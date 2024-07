¡Ya tenemos todo el capítulo 1121 del manga de “ONE PIECE”! La gran batalla de Egghead sigue después de la invasión de Saint Jaygarcia Saturn al barco de los gigantes de Elbaf. Luffy sigue ahí mientras Bonney se arma de valor. ¿Qué más dijo el Doctor Vegapunk en su mensaje? Aquí te lo contamos todo.

Capítulo 1121 de “ONE PIECE”

El capítulo tiene de nombre “El flujo de las eras”.

“One Piece” acapara la portada de la Weekly Shonen Jump y en la portada del episodio tenemos un color spread donde vemos a Nami en Bikini junto a los demás Mugiwaras comiendo helado.

El capítulo inicia donde terminó el anterior, a las afueras de Egghead donde está la batalla principal.

Luffy grita “¡Tengan cuidado con sus patas, están cubiertas de veneno! ¡Si los tocan morirán!”, mientras Saturno lanza una serie de ataques potentes y los gigantes se defienden con sus escudos.

“¡Waaaa, estamos haciendo lo mejor que podemos Mugiwara, pero sus ataques son demasiado fuetes!”, gritan los gigantes. Saturno está explotando en ira, pero Luffy comienza a girar su brazo y le dice “maldito, incluso ahora quieres detenernos”, mientras mira de reojo como es que Bonney intenta transformarse pero no puede.

Luffy se queda mirándola y Saturno aprovecha el momento para lanzar un ataque contra Bonney, pero es el mismo Luffy que con un puñetazo desvía la pata de araña de Saturno.

El ver esto le da el coraje a Bonney que consigue llegar al Gear 5 ante la mirada de Saturno y de los gigantes, dejando perplejo al anciano del Gorosei. Bonney está jadeando ya que es un poder que realmente no puede controlar, pero Luffy le dice “jaja, muy bien Bonney, ¡te lo dejaré a ti!”.

Ahora nos vamos al mensaje de Vegapunk mientras las personas comienzan a gritar desesperadas y confundidas. “El día que sea revelado todo lo sucedido durante el Siglo Vacío tarde o temprano llegará”. Pasamos con la princesa Shirahosi, “se dice que la causa de que los continentes se hundieran...”, mientras pasamos a Vivi “fue por las armas utilizadas por el hombre, lo que provocó tal catástrofe, pero... la verdad es que esos artefactos todavía existen en nuestros días”, mientras vemos a Conie y Aisha en Skypeia.

“No obstante, la fatídica historia parecía obstinada en que desaparecieran todos los descendientes de razas extrañas”, mientras vemos a Kuma y un recuerdo de este cuando le dice a Vegapunk que es de sangre Bucanera, preguntando la diferencia entre su sangre y la sangre humana.

Vemos a Marco que recuerda palabras de Barbablanca. “Hace mucho tiempo sobre el continente rojo, existió un reino de dioses”. Vemos a King recordando cosas que le decían “¿alguien de la trinu lunaria? ¡Si informamos esto al Gobierno ganaremos 100 millones de berries!”. Luego vemos a Puddin, que le decian “qué fea, miren a esa niña de los tres ojos”.

Volvemos a la batalla, Bonney destella júbilo mientras los gigantes gritan “¿Es Nika?” y ella se planta frente a Saturno y le dice “si alguien tiene que acabar contigo, soy yo”, pero Saturno responde que solo es una mala imitación de ese mono y justo cuando le iba a clavar todas las patas de araña a Bonney, apareció Luffy con sus piernas para desviar los ataques gritando “ni te atrevas cabrón”, mientras Saturno se enoja y Luffy ríe. Bonney está en lágrimas recordando las palabras que le dijo a su padre.

Saturno le dijo que “solo puede vivir y morir como un esclavo porque la historia lo decidió así”. “¿Cómo pudiste hacerle todo eso a mi padre maldito”, dice Bonney mientras recuerda a ella bailando junto a Kuma en la pose de Nika el Dios del Sol, “él vendrá a salvarte, ¡los superhéroes existen!”, mientras Kuma solamente mira.

“¡Deseaba tanto que viviésemos juntos los tres, creía que si me quedaba sola moriría, ¡pero elegí vivir!”, grita Bonney entre lágrimas. Bonney recuerda a Kuma y a Ginny “¡Muchas gracias por haber nacido Bonney, has sido una bendición para nosotros!” dice Kuma en su recuerdo. “Lo hice por ellos, también hiciste sufrir a mi madre”, grita mientra vemos a Kizaru en el suelo y a Sentomaru molesto.

Recuerda las palabras de Saturno “¡así como lo hice contigo, no sabes como disfruté experimentar con tu madre!”. “Es una blasfemia llamar dios a tipos como ustedes”, dice Bonney mientras recuerda a su madre conociéndola.

“Pero cuando tenía la esperanza en el suelo me di cuenta, ¡que Dios sí existe!”, grita Bonney mientras Saturno dice “que no son más que insectos molestos”, lo que no le importa a Bonney y alza el brazo con lo que le queda de poder y Luffy aparece junto a ella cargando su puño. “Kaiho no...” “Si algo llegara a ocurrir, quiero que todos intenten ponerse a salvo, suceda lo que suceda, creo en la sabiduría de la gente, creo en la ciencia, han pasado 25 años desde que Roger murió, han pasado 2 años de la muerte de Barbablanca. La caída de tales leyendas, solo es el inicio de una nueva era...”, dice el mensaje de Vegapunk mientras vemos con Luffy y Bonney usan el “¡Nika Punch!”, reventando a Saturno que empieza a sangrar mientras muchas partes se desprenden de su cuerpo y es atravezado.

Mientras cae el mensaje sigue “justo ahora, ¡existen personas que no pueden ser reprimidas aunque lo intenten!”. Luffy se mata de risa y le dice a Bonney que lo mandaron a volar demasiado lejos. “¡Lo has hecho muy bien, Bonney!”, le dice Luffy, mientras vemos el rostro de Kuma sonriendo en el suelo al ver a Bonney atacar.

Bonny estalla en lágrimas y los gigantes celebran tal hazaña, con lo que miran al cielo pues algo está volando. “¡Mugiwara, ese es tu barco!”, Usopp está gritando que los ayuden a aterrizar o si no podrían morir. Zoro se prepara para desenvainar su espada.

Vegapunk sigue “están más cerca que nadie de la verdad. De hecho, es probable que Roger haya tenido todo esto planeado” mientras recordamos el momento en el que Roger dice que escondió todo en el One Piece.

Vemos a Shakuyaku tapando a Rayleigh borracho, los piratas del mundo están absolutamente emocionados porque se viene el mensaje del One Piece en Hachinosu. “¡Ya quiero que venga el comodoro!”, gritan.

“No obstante, no es seguro que aquel que desea JoyBoy encuentre eso”, sigue el mensaje mientras vamos con Shanks y su tripulación que escuchan todo.

En la isla Karai Bari, los piratas de Buggy comienzan a gritar “¡Presidente Buggy, no nos equivocamos con usted, siempre supera nuestras expectativas, es increíble que sea alguien tan importnate ahora, sus ambiciones no tienen límites!”, mientras Mihawk y Crocodile lo miran asqueados.

“¡No debemos quedarnos de brazos cruzados, tenemos que encontrarlo primero!, grita Punk mientras en el cuartel general de la marina dicen que quieren buscarlo pero si lo hacen, quién protegerá a los civiles.

“¡Ya no hay forma de que esto sea detenido... Aquél que lo encuentre, tendrá el destino entre sus manos...”, finalizando el capítulo 1121 de “One Piece” con Akainu, Dragon, Imu-sama, un nuevo espadachín sin nombre, Koby, Aokiji, Saint Figarland Garling, Sabo Shanks, Barbanegra, Buggy y Luffy, terminando de escuchar el mensaje de Vegapunk.

“¡Todo eso dependerá, de quien consiga el ONE PIECE!”, la próxima semana no habrá manga.

Fecha confirmada del capítulo 1121 de “One Piece”

El capítulo 1121 del manga de “One Piece” saldrá el día domingo 21 de julio. Por otra parte, corre la posibilidad de que dicho episodio se filtre unos días antes. Posiblemente el jueves 18 del mismo mes.

¿Dónde leer legalmente el manga de “One Piece”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

Ficha técnica del manga de “One Piece”

Título: One Piece

Autor: Eiichiro Oda

Publicación Inicial: El manga de “One Piece” se serializó por primera vez en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en julio de 1997.

Resumen: “One Piece” es un manga shonen que sigue las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas del Sombrero de Paja, mientras navegan por el Grand Line en busca del tesoro más grande del mundo, conocido como el “One Piece”. La historia se desarrolla en un mundo lleno de piratas, misteriosas frutas del diablo que otorgan habilidades especiales, y una gran variedad de personajes únicos.

