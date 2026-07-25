Por Redacción EC

El gran éxito y la popularidad que ha alcanzado ‘La casa de los famosos’ en gran parte de Latinoamérica la han convertido en uno de los programas de convivencia más vistos y comentados tanto en redes sociales como en los medios de comunicación, consolidándose semana a semana como uno de los favoritos del público. No obstante, en las últimas horas, los internautas se han visto conmocionados por el estreno oficial de la cuarta temporada del reality, lo cual ha generado una ola de reacciones. Frente a esta noticia, el programa de Las Estrellas ha oficializado el estreno del reality y los integrantes que ingresarán a la casa, convencidos de que protagonizarán polémicas declaraciones y estrategias que darán mucho de qué hablar. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.