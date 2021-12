Tras meses de especulaciones y teorías, “Spider-Man: No Way Home” llegó a los cines este 16 de diciembre para revelar todos los misterios de la nueva aventura del Hombre Araña. Entre los más importantes de la cinta protagonizada por Tom Holland estaba la interrogante de si también aparecerán en la cinta sus predecesores en el rol Tobey Maguire y Andrew Garfield. Advertencia, en esta nota hablaremos de detalles de la película.

SPOILERS ABAJO

La respuesta a la anterior pregunta es, para sorpresa de pocos, un rotundo sí. Es más, la presencia de las anteriores versiones del Hombre Araña no se reducen a pequeños cameos, sino que forman parte imprescindible de la película.

Ambos héroes aparecen en la segunda mitad de la película debido a intervención fortuita de Ned Leeds (Jacob Batalon) , quien gracias al uso de un anillo mágico de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) y su deseo de “encontrar a Peter Parker”, logra abrir portales a las locaciones donde se encontraban las otras contrapartes del Hombre Araña.

Algo que hay que reconocer de “No Way Home” es su ambición de intentar ser no solo una conclusión para las primeras dos películas de “Spider-Man” en el MCU, sino también para las otras dos sagas que la precedieron, dándole un epílogo y una promesa de un futuro mejor no solo a sus villanos, sino también a sus héroes.

Y es que si hay una astilla que ha molestado a los fanáticos de Spider-Man durante las últimas décadas, es que ninguna de las anteriores sagas tuvo un verdadero final. Aunque llamamos trilogía a las películas de Sam Raimi protagonizadas por Maguire, la verdad es que el realizador planeaba un par de películas más antes que el desastre que fue “Spider-Man 3″ terminara matando la franquicia. Mientras tanto, la saga de “The Amazing Spider-Man” protagonizada por Garfield fue concluida prematuramente en la segunda película para hacer lugar a la versión del MCU de Tom Holland, dejando el tercer acto para siempre inconcluso.

Cabe rescatar que a diferencia de los villanos de la película, quienes llegaron al MCU momentos previos a sus muertes, las versiones del Hombre Araña de Maguire y Garfield parecen haber continuado con su carrera de superhéroes en los años que los separan de la de Tom Holland.

Pero esto no significa que sean perfectos y el Spider-Man de Garfield parece todavía profundamente afectado por la muerte de Gwen Stacy en “The Amazing Spider-Man 2″, mientras que la versión de Tobey Maguire, la más veterana de los tres, parece al menos haber encontrado un balance entre su vida personal y su como superhéroe gracias al amor de su versión de Mary Jane.

Ambos sirven no solo como fuente de consejos y espejos de las posibilidades futuras en las que el personaje interpretado por Tom Holland puede verse reflejado en sus momentos más difíciles, sino que también forman una relación de entendimiento que muestra que, a pesar de sus diferencias superficiales, los tres mantienen las tendencias heroicas que forman parte esencial de la identidad de Peter Parker.

Es de notar que los predecesores de Spider-Man no solo sirven en beneficio de la versión del MCU y ambos encuentran un clímax para su propia historia durante sus acciones en la cinta. La versión de “The Amazing Spider-Man” logra su redención al salvar a MJ de un destino similar a Gwen Stacy, mientras que la de la trilogía original de “Spider-Man” consigue por fin salvar a Norman Osborn, evitando que su contraparte más joven caiga en un camino más oscuro, y reconciliarse por fin con su mentor Otto Octavius.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

"Spiderman: No Way Home". (Fuente: Sony Pictures)