¡Ya tenemos todo el capítulo 1122 del manga de “ONE PIECE”! La gran batalla de Egghead está llegando a su fin y ahora, con el ataque del robot del Siglo Vacío a los miembros del Gorosei y la aparición (aunque a modo de sombra) de Joyboy, nos quedamos con el escenario abierto a la llegada de los Mugiwaras al siguiente arco. ¿Qué pasó en este episodio? Aquí te lo contamos.

Capítulo 1122 de “ONE PIECE”

El capítulo tiene de nombre “Cuando el tiempo es el correcto”.

En la portada tenemos un dibujo especial de Eiichiro Oda con Smoker dedicado a Kohei Horikoshi, autor del manga de “My Hero Academia” que ha terminado esta semana con el capítulo 430.

El capítulo comienza con las reacciones de las personas al mensaje del doctor Vegapunk.

“¿Cómo que el futuro del mundo está en las manos de los piratas? ¡Eso no tiene sentido, Vegapunk! Esto es lo peor... este país también será sumido en tinieblas entonces. ¡Oigan marinos, hagan algo en contra de esto!”, gritan las personas mientras que los piratas comienzan a celebrar gritando “¡el genio más grande del mundo ha hablado, vamos a por ello, todo está en el ONE PIECE!”.

Tras esto, las cárceles del mundo comienzan a alborotarse: “¡Jajaja, nuestro momento ha llegado, los piratas vamos a gobernar el mundo! Qué curioso, así que esa era la razón por la que el mundo estaba hundido antes... ¡prepárense, Gobierno Mundial!”, gritan los prisioneros mientras los guardias de seguridad están preocupados. “¿Los oíste, no? No podemos frenar la transmisión, está sonando en todos los den den mushi de la prisión”, dicen.

Los marinos están molestos. “Qué historia más increíble pero ese maldito Vegapunk, ya se las verá con nosotros si vive”, con lo que vamos a Koby que se levanta herido y dice “Luffy...” mientras recuerda el flashback de cuando lo conoció.

“¡Ser el rey de los piratas es un título para alguien que ha encontrado todo en esta vida, eso significa que vas a por el ONE PIECE!” dice Koby con lo que volvemos al tiempo real. “Yo... ¡voy a detener tu sueño, Luffy-san!”.

Tras esto nos vamos con la Cross Guild. El yonkou Buggy está hablando y dice “mi mundo, ¿dicen? No es lo que deseo”, mientras sus súbidtoos responden “¿entonces qués es, Capitán Buggy” y este responde “¡nuestro mundo!”. Sus piratas dicen que lo seguirán hasta lo más profundo del infierno.

Crocodile y Mihawk aparecen detrás de él y le dicen que se siente con tranquilidad. Tras esto, nos vamos con Catarina Devon, que en llamada con Barbanegra le dice que tienen a Caribou con ellos y que pueden matarlo. Teach se pregunta por Caribou y este toma el den den mushi y le dice que tiene información muy valioso que lo hará feliz. Barbanegra dice que “lo traigan ahora mismo y que si su información no es valiosa, lo pagará a costa de su vida.

El mensaje de Vegapunk sigue: “Y esta fue la verdad, Joyboy es...” mientras la señal se empieza a entrecortar. Vegapunk sigue “su...” mientaras Brogy grita por el robot que fue compleatamente golpeado por Warcury, destruyendo el den den mushi transmisor.

Usopp comienza a gritar que el hombre caballo los está empezando a cazar y que Zoro haga algo. Emmeth grita pidiendo perdón a JoyBoy a lo que Luffy le grita para que reaccione. Emmeth responde diciendo que “quiere disculparse a sabiendas de que él ya no está con vida”. Luffy no entiende y le dice si lo confundió con otra persona a lo que Emmeth dice “Te ves tan similar a él que me siento demasiado nostálgico, me devuelve la sensación de aquellos días”, mientras el robot vuelve a la isla, el Sunny vuela y los del Gorosei se abalanzan para destruirlos.

