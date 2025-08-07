No hay duda de que William Levy sigue siendo uno de los actores más queridos del mundo hispano. A sus 44 años, el actor cubano vive lo que él mismo ha llamado “uno de los mejores momentos de su vida”, según una entrevista con People en Español. Tranquilo, agradecido y lleno de proyectos, Levy regresa con fuerza este 8 de agosto con el estreno de “Camino a Arcadia”, su nueva serie original para ViX, en la que no solo actúa como protagonista, sino también como productor ejecutivo.

Desde hace un tiempo, Levy viene apostando por papeles más profundos y series que se alejan del típico formato de telenovela y “Camino a Arcadia” parece ser un paso firme en esa dirección. La historia combina elementos de thriller, drama romántico y secretos familiares, todo ambientado en un entorno que mezcla belleza natural con tensión emocional. Además, lo acompaña un elenco estelar encabezado por Michelle Renaud y Paula Echevarría.

¿DE QUÉ TRATA “CAMINO A ARCADIA”?

La serie gira en torno a Pablo, un entrenador de lucha canaria que vive en el pueblo de Arcadia junto a su hijo Bruno. Todo parece tranquilo en su vida hasta que su pasado oscuro —uno que había intentado dejar atrás— vuelve para enfrentarlo de la peor manera. En medio de esta tormenta, se reencuentra con su primer amor, que además es la madre de su hijo. La serie mezcla tensión emocional, misterios familiares y muchas verdades ocultas que se irán revelando con cada episodio.

William Levy bajo el personaje de Pablo en la serie "Camino a Arcadia" (Foto: ViX)

¿DÓNDE Y CÓMO PUEDES VERLA?

“Camino a Arcadia” se estrena el 8 de agosto y estará disponible exclusivamente en ViX, la plataforma de streaming en español de TelevisaUnivision. Puedes ver los episodios desde la aplicación móvil, en smart TVs o desde el sitio web de ViX. La plataforma ofrece una versión gratuita con anuncios, pero para acceder a estrenos y contenido premium como esta serie, necesitas una suscripción paga.

UN ELENCO INTERNACIONAL QUE PROMETE

Junto a William Levy, la serie cuenta con la participación de Michelle Renaud, reconocida por su trabajo en telenovelas como “La Herencia” y “Quererlo Todo”, y Paula Echevarría, una de las actrices más populares de España. Esta combinación de talentos le da al proyecto un aire internacional que lo hace aún más atractivo. La química entre los protagonistas ya ha generado comentarios positivos entre quienes han visto adelantos.

LEVY TAMBIÉN ES PRODUCTOR

Aunque lo conocemos principalmente como actor, William Levy también ha asumido un rol importante detrás de cámaras como productor ejecutivo. Él mismo contó que el proyecto comenzó tras una reunión con el productor David Martínez en su casa en Miami, donde le presentaron la idea. A partir de ahí, comenzaron a trabajar en los guiones y a desarrollar lo que hoy conocemos como “Camino a Arcadia”. Levy asegura que, una vez en el set, se concentra al 100% en su actuación, dejando el rol de productor en segundo plano.

Levy confesó, en una conversación con People en Español, que este personaje fue un verdadero desafío, ya que tuvo que interpretar a dos versiones del mismo hombre: el del pasado y el del presente. “Fue un personaje complicado”, comentó en una entrevista. Esa complejidad lo motivó a involucrarse aún más y entregarse por completo al papel. Para él, esta serie representa una oportunidad de mostrar una nueva faceta como actor.

¿DÓNDE SE GRABÓ ESTA SERIE?

“Camino a Arcadia” fue filmada en Tenerife, una de las Islas Canarias. Esta no es la primera vez que Levy graba allí; también lo hizo en “Montecristo” y “Bajo un volcán”. La isla, según él, le recuerda mucho a Cuba por su ambiente cálido, sus paisajes y su gente. Además, resalta la gastronomía local —especialmente los mariscos— como uno de los grandes atractivos del lugar.

William Levy y Paula Echevarría en la serie "Camino a Arcadia" (Foto: ViX)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.