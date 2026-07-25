El gran éxito y la popularidad que ha alcanzado ‘La casa de los famosos’ en gran parte de Latinoamérica la han convertido en uno de los programas de convivencia más vistos y comentados tanto en redes sociales como en los medios de comunicación, consolidándose semana a semana como uno de los favoritos del público. No obstante, en las últimas horas, los internautas se han visto conmocionados por el estreno oficial de la cuarta temporada del reality, lo cual ha generado una ola de reacciones. Frente a esta noticia, el programa de Las Estrellas ha oficializado el estreno del reality y los integrantes que ingresarán a la casa, convencidos de que protagonizarán polémicas declaraciones y estrategias que darán mucho de qué hablar. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

HORARIO OFICIAL DEL INICIO DE ‘LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO’ 2026

Luego de una larga espera, a través de sus redes sociales oficiales se confirmó que la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’ se estrenará por todo lo alto este domingo 26 de julio. En esta oportunidad, el popular programa de convivencia iniciará a las 8:30 p. m. (horario de Centro de México) por la señal del Canal de Las Estrellas, mientras que la transmisión en vivo 24/7 será por la plataforma de streaming ViX, lo que permitirá a los espectadores seguir en tiempo real todo lo que ocurra dentro de la casa. Asimismo, te presentamos, compartido por el diario Marca, el calendario de galas del reality para que no te pierdas de ningún capítulo:

Lunes de Gala de Prueba del Líder: Los participantes compiten por la inmunidad semanal y el acceso a la suite presidencial - 10:00 p. m.

Martes de Gala de Prueba de Presupuesto: Inicia el reto semanal para obtener alimentos y beneficios como noches de cine o la dinámica “Moneda del Destino” - 10:00 p. m.

Miércoles de Gala de Nominación: Bajo la conducción de Galilea Montijo, los participantes ingresan al confesionario para emitir sus votos de nominación - 10:00 p. m.

Jueves de Gala de Robo de la Salvación: Un concursante competirá contra el líder para quitarle el beneficio de salvar a un nominado - 10:00 p. m.

Viernes de Gala de Salvación y Fiesta Temática: Se define quién sale de la placa de nominados y comienza la fiesta de fin de semana para los participantes - 10:00 p. m.

Domingo de Gala de Eliminación: Se realiza el posicionamiento cara a cara y el público decide quién abandona definitivamente el reality - 8:30 p. m.

¡En esta temporada cambiará TODO! 😯 Así quedaron las nuevas HABITACIONES 🤩👏#LaCasaDeLosFamososMx 💥 GRAN ESTRENO domingo 26 de julio, 8:30 p.m. por #LasEstrellas y 24/7 por #ViX pic.twitter.com/ahO21FT5Ux — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 21, 2026

¿QUIÉNES FORMAN PARTE DE ‘LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO’?

A continuación, estos serán los famosos que convivirán en el programa de Las Estrellas desde este 26 de julio: