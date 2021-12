Conforme a los criterios de Saber más

El nombre de Andrew Garfield ha vuelto a sonar fuerte después de que el actor formara parte del ansiado Spider Verso de “Spider-Man: No Way Home”, junto a Tom Holland y Tobey Maguire. En las últimas horas, el hashtag #MakeTASM3, resume el pedido que los fans harán el 25 de diciembre a Sony Pictures: que el actor de 38 años protagonice “The Amazing Spiderman 3″, la cual nunca vio la luz después de la mala acogida de la segunda película estrenada en 2014.

Pero cuál hubiera sido el argumento de “The Amazing Spiderman 3″. Retrocedamos 7 años en el tiempo. En febrero del 2014 Sony Pictures anunció que Marc Webb estaría a cargo de la dirección de The Amazing Spider-Man 3, la cual se hubiera estrenado en 2016.

Según contó Webb, a Den of Geek en 2017, en la nueva trama Osborn hubiera sido el villano principal de su trilogía: “Íbamos a congelar su cabeza y después iba a ser devuelto a la vida. Había un personaje llamado The Gentleman. Teníamos ciertas nociones de cómo hacerlo, pero creo que quizás estábamos siendo demasiado ambiciosos cuando empezamos a construir algunas cosas. [Osborn] iba a ser el villano principal. Iba a volver y liderar a los Seis Siniestros. Y también habíamos hablado algo del Buitre”.

Y esto decía The Hollywood Reporter en aquel entonces: “De puertas adentro, Sony admite que está buscando refrescar la marca pero no tienen planes para grandes ajustes, con Webb volviendo para completar la trilogía.” Según THR, Jamie Foxx volverá a repetir su papel de Electro en Los 6 Siniestros, pero no aparecerá en The Amazing Spider-Man 3″.

De otro lado, Dennis Leary, el actor que hizo de George Stacy, contó en 2015 a IGN que en la tercera película de Garfield, este se encargaría de resucitar a quienes habían muerto en las anteriores entregas.

“Parte de la discusión sobre la tercera era que en este punto, Spider-Man podría tomar esta fórmula y regenerar a las personas en su vida que habían muerto”, señaló. El hecho es que la tercera cinta con Garfield como el arácnido nunca llegó.

UN CAMBIO RADICAL

En una entrevista reciente al New York Times, Kevin Feige. actual presidente de Marvel. reveló que la razón por la que “The Amazing Spider-Man 3″ nunca vio la luz fue porque él le sugirió a Amy Pascal, presidenta de Sony Pictures desde 2006 hasta 2015, empezar una nueva franquicia en unión con el UCM.

“Pascal fue la principal ejecutiva cinematográfica de Sony en 2014 cuando “The Amazing Spider-Man 2″ debutó con críticas negativas generalizadas. Acudió a Feige para pedirle consejo sobre cómo seguir adelante con el personaje. Cuando este sugirió que Marvel Studios hiciera la próxima película de “Spider-Man”, ella no se lo tomó bien. Le tiré un sándwich”, se lee en la mencionada edición.

“Realmente quiero que me ayudes en esta próxima película. Tenemos estas grandes ideas para el próximo filme. Es algo asombroso”, recordó Feige. Y dije: ‘No soy bueno en eso, dar consejos y marcharme. La única forma en que sé cómo ayudarte es si hacemos la película para ti”.

La charla continúa:

“A pesar del desdén inicial de Pascal por la idea, ella se abrió después de que Feige hiciera sugerencias más específicas sobre cómo llevar a Spider-Man al Universo Cinematográfico de Marvel : “[Él] dijo: ‘Tengo una idea. ¿Y si Tony Stark hace el traje de Peter? Y tan pronto como dijo eso, comprendí las posibilidades de lo que podríamos hacer juntos. Tener a Iron Man y Spidey en el mismo mundo, uno arraigado más en la innovación tecnológica, el nuevo traje, y menos en la experimentación médica, que es donde estábamos confinados antes, se sintió mucho más moderno“.

DATOS

-“The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro” logró una taquilla mundial de US$ 709 millones, un número nada despreciable para la saga. Sin embargo, las críticas le jugaron en contra.

-En la página web Rotten Tomatoes, la segunda cinta protagonizada por Andrew Garfield tuvo una aprobación de 53%.

