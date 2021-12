A poco de culminar el 2021, el 2022 se presenta como un año en que los fanáticos de las series podrán ver el estreno de varias producciones que tanto esperaron. “The Lord of the Rings” y “House of the Dragon” se encuentran entre los estrenos, además de las nuevas temporadas de “Stranger Things”, “The Crown” o “Better Call Saul”.

House of the Dragon

La precuela de “Game of Thrones” marcará la pauta para los fanáticos de la concluida historia. “House of the Dragon” se encargará de contar lo sucedido con los ancestros de Daenerys Targaryen y se espera que llegue a HBO Max aún a fines del 2022.

The Lord of the Rings

La adaptación de la obra maestra de J. R. R. Tolkien llega a la pantalla chica luego de un buen tiempo de inexactitudes. Dirigida por Juan Antonio Bayona, contará los sucesos de la Segunda Edad de la Tierra Media. Con un presupuesto de $465 millones, se espera que la producción cumpla las expectativas con creces.

Stranger Things (temporada 4)

Es una de las series que más retrasos ha sufrido por la pandemia del COVID-19, pero por fin podrá ser continuada en 2022. Como un anticipo de lo que será, se sabe que “Stranger Things” tendrá una forma más oscura de contar los hecho, en comparación con sus temporadas predecesoras.

Better Call Saul (temporada 6)

A la altura de “Breaking Bad”, esta precuela llega a su fin con la sexta temporada. “Better Call Saul” debería llegar a Netflix durante el primer trimestre del próximo año. Eso sí, es importante recordar que su protagonista Bob Odenkirk sufrió un infarto en el set, por lo que las grabaciones se pospusieron por un tiempo.

Otras series que llegarán en 2022

The Crown (temporada 5)

Obi-Wan Kenobi

Peaky Blinders (temporada 6)

Euphoria (temporada 2)

Peacemarker

Resident Evil

Vikingos: Valhalla

The Umbrella Academy (temporada 3)

Bridgerton (temporada 2)

Inventing Anna

Lupin (temporada 3)

Sex Education (temporada 4)

Bienvenidos a Edén

Ozark (temporada 4)

The Gilded Age

His Dark Materials (temporada 3)

Raised by Wolves (temporada 2)

Killing Eve (temporada 4)

The Afterparty

WeCrashed

La dama del lago

Masters of the Air

Moon Knight

She Hulk

Agatha: House of Harkness

Echo

Ms. Marvel

Ironheart

Secret Invasion

Willow

VIDEO RECOMENDADO

El desenlace de la serie española más exitosa de Netflix ya está disponible en la plataforma de streaming.