Mientras piensa bien cómo acercársele con éxito a una bella compañera del campus universitario, el estudiante Fielding Marshall (Johnny Berchtold) tiene una visión: otra chica juega muy feliz con su perro sobre el jardín. De inmediato, el protagonista de “Perro perdido”, la nueva película que lidera el ránking de lo más visto en Netflix Perú, decide hacerse de una mascota. No es el primer ser humano en pensar que así dejará de pasar desapercibido y podrá convertirse automáticamente en alguien ‘popular’.

Al visitar un refugio canino, el largirucho y desaliñado alumno universitario halla una serie de perros ávidos de cariño, pero es uno el que le llama la atención por sobremanera. Se trata de un pequeño labrador que, con sus ojos brillantes y su hermoso pelaje, lo ‘convence’ rápidamente para hacerlo parte de su vida. Así pues, decide llamarlo Gonker.

Hasta aquí hemos descrito los momentos iniciales de “Perro perdido”. Se trata de una cinta basada en hechos reales que tiene como director a Stephen Herek. Si tomamos en cuenta su título (nada intrigante), podemos imaginar con precisión de qué más o menos trata. La desaparición de un can, es decir, la abrupta interrupción del vínculo entre el joven protagonista del filme y su ‘mejor amigo’.

No estamos ante un argumento cuya característica sea la originalidad, por ende, toca rápidamente fijarse en los detalles que acompañan la historia de Fielding y su perro Gonker. En primer lugar, estamos ante el retrato de un estudiante universitario que, abrumado por la presión familiar y de sus compañeros ‘fracasa’ si de expectativas hablamos y termina casi en la nada. Así pues, se gradúa (incluso llega tarde a su fiesta de graduación) y, a diferencia de sus compañeros de clase, no halla empleo, por lo que se ve forzado a retornar a la casa familiar.

En casa lo espera una familia pequeña y algo cuadriculada. Un padre, John Marshall (Rob Lowe) que, producto de su esfuerzo desde la juventud ahora no presenta problemas financieros, Ginny Marshall (Kimberly Williams-Paisley) una madre ama de casa que esconde una particular historia también vinculada con las mascotas y, finalmente, Peyton Marshall (Savannah Bruffey), una hermana que vive absolutamente desconectada de los demás.

Aunque el nudo de esta película tiene que ver –como lo adelanta nada sutilmente su título—con la desaparición de Gonker--, lo cierto es que no se le huye al drama. Por ejemplo, se intenta retratar una relación entre padre e hijo, digamos, quebrada. El primero, aunque a ratos comprensivo y atento, en el fondo espera mucho más de su adulto hijo. El segundo, portador de una sensibilidad particular, va claramente a otra velocidad y se enreda con suma facilidad al momento de explicar sus sentimientos y necesidades.

En el medio de estos personajes está, sin duda, Gonker. Y antes de hablar de él no podemos evitar remontarnos a otras grandes mascotas del cine y la televisión. Cada una destacó por su hermosura y habilidades, pero fundamentalmente por su naturalidad. Desde “Turner & Hooch” (con el detective Tom Hanks y un enorme perro Fila Brasilero) hasta “La Máscara”, en donde un Jack Russell Terrier de nombre Milo hizo todo lo necesario para convertirse en el perro soñado de una generación, pasando, obviamente, por “Bethoven”, un enorme San Bernardo que hizo de las suyas en una saga que a cualquiera nos resulta difícil olvidar.

Escena de "Perro perdido". / Netflix

¿Qué comparten estos perros con Gonker? Siendo sinceros, solamente su belleza. Aunque su brillante pelaje y sus ojos claros resultan cautivadores para cualquier ‘dog lover’, en todo lo demás las diferencias son evidentes. La elección de este labrador no parece haber seguido criterios mínimos como entrenamiento debido y tiempo para relacionarse con los actores del elenco.

Solo un can no entrenado lo suficiente o que desconoce en profundidad a los actores con los que tendrá que compartir roles puede tener miradas a la cámara o a su entrenador (seguramente puesto detrás de cámara en cada escena) como ocurre varias veces en esta nueva película de Netflix. Y aunque esto se matiza con los intentos de Fielding y sus padres por mostrarse cariñosos con el bello labrador, el resultado no es óptimo.

Pero suponiendo que todo lo descrito en estos últimos párrafos pueda colocarse en tela de juicio, ¿qué más ofrece una película como “Perro perdido”? En sí, el drama, digamos, secundario tiene que ver con las distancias entre padre e hijo. Conforme el can parece alejarse más y más de su dueño –recordemos que se perdió explorando el sendero de los Apalaches—la trama va delineando otro distanciamiento: el de un padre poco apto para escuchar y el de un hijo que ha perdido las ganas de hablar.

Aunque la película pudo ahondar un poco más en la forma en que estas diferencias encuentran ciertos visos de solución, lo cierto es que termina huyéndole a su desarrollo, reemplazándolas tal vez con una larga lista de elementos extraños, como motociclistas que intentan demostrar sensibilidad, adolescentes haciendo fogatas sin mayor sentido, abuelas que sufren demencia y hacen falsas denuncias telefónicas, o matones que se asustan por dos palabras bien ‘razonadas’.

Rob Lowe y Johnny Berchtold protagonizan “Perro perdido”, la película sobre un querido canino con una enfermedad que requiere una inyección cada 30 días (Foto: Netflix)

Pero el drama ‘padre-hijo’ no es el único elemento desperdiciado en una cinta de 90 minutos que bien pudo durar la mitad. La madre de Fielding tiene una traumática historia personal con los perros que se expone apenas dos o tres veces (aunque su cierre sí, hay que reconocerlo, mejora). El amigo de Fielding surge y desaparece, para luego volver a aparecer, con una velocidad inusitada. La hermana del protagonista lo mismo. En sí, estamos frente a una historia en la que, de no ser por el problema que amenaza la vida de un can desaparecido, todo transcurriría sin problema alguno.

Desde el lado de lo positivo, que no es mucho, vale decir que el vínculo entre Gonker y su dueño, y luego de Gonker con la familia de este último, efectivamente sigue un camino ascendente, por lo que luego ver a todos tristes con su desaparición resulta un suceso notoriamente creíble. Por todo esto, aunque esta cinta de Stephen Herek está llamada a ser una sensación para ‘dog lovers’, si la medimos con propuestas de otro tipo saldrá perdiendo de forma inobjetable. En otras palabras, estamos frente a una historia de amor entre los hombres y los perros que, lamentablemente, corre el riesgo de ser olvidada con facilidad.

PERRO PERDIDO/ NETFLIX Director: Stephen Herek Sinopsis: Cuando su amado perro se pierde, un joven y sus padres emprenden una increíble aventura para encontrarlo antes de que sea demasiado tarde... Duración: 90 minutos