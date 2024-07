Opinión…

Las fallas del Servicio Secreto

Por Andrés Gómez de la Torre

Especialista en temas de Defensa

El Servicio Secreto de Estados Unidos es una de las agencias gubernamentales más antiguas, tiene más de un siglo. Fue creado para la elaboración de inteligencia y gestión de contrainteligencia. Pero en 1901 hubo un famoso magnicidio, el del presidente William McKinley, y desde 1902 esta agencia federal pasó a otorgar protección a presidentes, vicepresidentes, expresidentes y a candidatos presidenciales.

Es una agencia especializada, con facultades operativas, que no forma parte de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Desde el 2003, a raiz de la gran reforma que hace Estados Unidos a su estructura burocrática de seguridad nacional, pasa a depender directamente de la Homeland Security, este gran ministerio de la se guridad de la patria.

Si bien no forma parte de la comunidad de inteligencia, sí recibe insumos de la Dirección Nacional de Inteligencia, el ente rector creado en EE.UU. en el 2004; de la propia CIA si se trata de un posible atentado con vinculaciones exteriores; y del propio Homeland Security.

Lo que ocurrió el sábado fue un error de la seguridad. Esta agencia ha fallado de manera clamorosa al no haber detectado las intenciones de un hombre que estaba con esa arma a 150 metros de Trump, y ha tenido la posibilidad de atentar directamente a un candidato presidencial.

Creo que se cometen dos errores: el primero fue la no detección de este lobo solitario, y hay antecedentes sobre lobos solitarios con este tipo de perfiles, como el magnicidio del presidente John F. Kennedy por parte de Lee Harvey Oswald; el joven palestino Sirhan Sirhan que mató al senador Robert F. Kennedy; y el atentado que sufre Ronald Reagan en 1981, donde declararon inimputable al autor porque era un demente.

El segundo fallo es que no hubo una rápida evacuación de Trump. El Servicio Secreto debió de inmediato cortar y evacuar al candidato. Este se arriesgó al levantar el puño y exponerse, porque en esas circunstancias uno no sabe de dónde vienen los tiros o si no hay otros francotiradores apuntándote.