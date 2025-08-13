Sin lugar a duda, las celebridades perciben una gran emoción al saber que sus hijos pretenden seguir sus pasos profesionales en busca del éxito. Por suponer, William Levy no solo siente una inmensa alegría al saber que su hija Kailey incursionará en la actuación, pues también trabajará junto a ella en un próximo proyecto de cine.

En una entrevista otorgada la revista People, el galán de telenovelas habló sobre su situación actual, los proyectos que se avecinan y su rol como padre. Recientemente, Levy ha estado presente en distintos medios de comunicación para promocionar su nueva serie ‘Camino a Arcadia’ , ya que es uno de los actores principales.

Si bien considera especial este proyecto, no ha ocultado su emoción al revelar que muy pronto se iniciarán las grabaciones en España de una nueva película. En esta, el elenco estará conformado por él y su hija Kailey, quien tiene 15 años.

Kailey Levy incursionará en la actuación a los 15 años de edad. Seguirá los pasos de sus padres. (Crédito: @kaileylevy19 / Instagram)

“Empezamos a grabarlo el 15 de septiembre. Es un proyecto increíble, va a ser como el seguimiento en una película que acabamos de hacer y es con mi hija (Kailey)”, declaró la revista citada.

El protagonista de ‘Triunfo del amor’ contó que será muy “lindo” compartir un set con uno de sus hijos que tuvo con Elizabeth Gutiérrez . Además, contó que Kailey ya se está preparando para esta película y que está totalmente entusiasmada con esta oportunidad.

Kailey es producto del amor entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez. (Crédito: @kaileylevy19 / Instagram)

¿Cómo se prepara William Levy en sus escenas de actuación junto a su hija Kailey?

El actor de 44 años puntualizó que aún no ha ensayado sus líneas que comparte con Kailey . Si bien asegura que lee el guion una o dos veces, prefiere que la improvisación esté presente durante el rodaje de las escenas.

“A mí me gusta ser espontáneo, me gusta improvisar y si hacemos eso (ensayar sus líneas) va a quedar muy planeado. Prefiero que las escenas se vayan llevando a cabo en el momento de que grabemos en el set porque ahí vas descubriendo cosas nuevas”, dijo. William Levy.

William Levy ha demostrado tener una excelente relación con sus dos hijos, Christopher y Kailey. (Crédito: @kaileylevy19 / @willevy / Instagram)

