Fabio Agostini alcanzó notoriedad en la televisión internacional tras su paso por diversos realities, consolidándose como una figura mediática en países como España y Perú. De hecho, gracias a su personalidad y desempeño, ha logrado convertirse en uno de los personajes más populares, captando la atención del público y posicionándose como uno de los rostros recurrentes del entretenimiento de la pantalla chica. Así, a lo largo de su trayectoria, el español ha formado parte de múltiples producciones nacionales, como ‘Combate’ y ‘Esto es guerra’, construyendo una carrera ligada a la televisión y al espectáculo. Sin embargo, en los últimos días, el español ha llamado la atención de los medios y los internautas al tocar un tema delicado que tiene que ver con su salud. Esto ha generado, sin duda, una serie de reacciones entre sus seguidores debido a la enfermedad que padece. En el desarrollo de esta nota te contamos todos los detalles al respecto.

¿DE QUÉ ENFERMEDAD PADECE FABIO AGOSTINI?

En una edición de “La casa de los famosos”, Fabio Agostini confesó a uno de sus compañeros la enfermedad sin cura que padece, luego de que la participante Laura Zapata se burlara y tuviera fuertes calificativos hacia él. De acuerdo con el español, padece de psoriasis, un mal inflamatoria crónica, no contagiosa y de base autoinmune que causa placas rojas y escamosas en la piel (codos, rodillas y cuero cabelludo). La aparición de esta enfermedad se dio tras enterarse de que su madre fue diagnosticada con cáncer, situación que le generó estrés y una fuerte carga emocional que lo llevó a desarrollar este mal.

“Te recuerdo que yo tengo psoriasis en la piel, ¿Y sabes por qué me sale la psoriasis? Cuando me da nervio. ¿Y sabes por qué me salió psoriasis en toda la pierna? Porque a mi mamá le detectaron cáncer. Tengo psoriasis y eso me salió después de que a mi madre le diagnosticaron cáncer hace tres meses y que, por cierto, ya está bien. Te mando un beso, mamá”, explicó Agostini.

¿POR QUÉ FABIO AGOSTINI ABANDONÓ SU CARRERA FUTBOLÍSTICA?

La trayectoria deportiva de Fabio Agostini se detuvo debido a un infortunio físico devastador cuando apenas tenía 19 años. Aunque su talento lo había llevado a estar bajo la lupa de los cazatalentos del Real Madrid durante su etapa formativa, su camino profesional se truncó mientras defendía la camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas.

En un incidente fortuito, Agostini sufrió una lesión múltiple en un encuentro de preparación. “El cuarto día con ellos me parto tres ligamientos y meniscos. (...) Fue en pretemporada, en un partido amistoso, yo solo, por la banda”, relató el propio modelo para el canal en YouTube Com F.M. Esta compleja rotura y el prolongado tiempo de rehabilitación requerido lo obligaron a colgar los botines de forma definitiva.