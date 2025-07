El actor, locutor y comediante español Shiky Clement, quien fue confirmado como uno de los participantes de "La Casa de los Famosos México 2025″, reveló recientemente que perdió la visión de un ojo tras someterse a una cirugía estética en 2022.

La tercera temporada de “La Casa de los Famosos” se estrenó el domingo 27 de julio a las 8:30 p.m. por Las Estrellas y también está disponible en Vix+, plataforma en la que los fans podrán seguir cada detalle sin perderse nada.

¿POR QUÉ SHIKY PERDIÓ LA VISTA?

La confesión ocurrió en el popular pódcast mexicano "Envinadas", donde fue entrevistado por las actrices Jessica Segura, Mariana Botas y Daniela Luján. En ese espacio, Shiky —conocido por su participación en programas como "Bola de Locos" y "Relatos Macabrones"— relató sin filtros que su intención era “quitarse las bolsas de los ojos” para verse más joven, pero que el procedimiento tuvo una consecuencia inesperada: la formación de un coágulo que aplastó su nervio óptico, dejándolo ciego del ojo izquierdo.

“Solo veo por un ojo (…) dije: ¿y si me quito unos añitos y me quito las bolsas de los ojos (…) me quité las bolsas de los ojos y también la vista de un ojo porque salió mal la operación”, dijo con humor y resignación.

Shiky Clement perdió la vista del ojo izquierdo tras una cirugía estética en 2022 (Foto: Shiky/ Instagram)

“No hay tiempo para llorar”

Lejos de victimizarse, Shiky aseguró que cuando le confirmaron la pérdida visual, decidió adaptarse de inmediato. Su pareja y su familia estaban devastadas, pero él asumió el hecho como parte de su camino de vida: “Esto ya es de por vida. No hay tiempo para llorar”, recordó que dijo a sus seres queridos, que lloraban por lo que le había ocurrido.

Desde entonces, ha continuado trabajando en radio, teatro, televisión y plataformas digitales. Actualmente tiene su propio pódcast, "Somos lo que hay".

La noticia de su pérdida de visión encendió la conversación sobre los riesgos de las cirugías estéticas, incluso aquellas que se consideran simples o de bajo riesgo.

Él ha usado su experiencia como una forma de inspirar, sin ocultar su proceso de duelo, que vivió de forma privada. “Lloré en la ducha”, confesó, “pero al día siguiente fui a trabajar como si nada pasara”.

La trayectoria de Shiky

Shiky comenzó su carrera en 1998 en Telehit y rápidamente se convirtió en un rostro popular por su estilo irreverente. Participó en "Tour Nocturno" con Facundo, fue parte de "Ya párate" en Los 40 y de "Lucky Ladies" en FOX. También ha brillado en el stand-up y en obras como "Lavar, Peinar y Enterrar".

El actor y locutor español ha mantenido una actitud positiva y sigue activo en televisión y teatro.(Foto: Shiky/ Instagram)