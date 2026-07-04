El gran éxito y popularidad que ha alcanzado 'La casa de los famosos‘ en gran parte de Latinoamérica la posicionan como uno de los programas de convivencia más vistos y comentados en las redes sociales y los medios de comunicación, consolidándose como el favorito de todas las semanas. Sin embargo, en las últimas horas, los internautas se han visto conmocionados por el estreno oficial de la cuarta temporada del reality, lo cual ha generado una ola de reacciones. Frente a esta noticia, los fanáticos mexicanos han comenzado a especular sobre quiénes serían los posibles integrantes que ingresarían a la casa, convencidos de que protagonizarán polémicas declaraciones y estrategias que darán mucho de qué hablar. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿A QUÉ HORA Y CUÁNDO INICIA “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO”?

Luego de una larga espera, a través de sus redes sociales oficiales se confirmó que la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’ se estrenará por todo lo alto este domingo 26 de julio. En esta oportunidad, el popular programa de convivencia iniciará a las 8:30 p. m. (horario de Centro de México) por la señal del Canal de Las Estrellas, mientras que la transmisión en vivo 24/7 será por la plataforma de streaming ViX, lo que permitirá a los espectadores seguir en tiempo real todo lo que ocurra dentro de la casa.

Asimismo, según la producción del reality, Galilea Montijo regresará como conductora principal de la nueva temporada, mientras que Odalys Ramírez y Diego de Erice estarán al frente de las galas semanales y los programas especiales. Asimismo, el equipo de ‘La casa de los famosos’ ha confirmado que los presentadores de las pre y post galas serán Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, debido al gran carisma de ambos y exitoso paso por el programa, conforme comparte el medio Milenio.

¿QUIÉNES INTEGRARÍAN ‘LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO’ 2026?

A pesar de que la producción de ‘La casa de los famosos México’ no ha confirmado de manera oficial a los habitantes, los fanáticos en las redes sociales han empezado a especular y lanzar ciertos nombres que han generado una serie de reacciones, según Milenio. A continuación, estos serían los famosos que convivirían en el programa de Las Estrellas: