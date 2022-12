El 2022 fue un buen año para las series y películas. Grandes ficciones lideraron los servicios de streaming. Tras varios años de espera --por fin– se estrenó la serie de “El señor de los anillos” en Prime Video, mientras que la tan esperada precuela de “Game of Thrones” llegó a HBO. “House of the Dragon” se convirtió en una de las series más vistas en Estados Unidos con un promedio de 29 millones de espectadores por capítulo. En cuanto a las cintas, las secuelas fueron muy exitosas. “Avatar 2″, “Pantera negra 2″ y “Top Gun: Maverick” rompieron la taquilla. Este 2023 promete ser incluso mejor.

El nuevo año traerá adaptaciones de libros y videojuegos. Una de las series que más fans tiene intrigados es “The Last of Us”, la cual se estrenará el 15 de enero a través de HBO y será protagonizado por el chileno Pedro Pascal y la británica Bella Ramsey. El guión fue realizado por Craig Mazin, creador de la miniserie “Chernobyl”, junto a Neil Druckmann, guionista y director creativo del videojuego de Naughty Dog.

"The Last of Us" se estrenará en HBO y HBO Max.

Por su parte, Netflix ha tenido un año con altibajos. Ha logrado muchas nominaciones para los Globos de Oro para este 2023, sin embargo, su nuevo modelo de publicidad en su contenido ha sido un fracaso. Sin embargo, se espera que ficciones como los spin-off de “La casa de papel” y de “Bridgerton”, así como las nuevas temporadas de “You” y “Sombra y hueso” ayuden a mantenerse como uno de los líderes.

Joe Goldberg no solo tendrá una nueva identidad como Jonathan Moore en la temporada 4 de “You”, sino que también encontrará un nuevo interés amoroso con Kate (Foto: Netflix)

El próximo año traerá nuevos estrenos con los antihéroes favoritos de Marvel. Ya se oficializó que a Disney Plus regresará “Loki” y el estreno de “Agatha: Coven of Chaos”. En cuanto a los documentales, por fin se estrenará “Abbey Road: Si las paredes cantaran”, el cual promete mostrar un lado poco conocido de la legendaria banda The Beatles. Además, llegará a pantallas en enero “Ahsoka”, una de las series del universo de “Star Wars”, que ocurre en la misma línea del tiempo que “The Mandalorian”.

Ahsoka Tano interpretada por la actriz Rosario Dawson junto a la verdadera estrella de Star Wars: Baby Yoda. (Foto: Lucasfilm/Disney)

Otros estrenos importantes para el 2023 son la última temporada de “Hunters”, la serie que caza nazis, y la segunda temporada de “The Legend of Vox Machina”, la animación basada en el juego “Dungeons & Dragons”, las cuales llegarán a Prime Video.

Por su parte Apple Tv lanzará dos cintas que prometen generar impacto en la audiencia. La primera es “Killers of the Flower Moon”, de Martin Scorsese; y “Napoleón”, de Ridley Scott, protagonizada con el ganador del Oscar Joaquin Phoenix.

A continuación los estrenos más destacados para el 2023 en el streaming:

Netflix Caleidoscopio (1 de enero) Madoff (4 de enero) La vida mentirosa de los adultos (4 de enero) La dama de los muertos (5 de enero) Ginny y Georgia (5 de enero) Sky rojo (13 de enero) Aquellos maravillosos 90 (19 de enero) Presidente por accidente (20 de enero) Pamela Anderson,una historia de amor (31 de enero) Espíritu libre (3 de febrero) You, cuarta temporada (9 de febrero) Tu casa o la mía (10 de febrero) Sombra y hueso (16 de marzo) Luther, cae la noche (marzo) Black clover (30 de marzo)

Prime Video Awareness (2023) Culpa mía (2023) Sin huellas (2023) Citadel (2023) Gen V (2023) Hunters (6 de octubre) La rueda del tiempo (2023) El internado: Las Cumbres (2023) The Legend of Vox Machina (20 de enero) Star Trek Picard (17 de febrero) Marc Márquez: ALL IN (26 de marzo) The Continental (2023) Carnival Row (17 de febrero)

Apple TV Argylle (2023) Ghosted (2023) Killers of the Flower Moon (mayo de 2023) Napoleón (2023) Embaucadores STILL: A Michael J. Fox Movie (2023)

Disney Plus Loki (Temporada 2, en el 2023) Koala Man (9 de enero) The Mandalorian (Temporada 3) Agatha: Coven of Chaos (2023) What If...? (2023) Los Proud. Más ruidosos y orgullosos (febrero) Bienvenidos a Chppendales (11 de enero) Star Wars: Bad Batch (4 de enero) Abbey Road: Si las paredes cantasen (6 de enero)

HBO Max The Last of Us (estreno 16 de enero) Tiempo de Victoria. La dinastía de los Lakers (temporada 2) Succession (temporada 4) Barry (temporada 4) White House Plumbers (2023) Somebody, somewhere (temporada 2) Perry Mason (estreno temporada 2 el 7 de marzo) Los Gemstone (temporada 3) Love & Death (2023 ) Full Circle (2023 ) And Just Like That (temporada 2) Hacks (temporada 3) Tokyo Vice (temporada 2) Julia (temporada 2) Nuestra bandera significa muerte (temporada 2) Warrior (temporada 3)

