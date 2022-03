Si hay algo que caracteriza a Cami cuando habla es que parece sentir y vivir cada palabra que sale de su boca, a través de sus gestos, su tono de voz, su mirada.

“Recuerdo el día en que dije: yo no voy a esconder que soy feminista. Yo no le voy a dar mi apoyo a las mujeres. Yo voy a estar en una lucha desde adentro para conmigo y para las mujeres. Una cosa es decir yo apoyo de manera pasiva y otra es hacerte cargo de manera activa”, sostuvo la cantante chilena durante un conversatorio sobre la mujer en la industria musical en Bogotá al que también asistió El Comercio.

Salida de “La Voz Chile” en 2015, reality musical en el que obtuvo el segundo lugar, Cami siempre da cuenta de lo difícil que es para ella tener que toparse con un machismo que no pierde fuerza en todos los niveles de vida y defiende el papel de la mujer desde su música.

“Creo que deberíamos cuestionarnos la responsabilidad lírica que tenemos los artistas con la música y en este caso, creo que es lo que me pega más fuerte a mí, la búsqueda de mi feminismo. Los varones dentro de la industria de la música entorpecen un poco esos caminos y esas conversaciones porque no sacamos nada nosotras con sentir constantemente que estamos en una lucha con una parte de la industria que está privilegiada, inconsciente, inmune, irresponsable”, nos dice durante una entrevista a este diario con motivo de su participación en el quinto concierto soldout de Morat ofrecido en la capital colombiana el último jueves.

Referente de su generación

Con tan solo cuatro años de carrera profesional, Camila Gallardo, o simplemente Cami, como se hace llamar la cantautora chilena, es actualmente una de las artistas referentes de la música pop de su generación gracias a la autenticidad que demuestra a la hora de escribir e interpretar pero también por su forma de encarar la vida, a partir de su propia experiencia como mujer y desde sus composiciones, en busca de reivindicar al género femenino en la sociedad actual.

Con tres discos en el mercado, el último de ellos aún por estrenarse completamente este año, la cantante de 25 años ha demostrado un desarrollo musical desde su lanzamiento como solista en 2016, con temas de amor y desamor como “No es real”, “Pa callar tus penas” y la favorita “Querida Rosa”, este último escrito para su abuela fallecida hace cuatro años y el que dio nombre a su disco debut.

“Siempre voy a querer cantar folclore gracias a “Querida Rosa”. Fue como una moneda de cambio para mí dentro de la industria que es como más matemática, que de repente nos exige a los artistas a tener que convivir con un propio algoritmo. Y a la gente le pasaron cosas con esa canción y tocó una fibra que permitió que yo también pudiese crear credibilidad con una discográfica y con una industria que justamente hoy día te exige cumplir con un género musical o un perfil que a mí me cuesta mucho. A mí me gusta escribir canciones pero siento que no siempre me puedo encontrar en ese algoritmo que es un desafío porque si uno se pone a investigar el impacto de la música en la humanidad, descubre que esta ha sido como un estandarte de lucha muchas veces y una manera que tiene la gente de re-conectar con sus emociones, con sus historias”, sostiene.

Y es desde esta convivencia con la industria de la cual es parte, que Cami se cuestiona qué estamos buscando detrás de una colaboración, detrás de un hit, para entrar en el negocio musical.

“Yo leí hace un tiempo que el entretenimiento explota y el arte explica qué es lo que quieres como artista. Porque al final los grandes exponentes de la música son parte de la industria. Julieta Venegas que es una tremenda artista, Ana Ana Tijoux, Violeta Parra, Mercedes Sosa, Natalia Lafourcade, son todas mujeres que yo admiro que son parte de la industria pero se cuestionaron qué papel o qué rol iban a tomar dentro de esa industria”.

¿Y cómo lograrlo? Según Cami, “cantando lo que tu cuerpo pide que cantes. Hablando de estos temas en las entrevistas”, en un proceso en el que, sin intención de autodenominarse mentora de nada, se topará con errores y aprendizajes.

“Camino al Caos”

Tras su éxito con “Rosa” en 2018, Cami lanza en 2020 “Monstruo”, su segundo disco, el que a diferencia del primero, es mucho más directo con su discurso y encajó perfectamente en medio del estallido social de Chile de inicios de ese año y la incertidumbre de la pandemia.

Este año es el turno del tercer álbum de la cantante, del cual todavía se desconoce el nombre pero ya suenan cuatro temas: “Perreo pa las nenas”, un tema sobre la masturbación femenina, “Mía”, “Poca fe” y “El peor”.

De los tres discos, este es es el proyecto más personal e íntimo de Cami y es el reflejo de lo que pregona la artista chilena en la actualidad.

“Creo que viví un proceso de vida muy interesante, del cual todavía estoy aprendiendo. Y repito, no soy ninguna gurú ni nada, solamente traduzco lo que siento y espero que el género también se sienta identificada con este viaje que tuve. Creo en el poder de la lírica y de las canciones. Creo que todo es vibración y todo lo que nos rodea está vibrando en una frecuencia y dejarnos una lección”, sentenció finalmente la cantante.

Datos ¿Sabías que Cami...? “Rosa”, el álbum debut de Cami fue nominado en 2019 al Latin GRAMMY en la categoría Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional y Nuevo Mejor Artista En 2021, “Monstruo”, el segundo disco de la cantante recibió una nominación al Grammy Internacional en la categoría de Mejor Álbum Latino de Rock o de Música Alternativa.