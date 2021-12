Conforme a los criterios de Saber más

Inspirados y emocionados al ver nuevamente a Andrew Garfield como el arácnido en “Spider-Man: No Way Home”, los fans del superhéroe se han movilizado en redes sociales y han anunciado que el 25 de diciembre le harán saber a Sony Pictures que quieren ver al actor en una tercera cinta de “The Amazing Spider-Man”.

A través del hashtag #MakeTASM3, el pedido tiene como objetivo captar la atención, no solo de la productora cinematográfica sino del mundo entero y para ello han establecido horarios en cada país.

Con el Spider-verso establecido en “Spider-Man: No Way Home”, la continuidad de Andrew Garfield y Tobey Maguire en la piel de sus respectivos Spider-Man parece no acabar en la tercera película de Tom Holland. Se dice que Marvel y Disney tendría planes para ellos en las infinitas alternativas que abre el famoso multiverso en el UCM.

Vale destacar que ante el fracaso en taquilla de “The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro”, la segunda película protagonizada por Garfield en 2014, Sony decidió cancelar la continuidad del actor como el superhéroe y decidió volver a cero con la franquicia. Así, en 2017 estrenó con Tom Holland “Spider-Man: Homecoming”, la primera de una trilogía que incluía al arácnido dentro del UCM.

En la página web Rotten Tomatoes, “The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro” tuvo una aprobación de 53% y críticas nada buenas.

Poster de The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro de 2014.

LA MÁS TAQUILLERA

Con 600 millones de dólares (más de 530 millones de euros al cambio actual) ingresados en el mundo durante su primer fin de semana, “Spider-Man: No Way Home” se convirtió en el tercer mejor estreno internacional de la historia.

Estas cifras le situaron solo por detrás de ‘Vengadores: Endgame’ (1.200 millones de dólares, más de 1.060 millones de euros) y ‘Vengadores: Infinity War’ (640 millones de dólares, unos 567 millones de euros).

En el mercado estadounidense, el más importante para Hollywood, la película se convirtió en el segundo debut más taquillero de la historia del país, al superar los 260 millones de dólares (230,4 millones de euros), según la revisión de cuentas que Sony realizó el lunes.

Así, ‘Spider-Man: No Way Home’ no solo es el mejor lanzamiento de toda la pandemia, sino que en Estados Unidos también ha conseguido superar al debut de pesos pesados como ‘Avengers: Infinity War’ (257 millones de dólares en 2018, casi 228 millones de euros al cambio actual) y ‘Star Wars: El ascenso de Skywalker’ (177 millones en 2019, unos 157 millones de euros).

Pero además, con sus 600 millones de dólares recaudados en todo el mundo gracias a un estreno simultáneo en varios países, la última entrega del superhéroe arácnido está en camino de convertirse en el primer filme que supera los 1.000 millones de dólares (886 millones de euros) desde que comenzó la pandemia hace casi dos años.





