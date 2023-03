Llegó el gran día. Este domingo 12 de marzo, la prestigiosa Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dará a conocer qué producciones serán los ganadores de la dición 95 de los Premios Oscar, que tendrán lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California (Estados Unidos). La gran favorita de la noche es la cinta “Everything Everywhere All at Once”, protagonizada por la actriz Michelle Yeoh, y que compite en once importantes categorías.

Durante los últimos meses, la cinta dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert -conocidos popularmente como los Daniels- ha logrado distintos reconocimientos en renombrados eventos como los Globos de Oro. Esta noche, “Everything Everywhere All at Once” buscará alzar la ansiada estatuilla dorada. Para amenizar la espera, puedes verla en streaming. ¿En qué plataforma está disponible? A continuación te lo contamos.

¿Cómo ver “Everything Everywhere All at Once” en streaming?

La película protagonizada por Michelle Yeoh se estrenó en marzo del 2022 en los cines de Estados Unidos; mientras que, en nuestro país, “Everything Everywhere All at Once” tuvo su paso por las salas recién en junio del año pasado.

Frente a la gran expectativa que ha generado la película favorita de los Oscar 2023, la plataforma de streaming Prime Video anunció la presencia del filme dentro de su catálogo desde el pasado viernes 24 de febrero. Para acceder es necesario contar con una suscripción activa.

(Foto: A24)

En tanto, “Everything Everywhere All at Once” puede ser vista en Estados Unidos a través del servicio de streaming ShowTime. Además, puede ser comprada a través de Prime Video por 19.99 dólares.

¿De qué trata “Everything Everywhere All at Once”?

“Everything Everywhere All at Once” sigue la historia de Evelyn Quan Wang (Michelle Yeoh) quien, tras casarse con Waymond Wang (Ke Huy Quan) y emigrar a Estados Unidos, decide abrir una lavandería. En medio de una auditoría por parte del IRS y un posible divorcio, la mujer descubrirá que tiene poderes y emprenderá una aventura en la que intentará salvar al mundo explorando multiversos.

Sin embargo, la situación se verá complicada cuando se quede atrapada en este multiverso que no conoce y no pueda volver a casa junto a su hija Joy (Stephanie Hsu). Además, será la encargada de evitar que estos mundos alternos sean destruídos.

(Foto: A24)

“Una heroína inesperada debe usar sus nuevos poderes para luchar contra los desconcertantes peligros del multiverso y así lograr salvar su mundo”, así se describe “Everything Everywhere All at Once” en su sinopsis oficial.

Mira el tráiler de “Everything Everywhere All at Once”

¿Quiénes conforman el elenco de “Everything Everywhere All at Once”?

El elenco de “Everything Everywhere All at Once” es liderado por la actriz malaya de origen chino Michelle Yeoh, quien interpreta a Evelyn Wang.

Aquí te dejamos la lista completa de actores en “Everything Everywhere All at Once”:

Michelle Yeoh como Evelyn Wang

Ke Huy Quan como Waymond Wang

Stephanie Hsu como Joy Wang

James Hong como Gong Gong

Jamie Lee Curtis como Deirdre Beaubeirdra

Tallie Medel como Becky

Jenny Slate como Big Nose

Harry Shum Jr. como Chad