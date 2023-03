Corría el 1 de abril del año 1997, el mundo del anime comenzaba a posicionarse cada vez más en la mente de millones de personas en el mundo. “Dragon Ball Z” estaba en su auge a pesar de haber terminado, “Samurai X”, “Saint Seiya” y otras series animadas llegaban desde Japón a distintas partes del globo y Sudamérica no fue la excepción.

Una saga de videojuegos ya era tendencia, “Pokémon” y con este, la llegada de su anime que en Japón tuvo de nombre “Pocket Monsters”, hizo de “Pokémon” una de las franquicias más importantes de toda la historia.

Satoshi, o mejor dicho Ash Ketchun en esta parte del globo, era el nombre del protagonista de Pokémon que sigue la historia del anime, el cual inicia su camino para convertirse en maestro pokémon de la manera más desordenada posible, sin llegar a tiempo para obtener su pokémon inicial de la región Kanto y mucho menos adquiriendo un pokémon que le hiciera caso, Pikachu.

Fiel a su esto, Ash nos dio un indicio de lo que está dispuesto a hacer para transformarse en maestro pokémon, ya que estuvo dispuesto hasta a dar su vida para salvar a su pequeño Pikachu. Este hecho marcó la vida de ambos (y la bicicleta de Misty) en un suceso que quedará guardado en nuestros corazones ya que, cuando estaba por desmayarse en la lluvia, Pikachu usa ‘attack trueno’ y ahuyenta a toda la bandada de spearows que los iban a atacar.

El preciso momento en el que Pikachu salva a Ash del ataque de unos spearows. (Foto: Pokémon)

Es aquí donde inicia el camino más largo que quizá hayamos podido seguir, un camino que estuvo lleno de alegrías, tristezas, victorias y derrotas pero sobre todo, enseñanzas, enseñanzas que nos demuestran que rendirse no es una opción.

Muchos critican a Ash por ser un ‘perdedor’. Otros dicen que lo que Ash fue un mero capricho de la producción que se hiciera campeón, pero lo que no resaltan es que el protagonista tuvo que pasar por mucho, durante muchos años, para aprender lo que es ser un real entrenador pokémon.

Desde la derrota por su Charizard que no le hacía caso hasta la caída ante el Mewoth de Harrison, sin contar la vez que perdió ante (la persona que fue realmente bendecida por los escritores y única excusa para que Ash no se lleve esa liga) Tobias. Ash encontró en las derrotas esa fuerza para seguir adelante y ganar la experiencia suficiente para ganar títulos.

Camino ganador

Recordemos que pasó de rondar los cuartos de final y semifinales de las ligas a ser subcampeón en la región de Kalos, lo cual lo llevó a la que consideramos es su segunda tierra natal, Alola, donde demostró toda su capacidad como entrenador para llevarse la presea dorada y no solo eso, venciendo al pokémon legendario más poderoso del lugar, el guardián Tapu-Koko.

La primera liga oficial de Ash fue la de Alola y en aquí realiza el espectacular 'movimiento Z' junto a Pikachu, lo que lo llevó a ser el vencedor de todo el torneo regional. (Foto: Pokémon)

¿Cómo poder decir que Ash es un perdedor después de esta tremenda liga? Es claro que para muchos, al ser una liga recién creada, no tiene cierta validez pero el mismo anime tuvo una respuesta para todos y eso lo vemos en Galar, en el campeonato mundial o torneo de maestros, donde para clasificar, Ash perdió pero ganó la mayoría de peleas y muchas de estas contra enemigos realmente poderosos.

Este fue el momento en el que Ash y Pikachu consiguieron vencer a Lionel y a su Charizard para coronarse como los campeones del mundo. (Foto: Pokémon)

Si hacemos un recuento de todos los campeonatos en los que ha participado Ash, tenemos esto:

Liga de Indigo (Kanto): Clasificó en el top 16.

Liga de Naranja (Islas Naranja): Ganador pero no era una competición oficial.

Liga de Johto: Clasificó en el top 8.

Liga de Hoenn: Clasificó en el top 8.

Batalla de la Frontera: Ganador.

Liga de Sinnoh: Clasificó en el top 4.

Liga de Teselia (Unova): Clasificó en el top 8.

Liga de Kalos: Subcampeón.

Liga de Alola: Campeón regional.

Galar: Campeón mundial.

Como vemos, el camino de nuestro protagonista no fue sencillo pero el rótulo de ‘perdedor’ no ‘le cae a pelo’, es más, creo que deberían llamarlo tenaz. La valentía que tuvo para sobreponerse a cualquiera de esta situaciones complicadas lo llevó a coronarse como el campeón mundial derrotando a alguien prácticamente invencible como lo era Lionel.

Ash se convirtió en campeón mundial tras 25 años y lo celebró junto a sus amigos pokémon (Foto: Nintendo)

El epílogo de una hermosa historia

Hay personas que nacieron con una estrella sobre ellos, que tienen esa facilidad de siempre salir adelante sin problema alguno y que no conocen lo que es la derrota en su punto más álgido, pero hay otros que realmente han tenido que batallar mucho para poder llegar a lo más alto y uno de esos fueron Ash y Pikachu. ¿25 años no fueron suficientes para aprender y crecer? Críticos habrán muchos, pero con lo que hizo nuestro campeón al vencer a los mejores en toda la historia de Pokémon y poderlo habido vivir, no tiene precio.

Tengo que resaltar, también, que como todo anime shonen, Ash no llegó a estas instancias solo y es que, aparte de su fiel Pikachu y sus demás amigos pokémon que atrapó con los años, la amistad jugó gran parte de su camino como el verdadero soporte para seguir adelante. ¿Qué sería de Ash sin las veces en las que Misty lo puso en jaque? ¿Qué sería de Ash sin el apoyo incondicional de Brook? Y así podría seguir con todos los compañeros que estuvieron al lado del ‘prota’ en todo su camino.

Ash se despide Pokémon como lo que es, un campeón, con la respuesta de qué es un maestro pokémon y, sobre todo, siendo el mejor, mejor que nadie más. ¡Vuela alto campeón! Te llevas gran parte de mi infancia y madurez contigo.

Ash Ketchum le dice adiós a todos los fans de Pokémon para dar el 'paso de antorcha' a una nueva protagonista en la historia del anime. (Foto: Nintendo)

Pd: Muchas gracias por todo, Rika Matsumoto, voz de Satoshi desde el inicio del anime, así como también cantante de muchos de sus openings.