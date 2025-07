La exitosa pero controversial adaptación de The Last of Us para HBO acaba de recibir un duro golpe. Neil Druckmann, creador del aclamado videojuego original y pieza clave en el desarrollo de la serie live-action, anunció que abandonará su rol creativo en el proyecto antes del inicio de su tercera temporada.

“ He tomado la difícil decisión de dejar mi participación creativa en The Last of Us para HBO . Con el trabajo finalizado en la segunda temporada y antes de que comience cualquier trabajo significativo en la tercera, ahora es el momento ideal para centrarme por completo en Naughty Dog y sus proyectos futuros”, declaró Druckmann en un comunicado.

El elenco principal de The Last of Us durante la promoción de la segunda temporada. (Foto: Redes sociales)

La decisión fue oficializada a través de una publicación de Naughty Dog en la red social X (antes Twitter), donde se reveló que Druckmann se aleja de la serie para dedicarse de lleno a su próximo gran proyecto: Intergalactic: The Heretic Prophet, donde fungirá como director creativo.

Druckmann también aprovechó para agradecer a todo el equipo de producción, al elenco y especialmente a Craig Mazin, con quien compartió labores como productor ejecutivo, guionista y director: “Co-crear la serie ha sido un hito en mi carrera”, señaló.

La noticia llega en un momento delicado para la serie. La segunda temporada no fue tan bien recibida por el público, algo que se ve reflejado en los números: según Rotten Tomatoes, la audiencia le otorgó una calificación de apenas 37%, mientras que el portal Screen Rant reportó una caída del 45% en la audiencia del final de temporada, en comparación con la primera.

Una escena emblemática de The Last of Us con Pedro Pascal (Joel) y Bella Ramsey (Ellie), protagonistas de la adaptación de HBO. (Foto: Redes sociales)

Ahora, todas las miradas se dirigen a Craig Mazin, el responsable de la premiada Chernobyl, quien queda como figura central en la dirección creativa de la serie.

Por lo pronto, queda claro que HBO tiene una tarea compleja por delante si desea mantener a The Last of Us como una de sus producciones insignia. La salida de Druckmann marca el fin de una etapa clave, y el inicio de una nueva era en la que el reto será reavivar el hype con calidad, coherencia narrativa y decisiones creativas audaces.