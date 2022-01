Conforme a los criterios de Saber más

La recepción de “Spider-Man: No Way Home” fue espectacular en taquilla, pero eso jamás hubiera sido posible sin la prudencia de actores como Andrew Gardfield, que calló su participación en la película durante años a las personas del medio, aunque no a todos. El actor reveló que hay tres personas a las que no ocultó la noticia, según dijo a Ellen DeGeneres en su programa.

Andrew Gardfield dijo a su paso por “The Ellen Show” que “fue muy divertido mantenerlo en secreto”. “Le mentí a la gente durante dos años y me sentí genial”, excepto a sus padres y su hermanos, quienes fueron los primeros que supieron la noticia por su boca, según comentó el actor británico.

“Sentí que era parte de la organización de una fiesta sorpresa de cumpleaños para un grupo de personas que sabía que lo apreciaría”, dijo uno de los ‘spideys’ sobre ocultar su cameo en la película a los fanáticos del hombre arácnido. Y agregó que hubiera querido continuar con ese “juego” de guardar secretos.

En el podcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz, Gardfield contó que tuvo que mantener el secreto con su expareja y co-protagonista en “The Amazing Spider-Man”, Emma Stone. “Emma siguió enviándome mensajes de texto. Me dijo: ‘¿Estás en esta nueva película de ‘Spider-Man’?’ (...) Yo estaba como: ‘ no sé de qué estás hablando’”, aseguró.

Ella continuaba preguntando sobre su participación, pero él nunca cedió. Luego, Stone por fin vio la película y se dio cuenta que el actor estaba en la pantalla junto al más joven Spider-Man, Tom Holland, y el más antiguo del año 2000, Tobey Maguire, y solo atinó a decirle: “Eres un idiota”.

“No quería decírselo a nadie. Me lo tomé muy en serie. No se lo dije a nadie”, añadió el actor en el podcast. Y lo cierto es que fue una tarea muy difícil. Por ejemplo, durante el rodaje, un repartidor de delivery casi lo descubre mientras filmaba en Atlanta.

