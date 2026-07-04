Por Redacción EC

El gran éxito y popularidad que ha alcanzado 'La casa de los famosos‘ en gran parte de Latinoamérica la posicionan como uno de los programas de convivencia más vistos y comentados en las redes sociales y los medios de comunicación, consolidándose como el favorito de todas las semanas. Sin embargo, en las últimas horas, los internautas se han visto conmocionados por el estreno oficial de la cuarta temporada del reality, lo cual ha generado una ola de reacciones. Frente a esta noticia, los fanáticos mexicanos han comenzado a especular sobre quiénes serían los posibles integrantes que ingresarían a la casa, convencidos de que protagonizarán polémicas declaraciones y estrategias que darán mucho de qué hablar. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.