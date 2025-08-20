La tercera temporada de “La casa de los famosos México” ha acaparado la atención de la audiencia que día a día busca saber qué vienen realizando los habitantes del reality más famoso de la televisión. Si bien, cada uno tiene una personalidad distinta, lo cierto es que cada uno se está ganando a su manera al público. Uno de ellos es Shiky, quien ha congeniado con varios competidores por lo que participa de dinámicas y juegos. Debido a esta razón, han surgido algunas interrogantes sobre él; por ejemplo, cuál es el origen de su apodo. ¿También quieres saberlo? A continuación, la respuesta.

Shiky reconoció en el post de esta imagen que pese a salir bastante en videos, se siente extraño cuando le toman fotografías (Foto: @edeurquidi / Instagram)

¿CÓMO SURGIÓ EL APODO SHIKY?

Para responder a esta interrogante, primero debes saber que su nombre de nacimiento es Clement Rodríguez Calderón. Nació el 16 de enero de 1972 en España, pero radica hace más de una década en México. Aunque todos lo conocen como Shiky, pocos saben las razones por las que recibió este sobrenombre.

Según ha mencionado, “Shiky” proviene de una expresión popular española, que sería el equivalente a decir “Güey” en México.

Contó que cuando llegó al país azteca, usaba esa palabra para todo, más cuando vivió en la casa de Facundo, su gran amigo con quien está en “La casa de los famosos México 2025”. De tanto, que decía esa palabra, la familia del mexicano comenzó a llamarlo de esa manera, apodo que ahora también le dicen en su tierra natal.

Una fotografía que se tomó en su cumpleaños este 2025 al cumplir 53 años (Foto: Shiky / Instagram)

De esa forma, el creador de contenido y conductor español es conocido en el medio artístico como Shiky, el cual se ha extendido también a España, donde todos los llaman de esa forma con mucho cariño.

Vale precisar que su carrera en México, país que había visitado antes, comenzó en 2013 cuando formó parte de “Turnocturno” junto a Facundo. Otras de formatos en lo que estuvo fueron: “¡Ya Párate!”, “Bola de locos”, “Relatos Macabrones”, “MVS TV”, “Arriba la tarde” y “Platanito Word”.

