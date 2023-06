“Spider-Man Across the Spider-Verse” se ha instaurado como una (en caso no sea la mejor) de las mejores películas del “Hombre araña” y es así que la trilogía protagonizada por Miles Morales llegará a su fin con “Spider-Man Beyond the Spider-Verse”, la cual cerrará el capítulo del arácnido en el plano multiversal.

En el año 2021 se confirmó que “Across the Spider-Verse” iba a ser dividido en dos partes; sin embargo, Sony optó por contar dos historias entrelazadas y cambiarle el nombre a la cinta que cierra la trilogía, por lo que va con el “Beyond” y con Miles Morales a la cabeza de toda esta trama que ha encandilado a los fans.

¿Cuándo se estrena “Spider-Man Beyond the Spider-Verse”?

En estos momentos, el estreno de la última película de la trilogía de Miles Morales está programado para estrenarse el 29 de marzo de 2024 pero como todos saben, cabe la posibilidad de que esta fecha se mueva con forme los planes de Sony vayan avanzando.

Por ahora, solo nos queda seguir disfrutando de Miles, Gwen, Peter B. Parker y demás en la aventura que los escritores y el director Joaquim Dos Santos nos han regalado, el cliffhanger que marcará el spider-verse.