El cine de superhéroes ha demostrado ser lo suficientemente atractivo para captar millones de espectadores; a su vez, estas personas le han dado millones de dólares a los estudios, que en respuesta han invertido en más películas. Pero hay un límite de cuán original se puede ser con los arquetipos del género antes de hundirse en la repetición. ¿Existe una alternativa ante el inevitable tedio? Sí, esa es “Spider-Man: A través del Spider-Verso” (“Spider-Man: Across the Spider-Verse”), que proviene del casi monopólico Marvel, pero desarrollada por Sony.

“Spider-Man: A través del Spider-Verso” La trama Meses después de la lucha contra Wilson Fisk, Miles Morales (Shameik Moore) es un experimentado Spider-Man cuya vida heroica se interpone a su vida escolar. Su pelea contra el díscolo villano The Spot (Jason Schwartzman) lo lleva a conocer a la Sociedad Arácnida, grupo de héroes de múltiples universos, todos los cuales comparten el nombre del Hombre Araña o derivados. Entre ellos está Gwen Stacy (Hailee Steinfeld), Spider-Woman, quien le oculta un secreto al protagonista, y Miguel O’Hara (Oscar Isaac), un muy estricto Spider-Man del futuro. Ellos tienen una visión clara de qué significa tener los poderes de la araña, lo cual no sienta bien en Miles.

Esta película es excelente. ¿Por qué?

Primero, porque aprovecha las particularidades del medio. La anterior cinta de esta anunciada trilogía combinó animación por computadora con el estilo de coloreo de un cómic (los productores lo llamaron “pintura viviente”). Esto se replica con el universo de Miles en la nueva cinta, pero en los otros hay diferencias: cada uno tiene su propia paleta de colores, estilo de fondos, diseño de personajes; etc. El lema de la película es apuntar al contraste en todos sus niveles.

Un ejemplo de esto es el mundo de Gwen-Stacy, donde los colores del escenario reflejan los sentimientos de los personajes. Las escenas donde conversa con su padre, muy aparte de estar hermosamente dibujadas, muestran una libertad cromática que es notable por sí misma, sin tener mucha acción clásica para resaltar. Es una muestra de lo que ocurre cuando se combina desarrollo de personajes con dirección de arte, algo que funciona a niveles sensoriales y no tanto en lo racional. Establece el tono y complementa al guion.

En segundo lugar, la cinta empuña los tópicos clásicos de Spider-Man como un arma; dejan de ser su debilidad para convertirse en el corazón de la película. ¿Hartos de ver al tío Ben morir en cada una de las cintas o series del héroe? Los realizadores parecen estar en la misma situación, convirtiendo este hecho característico del personaje en un elemento del “destino” arácnido, de que sin importar cuánto se esfuerce el Hombre Araña, no podrá salvar a todos, incluso si una de las víctimas es alguien cercano, como un familiar.

La vida del héroe, y de sus muchas variantes en los cómics, está marcada por la tragedia. ¿Qué fue primero, el horror o el heroísmo? No hay mucho tiempo para preguntarse eso en la cinta, porque Miles, en su rebeldía, representa el cambio necesario a una imposición editorial (presente por décadas en el cómic) antes que una situación orgánica. La cinta, al ahondar en los mitos del Hombre Araña, es al mismo tiempo una crítica al estancamiento del género de los superhéroes. No se supone que las películas de superhéroes critiquen el material original, solo tienen que adaptarlo. No en el guion de Phil Lord y Chris Miller, que traducen en secuencias de acción una diatriba sobre la cultura de los superhéroes. Esto no es tarea fácil, lo cual habla del talento de estos guionistas.

Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) y Miles Morales (Shameik Moore) en el "hub" de la Sociedad Arácnida. / Sony Pictures Animation

La última pieza

Casi en su totalidad, la película es sobre la lucha contra el destino, pero también contra la historia del personaje y la historia del cómic en el cine. Cuando el cine superheróico empezó, lo hizo con moderación: nada de trajes brillantes ni ideas jaladas de los pelos. “A través del Spider-Verso” es un producto de su tiempo, pero no de “este” tiempo, sino del futuro cercano: la palabra clave en esta película es la exageración. Los cómics no son conocidos por ser narraciones que se contengan. Al no requerir inversión alguna en efectos especiales, actores y música; escritor y dibujante tienen menos límites al plantear sus historias y si tienen que cruzar universos y mostrar naves espaciales en su historia, lo hacen, porque de alguna manera hay que vender el libro. La segunda película animada del Hombre Araña tiene ese factor cómic en cada una de sus escenas.

Eso se ve en el ya mencionado coloreo de contrastes, pero también en el ritmo narrativo: la cinta tiene una cantidad notable de diálogo, de tomas que duran segundos, pero también de sorpresas. Consigue eso que cada vez es más inusual en el cine de superhéroes: ser un clímax perpetuo, donde la travesía es más importante que el final. Esto tiene un precio, pues lleva a la audiencia a un nivel de emociones tan alto que la deja con el hambre de más y, justo en ese momento, entran los créditos: la película continuará en 2024 con “Más allá del Spider-Verso”.

Cada vez menos películas de superhéroes están pensadas en ser independientes, los estudios quieren amarrar una con otra para potenciar la compra de tickets, como ocurrió con “Infinity War” y “Endgame” y, de manera reciente, con “Rápidos y Furiosos X” y su anunciada secuela. Pero pocas veces esta aparente debilidad se ha ejercido con tanta audacia. La historia de Miles es lo suficientemente satisfactoria para ignorar que se trata solo de una mitad; incompleta como es, y en esta carencia logra cosas que otras producciones solo podrían soñar.

De otro lado, y este sería el único problema de la película, es qué tan fácil de seguir podría ser para unas personas, como los adultos mayores o los no familiarizados con el cine de superhéroes. Tanta velocidad narrativa tiene un precio, pero aun así se puede seguir la ilación, gracias al trabajo de los directores Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson. Finalmente, esta es una historia que merece verse en la pantalla grande, donde las luces más brillantes inundan la oscuridad, señal de que se entra a un nuevo, atrevido universo.

CALIFICACIÓN

5 ESTRELLAS DE 5