Por Redacción EC

Fabio Agostini alcanzó notoriedad en la televisión internacional tras su paso por diversos realities, consolidándose como una figura mediática en países como España y Perú. De hecho, gracias a su personalidad y desempeño, ha logrado convertirse en uno de los personajes más populares, captando la atención del público y posicionándose como uno de los rostros recurrentes del entretenimiento de la pantalla chica. Así, a lo largo de su trayectoria, el español ha formado parte de múltiples producciones nacionales, como ‘Combate’ y ‘Esto es guerra’, construyendo una carrera ligada a la televisión y al espectáculo. No obstante, recientemente ha participado en ‘La casa de los famosos’ en México, donde no solo ganó miles de seguidores, sino que también se quedó con el primer lugar y un jugoso premio económico. Tras ello, se reveló en qué actividades planea invertir su dinero luego de pasar varias semanas confinado dentro del reality. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.