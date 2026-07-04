La cuenta regresiva para el estreno de una nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ ya comenzó y cada anuncio de la producción aumenta la expectativa entre los seguidores del reality. Después de confirmar la fecha de estreno y el equipo de conductores, ahora la atención está puesta en el momento en que se revelará la identidad del primer habitante que ingresará a la casa. La producción ya dio a conocer cuándo arrancará la presentación oficial de los participantes, una etapa que genera gran interés por las sorpresas que suele traer. Mientras tanto, en redes sociales siguen circulando nombres de posibles participantes, aunque ninguno ha sido confirmado oficialmente. Con el inicio de las revelaciones cada vez más cerca, los fanáticos esperan descubrir quién abrirá la lista de esta nueva edición.

¿CUÁNDO SE DARÁ A CONOCER AL PRIMER HABITANTE DE ‘LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO’ 2026?

La productora Rosa María Noguerón informó que las revelaciones de los participantes comenzarán durante la semana del 5 de julio de 2026. Aunque no precisó el día exacto en que será presentado el primer integrante, confirmó que esa semana iniciará la campaña oficial para anunciar, uno a uno, a los famosos que ingresarán al reality. Además, adelantó que la estrategia de presentación será distinta a la utilizada en temporadas anteriores y aseguró que buscarán sorprender a la audiencia con la forma en que se harán los anuncios.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA NUEVA TEMPORADA DEL REALITY?

La cuarta edición de La Casa de los Famosos México comenzará el domingo 26 de julio de 2026. Ese día los participantes seleccionados ingresarán a la casa donde permanecerán durante varias semanas mientras compiten por mantenerse en la competencia gracias al respaldo del público. La transmisión arrancará a las 8:30 de la noche, horario del centro de México, a través del canal Las Estrellas. Además, quienes deseen seguir cada momento del programa podrán hacerlo mediante ViX, plataforma que ofrecerá acceso continuo las 24 horas del día.

¿QUIÉNES ESTARÁN A CARGO DE LA CONDUCCIÓN DEL PROGRAMA?

La producción decidió mantener a varios de los rostros conocidos del formato para esta nueva entrega. Galilea Montijo volverá a encabezar el reality como conductora principal, mientras que Odalys Ramírez y Diego de Erice participarán en las galas y emisiones especiales. A ellos se sumarán Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, quienes serán los encargados de presentar las pregalas y postgalas, acompañando al público con análisis y comentarios antes y después de cada emisión principal.

¿QUÉ FAMOSOS SUENAN COMO POSIBLES PARTICIPANTES?

Hasta el momento no existe un listado oficial de habitantes confirmado por la producción. Sin embargo, en redes sociales y distintos medios han comenzado a circular nombres de celebridades que podrían integrarse al programa. Entre ellos destacan:

Yahir

Cynthia Klitbo

Omar Chaparro

Daniela Luján

Susana Zabaleta

Consuelo Duval

Sylvia Pasquel

Marco Fabián

Salvador Zerboni

Carlos Said

A estos se suman otros artistas e influencers que también han sido mencionados por los seguidores del reality. No obstante, todos estos nombres permanecen como especulaciones hasta que la producción inicie las revelaciones oficiales durante la semana anunciada.

VÍDEO RECOMENDADO: