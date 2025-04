El actor cubano-estadounidense William Levy se pronunció tras haber sido arrestado el pasado lunes en Weston, al sur de la Florida, por cargos de intoxicación, conducta de desorden público e invasión de propiedad privada.

Según los registros de arresto revisados por medios locales, el protagonista de telenovelas como “Sortilegio” y “Café con aroma de mujer”, de 44 años, se encontraba “altamente intoxicado y causando disturbios dentro de un restaurante”. El reporte añade que el gerente del establecimiento le pidió no regresar al lugar.

Levy fue trasladado a la cárcel principal del condado de Broward, en Fort Lauderdale, y permaneció bajo custodia hasta el martes por la tarde, cuando compareció ante un juez, quien le impuso una fianza de 500 dólares. Esa misma noche, el actor fue liberado.

¿Qué dijo William Levy sobre su arresto?

A su salida de la cárcel, Levy intentó evadir a la prensa, pero fue interceptado por reporteros. “Es una situación un poquito incómoda porque en verdad estaba con un padre más del equipo, tomándome unos traguitos, como solemos hacer”, declaró según “The Independent”, y agregó que su acompañante estaba involucrado en una discusión. “Intenté detener una pelea y yo terminé enmarrocado. Empecé a discutir con otro tipo para calmar la situación, y terminé siendo el arrestado”, agregó.

Por su parte, ni los representantes del actor ni la Oficina del Sheriff de Broward han ofrecido comentarios oficiales adicionales.

Levy, nacido en Cuba y radicado en Miami desde su adolescencia, tiene una reconocida carrera tanto en telenovelas como en producciones de cine. Además de sus papeles en la pantalla chica, ha participado en películas como “Resident Evil: The Final Chapter” y “Killing Sarai”, y alcanzó popularidad en Estados Unidos tras llegar a la final del programa “Dancing with the Stars” en 2012.

En redes sociales, el actor se mantiene activo, especialmente en Instagram, donde comparte momentos junto a sus hijos Christopher y Kailey, fruto de su relación con la actriz Elizabeth Gutiérrez. La pareja, que inició su romance en 2003, confirmó su separación definitiva en 2024, tras una historia marcada por idas y venidas.

La noticia del arresto de Levy ha generado un amplio revuelo en redes sociales, tanto por la gravedad de los cargos como por el perfil mediático del actor. Por el momento, se espera que el caso siga su curso legal en las próximas semanas.

¿Por qué arrestaron a William Levy?

Según los reportes policiales citados por el periodista Álex Rodríguez en el programa de Univisión “Despierta América”, Levy fue arrestado tras causar disturbios en estado de ebriedad dentro del restaurante Baires Grill. El gerente del local advirtió al actor que no podía seguir bebiendo y le entregó la cuenta, pero tras una serie de incidentes, Levy y su acompañante se encerraron en el baño y luego se tornaron agresivos con una camarera que se negó a servirles más alcohol.

Según el programa de televisión, en el informe oficial, se detalla que el amigo del actor intentó ahorcar al mánager (supervisor del bar) y agredió a otro comensal que intervino. Al llegar la policía, Levy ignoró las órdenes de los agentes de abandonar el lugar, lo que derivó en su detención por desobediencia y alteración del orden público. Además, intentó regresar al restaurante tras haber sido expulsado, según indica el parte oficial.