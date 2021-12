Aunque “Game of Thrones” llegó a su fin en 2019 luego de ocho extensas e intensas temporadas, la popular serie no ha dejado de estar en el interés de sus fanáticos. Con el estreno de la precuela “House of the Dragon”, la franquicia continuará, pero rumores de un episodio que no salió a la luz y costó US$30 millones hizo que se vuelva tendencia antes de lo esperado. ¿Qué de cierto hay en ello?

Aunque la historia que transcurrirá 300 años previo a los sucesos narrados en la producción que ya conocemos, se supo que hubo otros proyectos en mente antes de la próxima a estrenarse. Entre ellas, un piloto fue presentado hace un tiempo, pero no resultó como se esperaba; eso sí, la inversión fue la mencionada.

Según información del medio especializado ‘Insider’, el escritor James Andrew Miller cuenta, en su libro ‘Tinderbox: HBP’s Ruthless Pursuit of New Frontiers’, detalles de los procesos internos del proceso de creación de series en la productora. El libro aún está próximo a publicarse, pero esta información fue revelada.

En la obra de Miller se divulgaría que HBO rodó un piloto con Naomi Watts como protagonista, la que sería una precuela de “Juego de Tronos”. Sin embargo, esta fue cancelada, pero se gastó 30 millones de dólares en la producción de ese capítulo que nunca vio ni verá la luz.

Grabada en Irlanda del Norte en 2019, esta parte de la ficción que finalmente no fue aceptada tenía como plan estar ambientada miles de años antes de lo sucedido en “A Song of Ice and Fire”. Como dato extra, se supo que el costoso piloto fue escrito por la guionista británica Jane Goldman.

