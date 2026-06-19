Luego de consagrarse como ganador de la sexta temporada de ‘La casa de los famosos’ y llevarse un premio de 200 mil dólares, Fabio Agostini regresó al Perú y sorprendió al revelar cuáles son sus planes para administrar el dinero obtenido en el exitoso reality mexicano. Durante una reciente entrevista con Magaly Medina, el español compartió detalles sobre las inversiones que tiene proyectadas para los próximos meses, una confesión que generó una inesperada reacción de la conductora. El exchico reality también se pronunció sobre su presente laboral tras alcanzar notoriedad internacional y dejó abierta la posibilidad de asumir nuevos retos en televisión. A continuación, te contamos en qué invertirá el dinero que ganó, qué reacción tuvo Magaly Medina y cuáles son los planes que evalúa para los próximos meses.

¿QUÉ HARÁ FABIO AGOSTINI CON EL PREMIO QUE GANÓ EN ‘LA CASA DE LOS FAMOSOS’?

Durante su conversación con Magaly Medina, Fabio Agostini explicó que su principal objetivo es destinar el dinero del premio a inversiones inmobiliarias. El influencer señaló que considera este sector como una de las alternativas más confiables para hacer crecer su patrimonio a largo plazo.

“Bienes raíces es lo más seguro”, comentó el español al ser consultado sobre el destino que tendrá el dinero obtenido tras su victoria en el reality. Además, indicó que también evalúa otros proyectos personales que todavía no está dispuesto a revelar públicamente.

Fabio Agostini ganó 200 mil dólares en La Casa de los Famosos Telemundo. (Foto: Facebook)

¿POR QUÉ MAGALY MEDINA QUEDÓ SORPRENDIDA CON SU RESPUESTA?

La conductora quedó impactada al conocer que una parte importante de las inversiones de Agostini estaría orientada hacia República Dominicana. El exchico reality explicó que ese país reúne condiciones favorables para desarrollar proyectos vinculados al mercado inmobiliario.

Tras escuchar sus planes, Magaly Medina reaccionó destacando la presencia de reconocidas figuras internacionales en esa nación caribeña. “República Dominicana, caramba, de repente va a ser vecino de Julio Iglesias (...) muchas celebridades tienen casas ahí”, expresó la presentadora durante la entrevista.

¿EN QUÉ PAÍSES PIENSA INVERTIR EL GANADOR DEL REALITY?

Fabio Agostini detalló que sus planes contemplan inversiones tanto en España como en República Dominicana. Según explicó, este último destino le resulta especialmente atractivo por el flujo constante de visitantes que recibe durante gran parte del año.

“Ahí se mueve mucho el turismo y está muy bueno también para invertir ahí”, afirmó el creador de contenido, convencido de que el crecimiento del sector turístico puede representar una oportunidad interesante para futuros negocios.

¿QUÉ DIJO SOBRE SU FUTURO EN LA TELEVISIÓN?

El ganador de ‘La casa de los famosos’ también fue consultado sobre los proyectos que podrían surgir después de la popularidad alcanzada en el programa. Aunque aclaró que actualmente no tiene un contrato vigente, señaló que mantiene una buena relación con Telemundo y que existen conversaciones para futuras colaboraciones.

“Sí, tengo algunas cositas ahí en mente todavía”, comentó Agostini. Asimismo, dejó claro que por ahora no tiene previsto participar en otros programas de competencia y remarcó su cercanía con la cadena televisiva. “Yo soy fiel a Telemundo”, afirmó.

Además, el español no descartó dar el salto a la actuación si se presenta una oportunidad interesante. De esta manera, podría seguir una trayectoria similar a la de Nicola Porcella, quien logró abrirse camino en producciones televisivas tras consolidar su popularidad en los realities, según informa La República.

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