Finalmente, Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, ofrecieron su primera entrevista juntos desde el estreno de “Spider-Man: No Way Home”. Se trató de una charla al columnista Deadline, Pete Hammond, de media hora aproximadamente en la que hablaron de todo un poco respecto a su participación en la aclamada cinta.

En el caso de Tobey Maguire, esta es la primera vez que el actor de 46 años habla a los medios desde que la película llegó a los cines. El primer Spiderman contó detalles de cómo fue esa primera reunión con Aby Pascal, expresidenta de Sony Pictures Studios y Kevin Feige, presidente de Marvel, en la que le propusieron volver a interpretar al famoso personaje.

“Ella (Amy) estaba como ‘nos encantaría hablar contigo, tú sabes de qué se trata’ y yo: ¡ok! vamos a hablar, ¡ja, ja, ja! Y en esta conversación, la intención de amor y celebración con esta películas creo que para Amy y Kevin (Feige) era evidente que no sé, solo quería unirme a eso. Soy un gran admirador de Tom y Andrew así que fue intrigante, misterioso y aprecié lo que se compartió. Pero en realidad se trataba de reunirme con estas personas y visitar un poco lo que fue mi historia y tener la oportunidad de unirme y no quiero decir cerrar un capítulo sino volver a visitarlo con un espíritu creativo amoroso”, contó el actor.

Tobey Maguire en una escena de “Spider-Man: No Way Home”.

Andrew Garfield, por su parte, contó qué lo movió a ser parte de este proyecto, al margen de producciones como “Los ojos de Tammy Faye” y “Tick, Tick... Boom!” en las que el actor ha sido aclamado por su interpretación. “Bueno, solo estaba esperando si Tobey lo iba a hacer y como lo hizo no tuve otra opción que aceptar”, bromeó el actor de 38 años.

“Sigo a Tobey hasta los últimos confines de la tierra. Como Tobey decía, la intención se sentía muy pura aquí. En realidad se siente como una gran idea creativa. No era como si nos estuvieran pidiendo solo saludar y luego nos fuéramos. Querían que nuestra presencia esté al servicio de Tom y de su camino, de dónde está él como Peter Parker... Así que esta historia valía la pena contarla y trabajar con estas personas fue un gran ‘sí' en mayúsculas”, sostuvo.

Andrew Garfield en una escena de “Spider-Man: No Way Home”.

El calendario que marcaba el regreso de los 3 Spider-Man

Tom Holland reveló en esta entrevista que el nerviosismo se apoderaba con el pasar de los días del rodaje. El actor venía rodando hace tres meses y le fecha de la llegada de Tobey y Andrew lo comenzaron a “volver loco”. Zendaya y Jacob Batalon, sus compañeros de reparto, fueron clave en este difícil momento.

“Cuanto más se acercaba más nervioso me ponía. Y luego, tan pronto los conocí me di cuenta de que no tenía porqué estar nervioso en absoluto. Pero en nuestro primer ensayo sí les pedí a Zendaya y Jacob que estén conmigo, como una especie de apoyo... Desde el primer día fue como una montaña rusa de la que no quería bajarme y fue muy divertido. Fue muy divertido poder jugar con estos tres tipos en trajes de Spider Man”, contó.

Tom Holland en una escena de “Spider-Man: No Way Home”.

¿Cómo fue mantener el secreto?

Andrew Garfield, el actor que más exposición tuvo en medios por la promoción de sus otras películas fue quien llevó la peor parte en esta especie de misión secreta que tenía el elenco de “No Way Home”, de mantener en privado su participación y la de Tobey Maguire.

“Creo que fue definitivamente lo más difícil”, dijo Andrew. Había que mentir por cuidar la reacción de la audiencia. Lo comparo a una organización de una fiesta sorpresa para alguien que amas... fue como una mentira ética, lo disfruté, fue bastante divertido y se sintió como un juego. Y muy a pesar de las filtraciones que hubo, había una duda en el fondo que decía: ¿Y si es que finalmente no aparecen?”, reveló el actor.

Garfield también habló de lo que lo que representa la cinta para él y que fue lo que sintió cuando la vio por primera vez. “Cuando vi por primera vez la película con Tobey yo estaba hecho pedazos. Esta es una película profunda. Es una película que se trata sobre la mayoría de edad, sobre aceptar una pérdida, aceptar la muerte, la responsabilidad de tus dones. Me desgarró el viaje que hizo Tom. Era el clásico Peter Parker pero se sentía todo tan fresco y reinventado”, señaló.

Sobre trabajar con Jon Watts (el director)

Ni Andrew Garfield ni Tobey Maguire habían trabajado antes con John Watts. En la charla con Deadline, el segundo Spiderman aplaudió la forma de trabajar del director de la trilogía del arácnido y agradeció la libertad de improvisar que les dio a los tres protagonistas durante el rodaje.

“Se sintió como si estuviéramos trabajando en una película independiente. Estaba tan abrumado pero a la vez imperturbable por lo que estaba tratando de lograr. Su calma, su capacidad para permitir que los actores improvisaran, jugaran y luego él lanzara ideas locas y dejar rodar y rodar hasta encontrar el camino correcto, estoy muy agradecido con esta experiencia. Es un real director de actores y eso es difícil de encontrar en el medio”, agregó.

Foto de “Spider-Man: No Way Home” sin editar revelada por Marvel recientemente.

Tobey, la licra y el spandex

En un momento de la conversación, Tobey Maguire se refirió a lo incómodo que fue ponerse el traje de licra después de tantos años. Sin embargo, esa molestia pasó a segundo plano ante lo que para él significaría el regreso a este personaje que le dio tanto éxito y cariño por parte del público.

“Hay tanta afinidad con este personaje, y significa tanto para tanta gente que la tontería de estar en licra o spandex otra vez desaparece y dices: Wow, esto es cool, como una responsabilidad pero también una bendición. El traje al final es como la excusa para poder estar con estos chicos... sentir esa especie de servicio mutuo. Sentí que todos estábamos en el mismo equipo, apoyándonos unos a otros. Así que supongo que el traje fue la puerta a todo eso”, dijo.

El futuro de Tom como Spider Man

Hacia la última parte de la charla, Tom Holland habló claro sobre su futuro como el Hombre Araña. El actor dijo que no sabe si seguirá con el personaje a pesar de que no se siente listo para decirle adiós. “Esta película para mí fue tan especial y amo este personaje... pero si es hora de decir adiós, seguramente lo haré con orgullo y sabiendo que he logrado todo lo que quería como Spider-Man”, sentenció.





