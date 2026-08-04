La actriz Mary Rivera, conocida por interpretar a la abuela de ‘Ned Leeds’ en “Spider-Man: No Way Home”, falleció a los 82 años el pasado 15 de abril, según informó un familiar a TMZ. Su muerte se produjo en Honolulu, Hawái, tras permanecer varios meses en estado crítico a causa de un ictus.

De acuerdo con la información difundida por TMZ, los médicos que atendieron a la actriz advirtieron a la familia que su estado era grave, y que pese a que podría salir del coma, su pronóstico no resultaría positivo.

“El familiar explicó lo que los médicos le dijeron que, incluso si Mary salía del coma, su pronóstico no sería bueno, por lo que la familia tomó la difícil decisión de desconectarla del soporte vital”, señaló TMZ en un reciente reporte.

Mary Rivera, actriz de “Spider-Man: No Way Home”, falleció a los 82 años. (Foto: Captura de YouTube / Sony Pictures Entertainment)

Cabe mencionar que Mary Rivera falleció el 15 de abril de 2026 en Honolulu, Hawái, pero la familia decidió comunicar su deceso el lunes 3 de agosto, así especificó el medio internacional.

Pese a las complicaciones de salud que afrontó en sus últimos meses, un familiar de Mary Rivera declaró a TMZ que la actriz “vivió una buena vida” y que se sentía profundamente orgullosa de haber formado parte de “Spider-Man: No Way Home”.

“Su familia la animó a audicionar para el papel, que finalmente se convirtió en uno de sus mayores logros… Le sobreviven su esposo, Alejandro, sus hijos, 11 nietos y cuatro bisnietos”, informó el citado medio.

Mary Rivera y su participación en “Spider-Man: No Way Home”

Mary Rivera nació el 2 de junio de 1943 en Iloilo, Filipinas. Aunque desarrolló una trayectoria artística de bajo perfil, alcanzó reconocimiento internacional gracias a su participación en “Spider-Man: No Way Home”.

En la película, Mary Rivera interpretó a la abuela ‘Lola’ de ‘Ned Leeds’, personaje encarnado por Jacob Batalon. Su aparición ocurre cuando los personajes interpretados por Andrew Garfield y Tobey Maguire llegan al departamento de ‘Ned’ tras abrirse los portales del multiverso.

Richard Lawson de Vanity Fair resalta la actuación de los actores, poniendo atención en particular la del protagonista Tom Holland, quien tiene que ejercitar sus "músculos emotivos": "Holland ha construido un legado que perdurará durante mucho tiempo en el firmamento de Spider-Man; es mejor que se vaya por la puerta grande antes agotar su bienvenida. Las probabilidades de que eso ocurra son, por supuesto, mínimas." (Foto: Columbia Pictures/ Marvel Studios)

Tras el estreno del filme, la actriz reveló en entrevistas que originalmente su personaje no tenía diálogos. No obstante, durante el proceso de producción se incorporó la breve interacción que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más recordados por los seguidores de Marvel.