entonó junto a la banda los temas “Déjame Ir” y “Pesadilla”.

El público acompañaba todo el tiempo. No había un tema que no canten y que viven o sientan como suyo. Eran casi las 22 horas.

Tras la visita de Cepeda, la banda se retiró por unos minutos del escenario, y los gritos del ¡Otra! ¡Otra! no tardaron en llegar. Con Morat nuevamente arriba, no quedaba otra que cerrar con broche de oro una noche vibrante. Martín Vargas Morales juego con el público. Ustedes dicen esto y ustedes lo otro. Este no era más que un juego para dar paso al aclamado “Cuando nadie ve” y la aclamada “Besos en guerra”.

Eran cerca de las 23 horas y el final estaba cerca. Como viene haciendo en sus anteriores shows, Morat se despidió del público bogotano al ritmo de “Como te atreves”. De marco de este momento, globos gigantes con el nombre de la banda caían desde el cielo, junto a miles de serpentinas. ¡Fue una auténtica fiesta musical!

Los integrantes de Morat durante su quinto show 'sold out' en el Movistar Arena de Colombia. Foto: Universal Music Group

DATOS

Integrada por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas, Morat termina esta primera etapa de presentaciones en Colombia y se alista para hacer lo propio en países como Venezuela , México y España.

En los últimos 7 años, Morat ha alcanzado 2 discos de Diamante, 22 discos de oro, 2 nominaciones a los Latin Grammy, 2 nominaciones más en los MTV Miaw y han resultado 6 veces ganadores en Los 40 Music Awards en España. MORAT tiene más de 10 millones de oyentes mensuales en Spotify, y alcanzan 4 mil millones de reproducciones totales, acumulan más de 100 sold out alrededor del mundo, entre ellos 11 sold out en el Auditorio Nacional de ciudad de México, 4 en el Wizink Center de Madrid, 3 en el Movistar Arena de Chile, el Luna Park de Buenos Aires, The Filmore en Miami, 3 sold out en Ecuador, 2 en Caracas, Venezuela y 7 sold out en el Movistar Arena de Bogotá.

VIDEO RECOMENDADO Mon Laferte en Premios Tu Música Urbano. (Video: Instagram)