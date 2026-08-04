Mary Rivera, actriz de “Spider-Man: No Way Home”, falleció a los 82 años. (Foto: Captura de YouTube / Sony Pictures Entertainment)
Mary Rivera, actriz de “Spider-Man: No Way Home”, falleció a los 82 años. (Foto: Captura de YouTube / Sony Pictures Entertainment)
Por Redacción EC

La actriz Mary Rivera, conocida por interpretar a la abuela de ‘Ned Leeds’ en “Spider-Man: No Way Home”, falleció a los 82 años el pasado 15 de abril, según informó un familiar a TMZ. Su muerte se produjo en Honolulu, Hawái, tras permanecer varios meses en estado crítico a causa de un ictus.

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