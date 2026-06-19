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Fabio Agostini reveló qué hará con su premio y dejó sin palabras a Magaly Medina | Composición EC: @fabioagostinifit / @magalymedinav
Fabio Agostini reveló qué hará con su premio y dejó sin palabras a Magaly Medina | Composición EC: @fabioagostinifit / @magalymedinav
Por Redacción EC

Luego de consagrarse como ganador de la sexta temporada de ‘La casa de los famosos’ y llevarse un premio de 200 mil dólares, Fabio Agostini regresó al Perú y sorprendió al revelar cuáles son sus planes para administrar el dinero obtenido en el exitoso reality mexicano. Durante una reciente entrevista con Magaly Medina, el español compartió detalles sobre las inversiones que tiene proyectadas para los próximos meses, una confesión que generó una inesperada reacción de la conductora. El exchico reality también se pronunció sobre su presente laboral tras alcanzar notoriedad internacional y dejó abierta la posibilidad de asumir nuevos retos en televisión. A continuación, te contamos en qué invertirá el dinero que ganó, qué reacción tuvo Magaly Medina y cuáles son los planes que evalúa para los próximos meses.

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