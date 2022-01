Conforme a los criterios de Saber más

“Spider-Man: No Way Home” se estrenó el pasado 16 de diciembre en todo el mundo y es hasta la fecha la cinta estrenada en cines más exitosa en pandemia.

Según detalla Box Office Mojo, el sitio web dedicado al conteo de los ingresos de taquilla de las películas, la última entrega dirigida por Jon Watts y protagonizada por Tom Holland ha recaudado hasta el momento US$1,372,600,664, superando así a la saga de Tobey Maguire, Andrew Garfield y las del mismo protagonista actual.

Por si esto fuera poco, “Spider-Man: No Way Home” es también la producción de Sony que más rápido ha alcanzado los 1.000 millones de recaudación desde que en 2015 lo hiciera “Star Wars: The Force Awakens”.

Y todo este éxito responde a la expectativa enorme que generó desde mediados del 2020, en plena ola del Coronavirus, los rumores de un spider verso del Hombre Araña con Tobey Maguire y Andrew Garfield, incluidos.

Con tres semanas en las salas de cine, y con la aprobación de la crítica y del público en su mayoría, secretos, detalles y curiosidades del rodaje de “Spider-Man: No Way Home” son los que van llegando. Recientemente, en redes sociales se difundieron extractos del detrás de cámaras de la cinta. Además, los guionistas Chris McKenna y Erik Sommers reflexionaron sobre cómo fue escribir esta historia cargada de multirealidades.

Vamos por partes. En las imágenes del “behind the scenes” mencionadas líneas arriba, vemos detalles del filme rodado entre Nueva York y Atlanta. Las imágenes nos muestran, por ejemplo, las acrobacias de Tom Holland y su doble detrás del traje arácnido. En otra escena, vemos a Alfred Molina (Doctor Octopus) junto a Tom Holland (Spider Man) y a Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) en el santuario de este último.

Una escena que llama mucho la atención y es de las más queridas de esta última cinta es el momento en que Octopus le dice “Hola” a Spiderman, pero esta vez sin efectos y apoyados en el famoso fondo azul del CGI.

A CONTINUACIÓN, SPOILERS

En cuanto a las declaraciones de Chris McKenna y Erik Sommers, los guionistas declararon en entrevista a The Hollywood Reporter que para diciembre de 2020, Maguire y Garfield firmaron ser parte del ambicioso proyecto, pero aún no habían recibido ninguna página de guion. “La presión estaba en aumento, ya que la producción se apresuraba a filmar las escenas críticas del tercer acto de los actores que los vieron unirse con el Peter Parker de Tom Holland.

La entrevista da cuenta que cerca a la Navidad de 2020, los escritores enviaron los guiones de “Spider-Man: No Way Home” a Andrew y Tobey y que se sintieron aliviados al descubrir que a los actores no solo les gustó lo que leyeron, sino que también fueron socios entusiastas para desarrollar aún más sus personajes.

“Tenían pensamientos, y fue realmente interesante y útil ver sus pensamientos”, le dijo Sommers a The Hollywood Reporter.

“Nadie conoce al personaje tan bien (o piensa tanto en él) como alguien que tiene que encarnarlo y venderlo. ... Definitivamente esto le dio forma a lo que hicimos. “Ellos (Andrew y Tobey) tenían grandes ideas que realmente elevaron todo lo que estábamos buscando y agregaron capas y un arco, y realmente comenzamos a perfeccionar la idea de que estos dos muchachos realmente estaban ayudando al Peter de Tom en su viaje para convertirse en quien termina convirtiéndose”. declaró McKenna.

“Hay un momento moral crucial que lo ayudan a superar en el clímax de la película. Mucho de eso fue aportado por las ideas de Tobey y Andrew y la configuración de lo que pensaban que sus personajes podían aportar a esta historia“, agregó.

McKenna reveló también que empezaron a escribir el guion sin saber con exactitud qué personajes del pasado volverían. En la escena en la que los villanos son atrapados en el santuario de Strange, por ejemplo:

“Una vez que se decidió colectivamente que íbamos a dar este giro, tuvimos que comprometernos y hacer lo correcto para la historia. Si pensáramos: “Aquí es donde debería entrar esta persona, así es como tendría una influencia en esta historia y en el viaje de Peter, este sería el lugar correcto. Escribámoslo para tener a esta persona. Si no funciona, obviamente lo haremos“, señaló Sommers. “Muchas veces, cuando se impone una restricción creativa a las cosas, termina conduciendo a algunas soluciones y decisiones creativas. Tuvimos que planificar con optimismo y funcionó”, agregó.

La modernidad de hoy

En una entrevista con Befores & Afters , el supervisor de efectos visuales de producción de Spider-Man: No Way Home, Kelly Port, habló sobre cómo los equipos de efectos visuales hicieron posibles los retornos y secuencias elaboradas con viejos y queridos personajes.

Port explicó, por ejemplo, que en la escena en la que Octopus se encuentra por primera vez con Peter y comienza a lanzar autos, hay actores dentro de estos.

“Dan Sudick y su equipo de efectos especiales construyeron algunas plataformas especializadas. Una era que cuando la asistente del vicecanciller (Paula Newsome) estuviera dentro del automóvil, este podría inclinarse 90 grados hacia abajo, es decir, pasar de plano a 90 grados. Entonces, cuando ves su expresión, bueno, ella no era fanática de esa plataforma. ¡Me sentí mal por ella! Pero eso fue un auténtico miedo en ella. Estaba bastante arriba y básicamente se inclinó hacia abajo”.

“Luego ponemos el ambiente a su alrededor. Además, a pesar de que era un automóvil de acción real con ella en él, tuvimos que reemplazar gran parte de esa superficie exterior en el automóvil para obtener todos los reflejos adecuados. Una de mis tomas favoritas es cuando Spidey se balancea hacia abajo, boca abajo y luego se gira hacia la cámara para ver a Ock, y me encantan todos los reflejos allí y de todo ese entorno. Y luego, por supuesto, están esas grandes, grandes explosiones con las que Sudick es genial, como cuando Goblin lanza las bombas. Esas fueron explosiones realmente grandes que fueron divertidas de ver en el set”, agregó Port.

Port habló también de los trajes de los tres Spiderman: “Basamos nuestros trajes digitales en lo que hizo nuestro departamento de vestuario. Y creo que en su mayor parte, los basaron en los trajes originales. Sin embargo, podría haber una pequeña variación en ellos. El hecho de que Tobey y Andrew vinieran de una línea de tiempo un poco posterior, son mayores, por lo que el tiempo ha pasado, y han vivido sus vidas y probablemente han cambiado sus trajes o los han aumentado un poco”.

Otro detalle revelado por Port fue que tanto las imágenes en las que se les ve como humanos a Rhys Ifans (Dr. Curt Connors) y Thomas Hayden Church (Sandman) fueron recicladas de “Spiderman 3″ de 2007 y “Amazing Spiderman 2″ de 2014. Las razones de porqué los actores no fueron al set de rodaje se desconocen hasta el momento.

DATO

A finales de diciembre, Amy Pascal, productora de “Spider-Man” desde hace mucho tiempo, dijo que se espera que Holland siga desempeñando el papel del arácnido en más películas del Universo Cinematográfico de Marvel.

“Esta no es la última película que vamos a hacer con Marvel - [esta no es] la última película de Spider-Man... Nos estamos preparando para hacer la próxima película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel, simplemente no es parte de ... estamos pensando en esto como tres películas, y ahora vamos a pasar a las siguientes tres. Esta no es la última de nuestras películas de MCU“, señaló.

