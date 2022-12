Diego Calva dio un repentino salto a Hollywood por su papel protagónico en la película “Babylon”, donde también actúan Brad Pitt y Margot Robbie. El mexicano de 30 años se sorprendió con su nominación a los Globos de Oro, una oportunidad importante para ser un ejemplo para otros jóvenes que tienen el sueño de ser actores. En una entrevista con EFE, revela quiénes son sus ídolos del cine y habla de su trabajo junto al elenco de la cinta de Damien Chazelle. Además, en esta nota, te contamos qué tan próximo está el estreno de la cinta en plataformas de la región.

“Babylon” cuenta la historia de “Manny”, un joven mexicano con el sueño de entrar en la industria del cine mudo en la década de 1920. La cinta tiene cinco nominaciones a los Globos de Oro, incluyendo mejor actor principal para Calva, ha sido descrita como una oda a la vorágine de Hollywood y la magia del cine.

Por su parte, Calva admitió que sus compatriotas, Gael García Bernal y Diego Luna, son sus ídolos a nivel profesional y espera que su historia “sea alimento para los sueños de actores, o jóvenes que quieren ser actores, en México o América Latina”.

“No me siento como modelo de nadie, pero sí me gustaría que pasara, como cuando yo veía a Gael y Diego triunfar y me hacían sentir que sí es posible llegar, que se vale soñar”, agrega.

Margot Robbie y Diego Calva protagonizan "Babylon".

Con un puñado de créditos en el cine y la televisión, y un título de dirección cinematográfica, Calva fue escogido casi por casualidad por Chazelle. El director de “Babylon” buscaba el rostro del personaje de Manuel “Manny” Torres, un joven mexicano que llega a Hollywood al final de la era del cine mudo.

Chazelle, quien fue director de la premiada cinta “La La Land” (2016), quería a un desconocido para el papel de Manuel. Fue su esposa, la actriz Olivia Hamilton, quien le enseñó la foto de Calva y le dijo: “Éste es tu Manny”. Así, no tardó en entrevistarlo por una videollamada durante la época crítica de la pandemia.

Varios meses después, el cineasta incluyó a Calva entre los finalistas para el rol, pero lo invitó al casting en Los Ángeles, California. En ese momento, cuando lo vio interactuando socialmente con Robbie, se dio cuenta de su potencial. Chazelle había encontrado a su protagonista.

TRAILER

FECHA DE ESTRENO

La película estrenó el 23 de diciembre en cines de Estados Unidos y llegará a Perú en enero de 2023, pero Paramount Pictures aún no anuncia fecha de estreno en la plataforma de Paramount+ en Latinoamérica.

BUENAS AMISTADES

A sus 30 años, Diego Calva cuenta con la amistad y el apoyo de Brad Pitt y Margot Robbie. La primera vez que el joven habló con la actriz australiana fue en el jardín de la casa de Chazelle en principios de 2021, y desde el primer momento sintió que la conocía de toda la vida.

“Fue cuando conocí a Margot, desde ese momento ya nada ha vuelto a ser igual”, comenta sobre la actriz de “El lobo de Wall Street” y “Boombshell”. Además, en referencia al éxito de “Babylon”, el actor admite: “No me he dejado de pellizcar para convencerme de que esto que estoy viviendo es verdad”.

Tobey Maguire también forma parte del elenco de "Babylon". Interpreta a James, el villano de la historia.

“Este tipo que ven aquí es una gran estrella”, declaró Brad Pitt en la alfombra roja del estreno mundial de “Babylon” en Los Ángeles hace dos semanas. “Es la verdadera estrella de la película”, remarcó el actor de “Troya” y “El curioso caso de Benjamin Button”.

Robbie y Chazelle no han escatimado en lanzar halagos al trabajo del mexicano. Asimismo, aplaudieron su nominación a los Globos de Oro en las redes sociales. De hecho, la actriz se anticipó al anuncio de la lista de las nominaciones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y admitió que, incluso, ya había escrito “el discurso que Diego dará al aceptar su Premio Oscar”.

VIVIENDO EL SUEÑO

“Lo que me ha venido pasando me ha enseñado que todo es posible”, afirma Diego Calva.

Diego Calva (derecha).

Poco antes de que empezara la promoción de la cinta, Chazelle le dijo a Calva que aprovechara en visitar lugares en Estados Unidos y México a los que siempre quiso ir, así como prestar atención y disfrutar de las cosas cotidianas, como ir de compras y caminar libre por la calle.

“Me dijo que estuviera en el tiempo presente, porque mi vida iba a cambiar. Y tenía razón”, acepta el actor, quien terminó la ronda promocional de “Babylon” sin voz, más delgado y demacrado. “Sí, mi vida cambió y seguirá cambiando, pero lo que de verdad quiero preservar es a mi familia”, subraya. En especial, el joven espera que la fama no dañe su relación con su madre y su abuela.

“Agradezco poderle dar a mi mamá esta alegría como hijo”, indica. Uno de sus sueños es llevarla a las actividades de Hollywood. El joven actor piensa en los premios que podría tener y se le iluminan los ojos ante la idea de caminar una de las alfombras de la mano de la persona más importante de su vida, pues sería un gran “orgullo”, dice.

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM: