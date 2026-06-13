Fabio Agostini alcanzó notoriedad en la televisión internacional tras su paso por diversos realities, consolidándose como una figura mediática en países como España y Perú. De hecho, gracias a su personalidad y desempeño, ha logrado convertirse en uno de los personajes más populares, captando la atención del público y posicionándose como uno de los rostros recurrentes del entretenimiento de la pantalla chica. Así, a lo largo de su trayectoria, el español ha formado parte de múltiples producciones nacionales, como ‘Combate’ y ‘Esto es guerra’, construyendo una carrera ligada a la televisión y al espectáculo. No obstante, recientemente ha participado en ‘La casa de los famosos’ en México, donde no solo ganó miles de seguidores, sino que también se quedó con el primer lugar y un jugoso premio económico. Tras ello, se reveló en qué actividades planea invertir su dinero luego de pasar varias semanas confinado dentro del reality. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ HARÁ FABIO AGOSTINI CON EL DINERO QUE GANÓ EN ‘LA CASA DE LOS FAMOSOS’?

El pasado 11 de junio, Fabio Agostini se coronó ganador de ‘La casa de los famosos’ tras imponerse en las votaciones a Celinee Santos, convirtiéndose en el favorito del público y llevándose el premio de 200 mil dólares. Y es que, la proclamación estuvo marcada por la emoción y los festejos junto a participantes y conductores del programa, quienes no dudaron en felicitarlo por el triunfo. Así, en medio de las celebraciones, en una entrevista para Telemundo, el español contó que, tras obtener el premio, tiene previsto realizar un viaje a las paradisíacas playas del Caribe para disfrutar de un merecido descanso.

♬ sonido original - hoydia @hoydiatelemundo Lágrimas, peleas, estrategias y mucha resistencia... y al final solo podía haber un ganador. 😱🏆 Fabio Agostini llegó a Hoy Día para hablar de su triunfo en #LCDLF6 y de cómo se siente después de llevarse los 200 mil dólares. 🔥💰 #SinCensura

Estas pequeñas vacaciones, que tomará junto a sus hermanos, no es el único plan que tiene el deportista europeo, ya que reveló que invertirá su dinero en proyectos y bienes raíces que le permitan obtener grandes ganancias y aumentar el valor de lo ganado. “Con el premio, me daré un caprichito que otro, un viajecito porque lo necesito. Necesito una desconexión. Quiero ir a Puerto Rico y a República Dominicana y a las playas con mis hermanos. Necesito playa, yo soy isleño y me han dicho que hay playas increíbles. Lo demás, a gastarlo en activos para generar más”, dijo Agostini, compartido por Infobae.

¿DE QUÉ ENFERMEDAD PADECE FABIO AGOSTINI?

En una edición de “La casa de los famosos”, Fabio Agostini confesó a uno de sus compañeros la enfermedad sin cura que padece, luego de que la participante Laura Zapata se burlara y tuviera fuertes calificativos hacia él. De acuerdo con el español, padece de psoriasis, un mal inflamatoria crónica, no contagiosa y de base autoinmune que causa placas rojas y escamosas en la piel (codos, rodillas y cuero cabelludo). La aparición de esta enfermedad se dio tras enterarse de que su madre fue diagnosticada con cáncer, situación que le generó estrés y una fuerte carga emocional que lo llevó a desarrollar este mal.

“Te recuerdo que yo tengo psoriasis en la piel, ¿Y sabes por qué me sale la psoriasis? Cuando me da nervio. ¿Y sabes por qué me salió psoriasis en toda la pierna? Porque a mi mamá le detectaron cáncer. Tengo psoriasis y eso me salió después de que a mi madre le diagnosticaron cáncer hace tres meses y que, por cierto, ya está bien. Te mando un beso, mamá”, explicó Agostini.