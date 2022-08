Utah, 1984: El detective Jeb Pyre (Andrew Garfield) investiga el violento asesinato de Brenda Wright Lafferty (Daisy Edgar-Jones) y su pequeña hija en su casa de Salt Lake Valley. En ese proceso, descubrirá que los responsables del crimen son los Lafferty, los familiares del esposo de la víctima y miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Esta premisa, describe la historia de “Por mandato del cielo”, la nueva serie que estrenó Star+ recientemente con Andrew Garfield como protagonista.

Por mandato del cielo

Creada por los ganador del Premio de la Academia Dustin Lance Black y Ron Howard, la serie es, además, una adaptación del libro “Under the Banner of Heaven: A Story of Violent Faith”, escrito por Jon Krakauer en 2003, el cual, a su vez, está basado en un hecho real.

La actriz Daisy Edgar-Jones, interpretando a Brenda Wright Lafferty en la serie: "Por mandato del cielo". Foto: Star+

La familia Lafferty

En la serie, los hermanos Lafferty: Ron (Sam Worthington) Dan (Wyatt Russell) Robin (Seth Numrich) Sam (Rory Culkin) Jacob (Taylor St. Pierre) y Allen (Billy Howle) adoptan, tras la muerte de su padre Ammon Lafferty, un mormonismo aún más radical del que fueron criados, en forma de una secta disidente celosa conocida como “la Escuela de los Profetas”.

La primera gran víctima de esta radicalización resulta ser Brenda Lafferty, la esposa de Allen y ex locutora de Tv, también mormona. El mormonismo liberal y progresista de Brenda está en desacuerdo con las opiniones más fundamentalistas de los hermanos de su esposo, de ahí la decisión de dos de los hermanos Lafferty (Dan y Ron) de eliminar a Brenda “en el nombre de Dios”.

Escena de "Por mandato del cielo". Foto: Star+

La historia real

Siguiendo esa línea, en la vida real, Ron comenzó a afirmar que hablaba con Dios. y que en una de estas conversaciones, este le dijo que asesinara a las personas que sentía que lo habían agraviado: su cuñada Brenda, quien se mostraba en desacuerdo con las creencias radicales de los hermanos y su autodenominación de profeta, había ayudado a su esposa a irse; Chloe Low, que había apoyado a su esposa; y Richard Stowe, el hombre que había presidido su excomunión.

Ron escribió el “mensaje” de Dios en un bloc de notas amarillo y se lo mostró a su hermano, Dan. El mensaje, pronto llamado “revelación de remoción”, decía:

“Así dice el Señor a mis siervos los profetas. Es mi voluntad y mandamiento que eliminéis a las siguientes personas para que mi trabajo pueda seguir adelante. Porque verdaderamente se han convertido en obstáculos en mi camino y no permitiré que mi trabajo se detenga. Primero la esposa de tu hermano Brenda y su bebé, luego Chloe Low y luego Richard Stowe. Y es mi voluntad que sean removidos en rápida sucesión”.

Recorte de periódico que muestra a Ron Lafferty (centro derecha) y Dan Lafferty (extremo derecho) en su primera audiencia en la corte en 1984.

Según Dan, este estaba asustado por la revelación de Dios y le dijo a su hermano: “Todo lo que puedo decir es que me asegure de que sea de Dios. No quieres actuar sobre mandamientos que no son de Dios, pero al mismo tiempo no quieres ofender a Dios negándote a hacer su trabajo”.

Después de consultar “El Libro de Mormón”, Ron y Dan Lafferty decidieron obedecer la “revelación” y decidieron comenzar con su cuñada de 24 años, Brenda Lafferty, y su hija de 15 meses, Erica.

Así, el 24 de julio de 1984, los hermanos, con la ayuda de dos vagabundos llamados Charles Carnes y Richard Knapp, se dirigieron al apartamento de Brenda, entraron a la fuerza, la golpearon, la estrangularon con una aspiradora y le cortaron el cuello.

Según Knapp, que luego testificó en el juicio, Brenda suplicó que no asesinarán a su bebé pero fue en vano. La pequeña también murió después de que Dan le cortase la garganta.

Los hermanos Ron Lafferty y Dan Lafferty en 1984 en el juicio al que fueron sometidos por asesinar a su cuñada Brenda Lafferty y su hija de 15 meses, Erica. Foto: Deseret

En busca de sus demás víctimas

Cumplido el primer “mandato divino”, los hermanos Lafferty se dirigen a la casa de su próxima víctima: Chloe Low pero para suerte de esta, no estaba en casa. Entonces buscan a Richard Stowe pero se pierden en el camino.

Cuando Allen Lafferty encontró a su esposa e hija muertas, no tuvo dudas sobre quién las había matado. Ron y Dan Lafferty habían compartido con él la “revelación de la eliminación”, pero Allen aparentemente no se lo había tomado en serio.

El 17 de agosto de 1984, Ron y Dan Lafferty fueron arrestados por agentes del FBI en Reno, Nevada. Los Lafferty, Carnes y Knapp fueron acusados de dos cargos de homicidio criminal, dos cargos de robo agravado y dos cargos de conspiración para cometer homicidio.

Sobre el crimen que cometió: Dan relató: “Luego entré en la habitación de Erica. Hablé con ella por un minuto y le dije: ‘No estoy seguro de por qué se supone que debo hacer esto, pero supongo que Dios te quiere en casa’”. Luego le cortó la garganta a la niña de 15 meses. “Me gusta pensar que ella no sufrió”, dijo.

Ron Lafferty es esposado después de su audiencia en un tribunal en Provo el 6 de octubre de 2005. Un juez rechazó una apelación de Lafferty, quien argumentó que su sentencia de muerte por fusilamiento es un castigo cruel e inusual. Foto: Associated Press

Un “asesinato brutal” que conmocionó a EEUU

En 2019, tras la muerte por causas naturales de Ron Lafferty, Terry Fox, el ex jefe del Departamento de Policía del condado de American Fork, y quien en 1984 estuvo a a cargo de investigar la masacre dijo: “He visto muchas muertes en mi carrera. Esto era un caso diferente que tenía motivos religiosos. Se puede usar la palabra brutal, horrible. Y simplemente no los descarto a la ligera porque este fue un asesinato realmente brutal. Fue diferente de muchos otros delitos, empezando por la escena del crimen”.

En 1985, Ron y Dan Lafferty fueron condenados en 1985 en juicios separados. Dan Lafferty fue condenado a cadena perpetua y Ron a pena de muerte por haberse hecho cargo de los asesinatos in situ. Tras largas luchas legales, eligió morir bajo las balas de un pelotón de fusilamiento. Pero cuando estaba en el “corredor de la muerte” a la espera de ser fusilado, falleció por causas naturales en 2019.

En el libro de Krakauer se narran los asesinatos cometidos por los Lafferty pero también se cuenta la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la religión mormona, lo que desató el rechazo de la comunidad mormona.

Gil Birmingham y Andrew Garfield en una escena de "Por mandato del cielo".

DATOS -En la serie de Star+, el personaje de Garfield es ficticio así como el de su compañero policía. -La serie consta de siete episodios.

Sobre la serie y la polémica historia que se cuenta en ella, Garfield declaró a Harpers Bazaar: “Me encanta la historia de ‘Por mandato del cielo’. Se siente como un gran proyecto para mostrar al mundo en este momento en que las personas se sienten cada vez más atraídas por el fundamentalismo y el extremismo de todo tipo, ya sea psicológico o religioso. Es un emocionante crimen real con alma, y el alma es Brenda Lafferty y Erica Lafferty, las dos víctimas de este atroz asesinato”

