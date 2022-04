Quizás el nombre de Susana Cala aún no sea muy masivo en el mundo musical pero para quienes están en esta industria sí lo es y es que la cantante colombiana de 26 años es hermana de Juan Pablo Isaza, uno de los vocalistas de la exitosa banda Morat. Además, se ha desempeñado como compositora de artistas como Andrés Cepeda, Ximena Sariñana y la misma agrupación colombiana desde hace aproximadamente 5 años.

Y fue precisamente durante la previa al último concierto ‘sold-out’ de Morat, ofrecido el pasado 24 de marzo en Bogotá y al cual asistimos, donde conversamos con la joven cantautora acerca de su carrera, sus intereses musicales y sus próximos proyectos.

Mira nuestra entrevista exclusiva a Susana Cala Susana Cala, durante la entrevista que ofreció desde Bogotá a varios medios de prensa, entre ellos El Comercio.

Amable, sonriente y con una paz que te transmite en cada respuesta, Susana nos cuenta acerca de lo presente que ha estado para ella la música -su padre es compositor, su hermano cantautor- y que si bien no inició su carrera propiamente como cantante, lo vivido hasta ahora se ha dado como muy “al tiempo”.

“Yo creo que siempre el arte y la música han estado muy metidos en lo que soy yo. Me gradué del colegio y me dije: voy a estudiar algo que tenga que ver con el arte y finalmente el diseño (su carrera universitaria) hacen parte de este universo creativo que como que complementa toda esta parte musical”, nos dice.

Susana Cala, durante un ensayo en Bogotá / Instagram

A partir de aquí, con un identidad musical mejor formada es que Susana decide abrirse paso en la industria de manera solista. Una decisión, en palabras de la cantautora, guiada totalmente por el conocimiento previo que ella ya tenía de este mundo de giras, temas, presentaciones y ventas.

“Es muy chévere porque uno conoce tanto lo bueno como lo malo de este mundo. Entonces decidir dar este paso como cantante fue un poco más difícil sabiendo lo bueno y lo malo. Yo creo que cuando uno dice: yo quiero ser cantante solamente tiene como esas aspiraciones buenas y demás pero más inconsciente. En mi caso fue muy consciente, yo sabía en qué me estaba metiendo, lo difícil que es viajar tanto, no estar con tu familia, todo lo que conlleva esta movida pero también sabía de las cosas buenas y lo emocionante que era todo.





Un inicio “loco” marcado por la pandemia

Retrocedemos un año, que es cuando Susana se lanza como cantante solista. Estamos en abril de 2021 y la pandemia en lo alto de la segunda ola. Un inicio nada alentador para alguien que quiere cantar sus propios temas y darse a conocer en la movida musical.

“Ha sido un año loco, sobre todo, porque empecé mi carrera durante una pandemia. Así que ese primer momento que tienen la mayoría de cantantes, ir a un bar o teatro a cantar, en mi caso no se pudo hacer porque todos estábamos encerrados. Así que nos quedaba hacer algo desde lo digital y sacar las canciones a ver qué pasaba”, nos cuenta la intérprete de “Domingo”.

Marzo de 2022, casi un año después de su debut virtual y fecha en que la pandemia está afortunadamente en caída, es que Susana recién puede ser testigo presencial de la reacción del público.

“Hoy la reacción de la gente en vivo es muy bonita. He tenido la oportunidad de abrir conciertos a otros artistas y he vivido ese recibimiento”, agrega emocionada y anunciando que los planes de este año son precisamente hacer una gira propia.

Un estilo propio

¿Cómo forjar tu propio estilo en una industria tan competitiva como la musical? Susana tiene una respuesta clara: “sus letras”. “Yo soy compositora e intento que todo lo que escribo sea muy visual y sea una historia, a lo mejor muy cotidiana pero que a mucha gente ha pasado por eso. Entonces creo que a pesar de que hay mucha competencia, lo que estamos oyendo a lo mejor no cuenta tantas historias como antes. Entonces creo que mi música vuelve a darle el peso a las historias y armonías más complejas que refrescan el panorama que se está escuchando”.

Y en este proceso de encontrarse a uno mismo, sin duda alguna, la influencia de Morat y de Juan Pablo Isaza ha sido importante para Susana pero también músicos referentes como Joaquín Sabina, Kany García, de la que se declara “mega fan”. Sin embargo, mirando el futuro, la cantante siente que quizás es momento de hablar no solo de de amor en sus canciones.

“Últimamente me he dado cuenta que las letras que más me gustan a mí de otros artistas son, a lo mejor, letras que no hablan de amor, sino que llevan otro tipo de historia que habla de Colombia, de diferentes temas que no tienen que ser de amor. Entonces, yo creo que el siguiente paso es empezar a abrir un poco el panorama, sobre todo en la parte de composición. Seguir componiendo para otros artistas y empezar a ir a muchos países a cantar mis canciones y ver qué tal”, señala.

Explorando con la bachata

El 31 de marzo Susana Cala lanzó “Vida Contigo”, un tema del género bachata con el que la cantante dice sentirse muy emocionada de explorar. Esta nueva canción se estrenó tan solo unas semanas después del estreno de “No fue tu culpa”, a dúo con el español Antonio José.