“Perdóname Joyboy por no haberte podido hacer rey”, dice el robot mientras los gigantes gritan atemorizados al no poder escapar. Luffy responde “¿Yo un rey?”, mientras el robot le pregunta a Luffy su nombre y Luffy responde diciendo “Yo soy Monkey D. Luffy, el hombre que se convertirá en el rey de los piratas”.

Emmet responde diciendo “”D”, jejeje, hey, Luffy, muchas gracias”, mientras libera una cuerda con un nudo que se desata y comienza a lanzar rayos negros de un momento a otro. Luffy grita “¿haki del conquistador?”, a lo que el robot sigue diciendo “por dejarme escuchar ese ritmo nuevamente, me trae de regreso. ¡Por favor no mueran, yo no los dejaré morir!”, dice.

El haki del conquistador del robot es tan fuerte que todos los marinos se desmayan. La Vicealmirante Roll dice que no puede creer que alguien tenga un haki tan fuerte. La cantidad de haki es tan poderosa que hace que se sorprendan los miembros del Gorosei y posteriormente estos saquen sus formas humanas y reaparezcan en la sala principal de Mary Geoise. Imu grita muy prepcupado “¡Maldito JoyBoy!”.

Los sombrero de paja gritan mientras Luffy aparece feliz porque ellos están bien. Brogy se pregunta por los monstruos y Luffy dice que no sabe, que simplemente se desvanecieron. Dorry se pregunta si el haki del robot habrá sido tan fuerte que se llevó a los del Gorosei; sin embargo, solo quedaba uno, Saint Jaygarcia Saturn.

Saturno se planta frente al robot del siglo vacío que está muy molesto. Nos vamos a un mensaje que tuvo el gigante por parte de JoyBoy. “Escúchame bien, Emmeth. Cuando sea el momento correcto, te voy a comprimir mi más poderoso haki. Lo sellaré adentro tuyo y si por algún motivo estás vivo y yo muerto, se que sabrá bien en qué momento usarlo, dice la sombra de Joyboy.

“Cuando tu vida esté en extremo peligro o alguien quien tú quieres lo esté, ese momento es el correcto para poder usar el haki”, dice Joyboy mientras Emmeth dice que “cuando llegue el momento, él lo salvará” y Joyboy dice que sí, que lo rescatará con cosas del pasado así como siempre hace.

El robot sonríe y canta muy feliz. “gracias, Joyboy. Incluso si murieras, te podría sentir a mi lado peleando”, a lo que Joyboy dice que “oye oye, estamos hablando de un futuro muy avanzado, ¿no?”, a lo que Emmeth se ríe y dice “claro, muy muy lejano en el futuro”, con lo que volvemos al presente y al robot cerrando los ojos “me pregunto si voy a irme al otro mundo completamente solo...”, cayendo en un sueño profundo y finalizando el capítulo 1122 de “One Piece” con las palabras del editor “él duerme solo con sus recuerdos”.

La próxima semana no habrá manga.

Fecha confirmada del capítulo 1122 de “One Piece”

El capítulo 1122 del manga de “One Piece” saldrá el día domingo 4 de agosto. Por otra parte, corre la posibilidad de que dicho episodio se filtre unos días antes. Posiblemente el jueves 1 del mismo mes. Hay una semana de descanso.

¿Dónde leer legalmente el manga de “One Piece”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

Ficha técnica del manga de “One Piece”

Título: One Piece

Autor: Eiichiro Oda

Publicación Inicial: El manga de “One Piece” se serializó por primera vez en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en julio de 1997.

Resumen: “One Piece” es un manga shonen que sigue las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas del Sombrero de Paja, mientras navegan por el Grand Line en busca del tesoro más grande del mundo, conocido como el “One Piece”. La historia se desarrolla en un mundo lleno de piratas, misteriosas frutas del diablo que otorgan habilidades especiales, y una gran variedad de personajes únicos.

VIDEO RECOMENDADO Saltar Intro | Tráiler de "One Piece". (Fuente: Netflix)